«Сочи» — «Ак Барс». Подарок Билялетдинову перед назначением

Зинэтула, по информации из источников, 26 декабря должен быть представлен в роли главного тренера казанцев — это радостное событие.

25 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.52. Успех сочинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 6.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Ак Барс» 25 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Сочи» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Ак Барс» Казань (25.12.2022)

После небольшого перерыва на Матчи звёзд КХЛ и Кубок Первого канала вернулся регулярный чемпионат. 25 декабря на льду стадиона «Большой» в Сочи местный «Сочи» примет «Ак Барс» из Казани. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Серия поражений сочинцев насчитывает уже 13 матчей кряду в КХЛ. Причём лишь в двух из них они уступили в овертайме — «Авангарду» (4:5 ОТ) и «Северстали» (1:2 ОТ). Во всех остальных матчах подопечные Сергея Светлова проиграли в основное время, в том числе разгромно располагающемуся на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ «Куньлуню» (0:3).

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Любопытно, что игра с китайским клубом стала первой за клуб из Сочи для двух новобранцев — Вадима Кудако, ранее выступавшего за «Сибирь», и взятого в аренду у СКА Матвея Мичкова. И защитник, и нападающий дебютировали крайне неудачно, получив «-2» по показателю полезности.

Ввиду неудачи отставание сочинцев от «Куньлуня» увеличилось до 19 очков. В ближайшем будущем им вряд ли удастся сократить расстояние. Недавно к «леопардам» присоединился ещё один игрок, который вызывался в состав юниорской и молодёжной сборной России — Иван Дидковский. Однако большую часть текущего сезона он провёл в ВХЛ.

Кроме того, «Сочи» в очередной раз отдал в СКА одного из своих ведущих игроков — Андрея Алтыбармакяна. По итогам обмена клуб из Санкт-Петербурга приобрёл права на нападающего, забросившего шесть шайб и отдавшего 10 результативных передач в 38 играх КХЛ. «Леопарды» же получили денежную компенсацию. Это уже даже не смешно.

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«Ак Барс» потерпел поражения в двух из шести последних матчей — в серии послематчевых буллитов с «Барысом» (2:3 Б) и «Локомотивом» (1:2). В овертайме он обыграл московское «Динамо» (3:2 ОТ) и «Авангард» (тоже 3:2 ОТ). В основное время выиграл в матчах с «Куньлунем» (3:1) и «Витязем» (4:3).

Пока что оценивать работу нового тренерского штаба «барсов» довольно затруднительно. С одной стороны, казанцы добыли относительно неплохие результаты. С другой — сразу в трёх из этих матчей — с «Авангардом», «Барысом» и «Витязем» — им пришлось отыгрывать разницу в две шайбы.

Это говорит о нескольких вещах. Во-первых, Зинэтуле Билялетдинову и Юрию Бабенко предстоит проделать ещё немало работы. Во-вторых, под их руководством у команды из Казани появились мотивация, характер и неуступчивость, чего при Олеге Знарке не наблюдалось.

В недавнем интервью Бабенко отметил, что совершить камбэк в последнем матче КХЛ с «Витязем» его подопечным удалось в первую очередь за счёт того, что они сами захотели этого. Наставник подчеркнул, что нынешнее положение «Ак Барса» никого не устраивает. Желание помогло переломить ход игры и добыть два очка.

Думается, в предстоящем матче казанцы одержат результативную победу. Поставить на них и тотал больше 4.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. За 41 игру в регулярке сочинцы пропустили 156 шайб — больше всех. Плюс в последней очной встрече они потерпели разгромное поражение со счётом 2:6.

Стоит отметить, что совсем недавно «Ак Барс» покинул Александр Бурмистров. Нападающий перебрался в магнитогорский «Металлург». Впрочем, у казанцев и без того огромное количество ресурсов. Да и Бурмистров ужасно проводит текущий сезон. Он отметился лишь тремя (гол и два ассиста) результативными действиями в 28 матчах. Слишком мало.

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Интересно ещё то, что источники утверждают, что 26 декабря будет объявлено официально о назначении Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса». В этот день клуб как раз возвращается с выездного турне. Источники раскрыли даже зарплату Зинэтулы — 1 млн руб. в месяц. В таком случае настроение у хоккеистов должно быть на высоте.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Сочи» — «Ак Барс» 25 декабря 2022 года

Несмотря на старания Светлова, «Сочи» проиграл в 13 матчах кряду. В победе «Ак Барса» в грядущей игре не возникает никаких сомнений. У казанцев есть некоторые трудности, но также имеется мотивация. Плюс у «барсов» гораздо мощнее состав, и в последней очной встрече они выиграли с разгромным счётом.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

Овечкину осталось 92 гола до рекорда Гретцки.

Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.

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Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.