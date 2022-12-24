Экспресс на 24 декабря с коэффициентом 9.99: Ротенберг доволен, Скабелка расстроен

Если тренеру петербургской команды есть за что порадоваться, то казахстанскому специалисту точно не до шуток.

24 декабря пройдут очередные матчи регулярного сезона КХЛ. Среди них есть очень интересные события, на которые стоит обратить внимание. Представляем вам экспресс с коэффициентом 9.99 на матчи КХЛ, которые пройдут сегодня.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 24 декабря

К матчу с лидером «снежные барсы» подходят, прервав свою серию из трёх побед подряд. Подопечных Андрея Скабелки смог остановить «Авангард», выигравший в Астане со счётом 3:1. Хорошая форма «Барыса» очень быстро испортилась, попав на серьёзного соперника. Теперь есть шанс усугубить положение. Клуб три недели назад уже играл дома с командой из Екатеринбурга и не смог ничего ей противопоставить.

«Автомобилисту» пауза явно не пошла на пользу. Екатеринбуржцы проиграли после неё в обоих матчах, причём в родных стенах, где они обычно выглядели очень хорошо. Поражение во встрече с «Сибирью» со счётом 0:4 – это вообще полный провал, хоть и не первый в текущем сезоне для клуба.

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По игре подопечные Николая Заварухина не выглядели совсем уж безнадёжно. У «Автомобилиста» есть возможность прибавить и снова вернуться на победную тропу. «Барыс» далеко не самый сильный соперник, даже дома казахстанцы очень часто проигрывали. Гости в последних матчах играли явно ниже своего уровня, но постоянно так продолжаться не может. Предлагаем поставить на победу «Автомобилиста» в основное время за 2.13.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Минск 24 декабря

Ещё не так давно разрыв между «Северсталью» и «Динамо» составлял семь очков, и минчане рассчитывали подняться выше восьмого места. Это было перед очной встречей команд в Минске. В том матче «Северсталь» выиграла (4:3), после чего набрала ещё три очка. «Динамо» потерпело поражения в четырёх встречах кряду.

Соперники у «Северстали» были попроще – «Торпедо» (2:3) и «Сочи» (2:1), и обе встречи завершились в овертайме. «Динамо» же сыграло со СКА (3:5), ЦСКА (1:5) и своими московскими одноклубниками (0:2).

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В пяти из шести последних встреч между «Динамо» Минск и «Северсталью» была высокая результативность. В них забрасывалось не менее шести шайб. Учитывая важность ближайшей встречи в турнирном плане, можно ожидать яркий хоккей. Выберем ставку тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак» 24 декабря

Поражение в матче с ЦСКА намекает на то, что у лидера и фаворита до сих пор не всё в порядке. СКА преодолел невзгоды и вышел на серию из шести побед, чтобы проиграть во встрече с главным конкурентом, который на тот момент ещё и находился не в лучшей форме. Да, лидерству на Западе пока ничего не угрожает, но частые осечки фаворита начинают напрягать.

С Игорем Гришиным «Спартак» расцвёл и выдал свою самую длинную в текущем сезоне серию из шести побед, но потом резко сбавил обороты. Поражения в трёх матчах подряд отбросили москвичей на шестую строчку. Снизу подпирают конкуренты, и в плане борьбы за плей-офф для них ещё ничего не решено.

СКА — одна из самых результативных команд КХЛ, неудивительно, что матчи с его участием редко завершаются тремя шайбами. Одна неудача не перечеркнёт предыдущие достижения команды, в матче со сбавившим обороты «Спартаком» хозяева явный фаворит и докажут это своей игрой. Предлагаем поставить на победу СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.29.

Экспресс на матчи 24 декабря:

Ставка 1: победа «Автомобилиста» в матче с «Барысом» за 2.13.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Северсталь» — «Динамо» Мн за 2.05.

Ставка 3: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы в матче со «Спартаком» за 2.29.

Общий коэффициент: 2.13 Х 2.05 Х 2.29 = 9.99.

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