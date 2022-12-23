«Северсталь» — «Динамо». Разин сделает шоу

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» — «Динамо» Минск. Начало игры – в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.13. Успех минчан оценивается аналитиками в 2.81. Ничья в основное время доступна за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» — «Динамо» Минск 24 декабря 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 4.5 шайбы можно поставить за 2.30, а на тотал больше 4.5 шайбы – за 1.52. Поставить на то, что матч закончится серией буллитов, можно с коэффициентом 8.50.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Минск (24.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Обратим внимание на матч, имеющий очень важное турнирное значение. 24 декабря в Ледовом дворце в городе Череповец местная «Северсталь» встретится с минским «Динамо».

О том, насколько эта встреча важна для обеих команд, становится понятно при взгляде на турнирную таблицу Западной конференции. «Северсталь» занимает девятое место с 40 очками после 41 встречи. «Динамо» идёт в зоне плей-офф, но опережает ближайшего соперника лишь на два очка, имея на один сыгранный матч больше.

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После отличного прошлого сезона, когда «Северстали» не хватило буквально одного очка, чтобы финишировать на втором месте Запада, от команды Андрея Разина многого ожидали и сейчас. Пока при неплохой игре результаты череповчан не впечатляют. «Северсталь» выиграла в основное время только в девяти из 41 матча сезона-2022/2023. Ещё шесть побед были одержаны в овертаймах и сериях буллитов.

Андрей Разин сетует на большое количество потерянных очков именно в дополнительное время. Сразу 10 матчей перетекли в овертайм или серию буллитов и не принесли «Северстали» победы.

Тренер череповчан много надежд возлагает на матчи после международной паузы. Именно в этот период в основной состав вернулись целый ряд игроков, имевших проблемы со здоровьем. В списке травмированных остался только защитник — Андрей Чуркин.

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Первые две встречи после перерыва принесли «Северстали» три очка. Обе игры завершились в овертайме. В гостях с «Торпедо» череповчане не смогли удержать победу, дважды ведя в счёте, и в итоге уступили (2:3). Зато матч с худшей командой сезона — «Сочи» — хоть и грозил закончиться мини-сенсацией, но обошлось – победа со счётом 2:1.

Таким образом, «Северсталь» одержала всего две победы в семи последних матчах. «Динамо» недавно проиграло в матче со «сталеварами», а затем уступило СКА (3:5), ЦСКА (1:5) и московскому «Динамо» (0:2). Крэйг Вудкрофт после минувшей встречи сетует на неумелую игру в большинстве. Если бы команда реализовала преимущество «5 на 3», то матч мог бы сложиться по другому.

«Динамо» усиливается перед решающим отрезком сезона. Вудкрофт уже анонсировал, что в субботу на лёд выйдет новичок команды – перешедший из «Трактора» нападающий Сергей Шумаков. Кроме того, восстановился после травмы один из лидеров минчан – канадец Брэндон Козун.

Предстоящий матч станет третьей встречей «Северстали» с «Динамо» в сезоне. В двух играх череповчане одержали победы (5:2 и 4:3). Минчане выиграли лишь в одном матче – 3:2.

Нас ждёт встреча действительно равных команд, в которой удача может склониться в любую сторону. Уверенно можно сказать, что эта игра, как и многие предыдущие между командами, будет весьма результативной. Поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 2.12.

Прогноз и ставка на матч Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» — «Динамо» Минск 24 декабря 2022 года

Обе команды переживают непростые времена и яростно борются за попадание в плей-офф. «Северсталь» показывает чуть лучшие результаты в последнее время, но и соперники у неё были попроще, чем у «Динамо». Матч двух прямых конкурентов за восьмую строчку Запада обещает быть весьма интересным. Пять из шести предыдущих встреч череповчан с минчанами дарили зрителям не менее шести заброшенных шайб. Поэтому ждём и от этой принципиальной игры хорошего зрелища.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

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