Экспресс на 24 декабря с коэффициентом 9.99: Ротенберг доволен, Скабелка расстроен

24 декабря пройдут очередные матчи регулярного сезона КХЛ. Среди них есть очень интересные события, на которые стоит обратить внимание. Представляем вам экспресс с коэффициентом 9.99 на матчи КХЛ, которые пройдут сегодня.
Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 24 декабря
К матчу с лидером «снежные барсы» подходят, прервав свою серию из трёх побед подряд. Подопечных Андрея Скабелки смог остановить «Авангард», выигравший в Астане со счётом 3:1. Хорошая форма «Барыса» очень быстро испортилась, попав на серьёзного соперника. Теперь есть шанс усугубить положение. Клуб три недели назад уже играл дома с командой из Екатеринбурга и не смог ничего ей противопоставить.
«Автомобилисту» пауза явно не пошла на пользу. Екатеринбуржцы проиграли после неё в обоих матчах, причём в родных стенах, где они обычно выглядели очень хорошо. Поражение во встрече с «Сибирью» со счётом 0:4 – это вообще полный провал, хоть и не первый в текущем сезоне для клуба.
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По игре подопечные Николая Заварухина не выглядели совсем уж безнадёжно. У «Автомобилиста» есть возможность прибавить и снова вернуться на победную тропу. «Барыс» далеко не самый сильный соперник, даже дома казахстанцы очень часто проигрывали. Гости в последних матчах играли явно ниже своего уровня, но постоянно так продолжаться не может. Предлагаем поставить на победу «Автомобилиста» в основное время за 2.13.
Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Минск 24 декабря
Ещё не так давно разрыв между «Северсталью» и «Динамо» составлял семь очков, и минчане рассчитывали подняться выше восьмого места. Это было перед очной встречей команд в Минске. В том матче «Северсталь» выиграла (4:3), после чего набрала ещё три очка. «Динамо» потерпело поражения в четырёх встречах кряду.
Соперники у «Северстали» были попроще – «Торпедо» (2:3) и «Сочи» (2:1), и обе встречи завершились в овертайме. «Динамо» же сыграло со СКА (3:5), ЦСКА (1:5) и своими московскими одноклубниками (0:2).
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В пяти из шести последних встреч между «Динамо» Минск и «Северсталью» была высокая результативность. В них забрасывалось не менее шести шайб. Учитывая важность ближайшей встречи в турнирном плане, можно ожидать яркий хоккей. Выберем ставку тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.
Прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак» 24 декабря
Поражение в матче с ЦСКА намекает на то, что у лидера и фаворита до сих пор не всё в порядке. СКА преодолел невзгоды и вышел на серию из шести побед, чтобы проиграть во встрече с главным конкурентом, который на тот момент ещё и находился не в лучшей форме. Да, лидерству на Западе пока ничего не угрожает, но частые осечки фаворита начинают напрягать.
С Игорем Гришиным «Спартак» расцвёл и выдал свою самую длинную в текущем сезоне серию из шести побед, но потом резко сбавил обороты. Поражения в трёх матчах подряд отбросили москвичей на шестую строчку. Снизу подпирают конкуренты, и в плане борьбы за плей-офф для них ещё ничего не решено.
СКА — одна из самых результативных команд КХЛ, неудивительно, что матчи с его участием редко завершаются тремя шайбами. Одна неудача не перечеркнёт предыдущие достижения команды, в матче со сбавившим обороты «Спартаком» хозяева явный фаворит и докажут это своей игрой. Предлагаем поставить на победу СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.29.
Экспресс на матчи 24 декабря:
Ставка 1: победа «Автомобилиста» в матче с «Барысом» за 2.13.
Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Северсталь» — «Динамо» Мн за 2.05.
Ставка 3: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы в матче со «Спартаком» за 2.29.
Общий коэффициент: 2.13 Х 2.05 Х 2.29 = 9.99.
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