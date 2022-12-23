«Барыс» — «Автомобилист». Лидер Востока хандрит

Екатеринбуржцы попали в полосу неудач и не знают, как из неё выбраться.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Автомобилист». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех казахстанцев оценивается в 2.97. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 24 декабря 2022 года

Букмекеры верят, что матч КХЛ «Барыс» – «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на голы в каждом периоде можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» (24.12.2022)

На 24 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего пять матчей. Открывает игровой день встреча в столице Казахстана, где местный «Барыс» примет гостей из Екатеринбурга. «Автомобилист» сохраняет лидерство в Восточной конференции, но конкуренты дышат в спину. «Барыс» же борется за восьмёрку. Первое вбрасывание в игре будет сделано в 14:00 мск.

«Барысу» надо отдать должное за характер. Эта команда выступает нестабильно и до сих пор не может закрепиться в зоне плей-офф на Востоке, но пока из борьбы ни разу не выбывала. Вот и сейчас до заветной восьмой строчки всего одно очко, а подопечные Скабелки явно в хорошей форме. В нынешнем сезоне у них было уже три больших спада с длинными сериями поражений, однако теперь удаётся регулярно набирать очки.

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«Барыс» одержал победы в трёх из четырёх последних игр с серьёзными соперниками: «Салават Юлаев» (2:1), «Ак Барс» (3:2 Б) и «Нефтехимик» (3:1). Во встрече с «Авангардом» (1:3) разжиться очками не удалось, но казахстанцы долго вели в счёте и проигрывали минимально. Самое важное, что чувства безнадёжности, как в сентябре или октябре, от их игры больше нет.

Стоит отметить, что хозяева по-прежнему полагаются на свою оборону и слабо атакуют. Меньше «Барыса» пока забили лишь три команды – «Амур», «Адмирал» и «Сочи». При этом, в отличие от конкурентов, такая игра не является отличительной чертой клуба, просто слабая реализация как в неравных составах, так и в целом.

Разумеется, «Барыс» не является образцом игры на своей половине льда, однако эффективно действовать на контратаках у него получается гораздо лучше. У клуба достойный процент надёжности в меньшинстве, и в семи последних играх никому не удавалось забросить вратарю Юлиусу Гудачеку больше трёх шайб. В таком же стиле хозяева попытаются сыграть и на сей раз, понимая, что будет намного сложнее.

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«Автомобилист» мотивирован на победу, ведь он проваливает стартовый отрезок после перерыва. Команда Заварухина вернулась с отпуска и сразу же потерпела сокрушительные поражения в играх с «Адмиралом» (2:3) и «Сибирью» (0:4). Последнее и вовсе можно назвать своеобразной сенсацией, так как совсем без голов гости не оставались с конца октября. И все поражения в двух встречах подряд едва пошатнули положение в турнирной таблице.

Екатеринбуржцы остаются на вершине Востока и намерены укрепить позиции с удобным соперником. В этом сезоне команды встречались уже четыре раза, и в трёх играх победа оставалась за фаворитом. Нельзя не заметить, что навязать свой игровой сценарий «Автомобилисту» удалось только раз (4:3 ОТ), а трижды команды не могли на двоих забить даже трёх голов. Мало кому удавалось так долго сдерживать столь яркую атаку.

По уровню атакующей мощи с «Автомобилистом» могут соревноваться лишь два клуба — СКА и ЦСКА — именно они забили больше. Кроме того, сразу двое хоккеистов екатеринбургского клуба идут в лидерах бомбардирской гонки – у Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека 81 очко на двоих.

По большому счёту два поражения в последних матчах можно назвать недоразумением. «Автомобилист» слишком зависит от своего нападения, а «Сибирь» перебросал почти вдвое. В целом по среднему количеству бросков за матч лучше екатеринбуржцев только СКА, но с недавних пор статистика оправдывается не так часто. В Астане они будут действовать в привычной манере, и ресурсов для давления хватает, но на чистом классе выиграть не получится.

Нет сомнений, что «Барыс» постарается воспользоваться успешным периодом и оказать достойное сопротивление. На своём льду он не проиграл в двух из трёх последних очных матчей в разных турнирах и не позволял безумному нападению «Автомобилиста» разгуляться – пропускал всего две шайбы или меньше. «Сибирь» смогла выстоять, не дрогнув в ответственный момент, однако казахстанцы едва ли смогут сдержать гостей в полной мере.

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Тем не менее проблем с реализацией екатеринбуржцам снова не избежать, и совсем не исключено, что хозяева дотянут хотя бы до овертайма. Поэтому следует рассмотреть выгодный вариант ставки — «Барыс» не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы с коэффициентом 2.85.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 24 декабря 2022 года

«Барыс» хочет вернуться в зону плей-офф и сейчас показывает неплохую игру, добыв очки в трёх из четырёх последних матчей. Казахстанцы очень мало забивают, однако умело сдерживают натиск соперников. «Автомобилист» даже при всей своей атакующей мощи после перерыва не может наладить реализацию, но всё равно часто ошибается при обороне собственных владений. В Астане екатеринбуржцам всегда играть тяжело, поэтому не стоит ждать привычной россыпи голов. Хозяева будут бороться до конца.

Ставка: «Барыс» не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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