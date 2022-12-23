СКА — «Спартак». Гришин затеряется на фоне Ротенберга

У руля красно-белых, без сомнений, талантливый специалист, но ему ещё рановато тягаться с петербуржским наставником.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.53. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент — 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Спартак» 24 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (24.12.2022)

На 24 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между СКА Романа Ротенберга и «Спартаком». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Клуб из Санкт-Петербурга после возвращения с игровой паузы обыграл дома «Витязь» (4:1), но в армейском дерби уступил ЦСКА (1:2). Единственную шайбу за СКА забросил Валентин Зыков. Команда по-прежнему располагается на первой строчке в Западной конференции, набрав 71 очко за 43 игры.

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Положение дел позволяет немного расслабиться, ведь ближайший преследователь — «Локомотив» — отстаёт на 13 очков. Однако никто и не планировал отдыхать. В команде Романа Ротенберга звёзд предостаточно. Начиная с Никиты Гусева и далее по списку. Поэтому сомневаться в хорошей форме не приходится.

«Спартак» после паузы сыграл лишь одну встречу — с московским «Динамо» (2:5). Это поражение стало третьим для клуба подряд. Дела так себе, плюс положение в турнирной таблице не самое хорошее. Красно-белые занимают шестую строчку в Западной конференции, набрав 46 очков за 42 встречи.

После ухода Бориса Миронова клуб с новым тренером даже имел серию из шести побед кряду. Однако сравнивать его со СКА просто бессмысленно. Уровень команд колоссально отличается. История очных игр насчитывает уже 70 встреч, где СКА выиграл в 47, при 23 у соперника.

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Преимущество весомое, да и по именам Роман Ротенберг явно переигрывает Игоря Гришина. Плюс после поражения в матче с ЦСКА главный тренер петербургского клуба похвалил Подъяпольского и указал на усталость хоккеистов, которые вернулись с игр сборной. Перестроиться им было трудно.

Второй матч дома явно будет куда лучше, ведь соперник не такой серьёзный, плюс статистика за хозяевами. Потому даже при всём желаемом раскладе для гостей шансов маловато. Никита Гусев с 26 очками за 18 игр готов продолжать радовать болельщиков. Тем более что СКА дома за 23 встречи одержал 20 побед. Это лучший показатель в лиге.

Поэтому, думается, фаворит в этой паре определён. В Санкт-Петербурге за последние шесть очных встреч регулярного чемпионата пять раз тотал был больше четырёх шайб, потому вполне вероятно, что и сейчас с результативностью будет порядок. Можно проверить вариант на П1 + ТБ 3.5 шайбы за 1.90.

СКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 декабря 2022 года

Красно-белые после смены тренера играют неплохо, но последние матчи прошли неудачно, плюс статистика очных встреч со СКА остаётся за хозяевами. И к этому соперники показывают неплохую результативность в сезоне и очных матчах. Роман Ротенберг готов исправляться за поражение во встрече с ЦСКА. Потому проверим вариант на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа СКА и тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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Прогноз на матч «Сочи» — «Куньлунь» с коэффициентом 2.05.

Прогноз на матч «Витязь» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.00.

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