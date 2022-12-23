Микель Артета и Гвардиола в чемпионской гонке. Кто выиграет АПЛ-2022/2023

На победу в текущем сезоне английского чемпионата есть только два очевидных претендента, но титул будет принадлежать одному.

После того как чемпионат мира по футболу в Катаре стал историей, внимание любителей футбола снова переключается на национальные чемпионаты. В некоторых из них тоже назревают исторические события. 26 декабря после паузы возвращается английская Премьер-лига, и, возможно, вы уже успели забыть, что там лидирует лондонский «Арсенал».

Команда Микеля Артеты перед паузой на ЧМ-2022 успела принять участие в 14 матчах АПЛ, регулярно отвлекаясь на еврокубки. Результат выше всяких похвал – 12 побед, одна ничья и одно поражение.

Нечто подобное раньше можно было видеть в статистике «Манчестер Сити», но в текущем сезоне он выиграл только в 10 из 14 встреч. Команда Гвардиолы отстаёт от «канониров» на пять очков. Двумя очками ниже «горожан» – дерзкий «Ньюкасл», но у него сыграно на одну игру больше.

Сравнивать «Арсенал» и «Манчестер Сити» пока рано

Изучая статистику команд с двух верхних строчек таблицы, можно отметить, что «Ман Сити» чаще и опаснее бьёт по воротам, но «Арсенал» надёжнее действует в обороне – 2,64 допущенных удара в створ при 2,86 у «Ман Сити». «Канониры» в среднем за матч пропускают 0,79 гола, тогда как у «горожан» этот показатель составляет один мяч за матч.

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Делая выводы о форме «Арсенала» и «Манчестер Сити», стоит учесть, что команды сыграли с чуть-чуть разным набором соперников. До окончания первого круга осталось провести ещё несколько встреч. Недостающие соперники «Арсенала» – «Вест Хэм», «Брайтон», «Ньюкасл» и «Эвертон». С первыми тремя клубами предстоит сыграть в Boxing Day и новогодние праздники, а дату перенесённой встречи с «Эвертоном» ещё предстоит узнать.

У «горожан» оставшиеся в первом круге команды сравнимы по сложности – «Лидс», «Эвертон», «Челси» и «Тоттенхэм». Кроме того, матч первого круга между «Арсеналом» и «Сити» был перенесён на середину февраля. Таким образом, до конца чемпионата прямые конкуренты за чемпионство дважды сыграют между собой.

Стоит отдельно отметить влияние чемпионата мира. В Катар выступать за разные сборные поехали 10 футболистов «Арсенала». Позднее остальных в состав команды вернулся только центральный защитник — Вильям Салиба, весь турнир просидевший на скамейке сборной Франции.

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«Манчестер Сити» делегировал на турнир 16 футболистов. Центрфорвард Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе Аргентины, не являясь при этом игроком основного состава «Ман Сити». Так что его возможное отсутствие в первом матче после перерыва не станет проблемой для Гвардиолы.

Что говорит история?

Нынешний «Арсенал» ностальгически сравнивают с командой Арсена Венгера, которая выиграла АПЛ в 2004 году. «Канониры» в текущем сезоне уже успели уступить в одной встрече, но на дистанции из 14 матчей они на три очка опережают график того легендарного состава. Стоит отметить, что титул 18-летней давности «Арсенал» выиграл с 90 очками. Есть живой пример «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который в последние годы набирал 97 и 92 очка, но занимал второе место.

В 30-летней истории АПЛ было всего девять команд, которые после 14 игр имели 37 и более очков. Лишь одна из них упустила победу в чемпионате. Болельщики «Ньюкасла» до сих пор с болью в сердце вспоминают тот сезон-1995/1996. Тогда мечту о чемпионстве смогла разрушить другая команда из Манчестера – «МЮ».

Какие шансы у «Арсенала» выиграть все оставшиеся большие матчи?

Болельщиков «канониров» должно насторожить, что из команд первой пятёрки в турнирной таблице «Арсенал» играл только с «Манчестер Юнайтед». Подопечные Эрика тен Хага нанесли лондонцам единственное поражение в чемпионате (1:3), но «Арсенал» при этом уверенно выиграл в трёх так называемых «больших матчах» – с «Тоттенхэмом» (3:1), «Ливерпулем» (3:2) и «Челси» (1:0).

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Стоит отметить, что за свою тренерскую карьеру в «Арсенале» Артета выиграл в пяти из восьми матчей с «Челси», в пяти из шести встреч с «Ньюкаслом», а также в трёх из шести игр с «Тоттенхэмом». Плохая статистика у испанца в матчах с «Ливерпулем» (четыре победы в 10 встречах) и «Манчестер Сити» (одна победа и шесть поражений).

Прогноз на исход чемпионской гонки в АПЛ

Микель Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019-го. Три года терпения со стороны болельщиков и руководства дали результат. Команда не просто выигрывает почти в каждом матче, а делает это уверенно. «Арсенал» контролирует мяч, эффективно прессингует и надёжно обороняется.

Это хорошо организованная и очень сбалансированная команда. С чемпионата мира все игроки вернулись в добром здравии, и, если удастся избежать травм лидеров, «Арсенал» способен не терять очки на ровном месте, как это уже не раз сделал его главный конкурент из Манчестера. Первая строчка по итогам сезона уже сейчас не видится чем-то фантастическим.

Ставка: «Арсенал» выиграет чемпионат Англии за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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