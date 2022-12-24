«Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк». Разве Дзюба ушёл?

Матч 15-го тура турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» – «Фатих Карагюмрюк» состоится 25 декабря. Начало – в 13:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Аданы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех команды из Карагюмрюка оценивается аналитиками в 4.50. На ничью предлагают поставить за 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Суперлиги Турции «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк» 25 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» – «Фатих Карагюмрюк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Суперлиги Турции «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк» (25.12.2022)

Заключительный игровой день очередного тура турецкого чемпионата открывает матч в городе Адана, где местный «Демирспор» примет «Фатих Карагюмрюк». Хозяева продолжают идти в числе лидеров, располагаясь на четвёртой строчке. Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:30 мск.

«Демирспор», расставшись с Артёмом Дзюбой, вовсе не потерял в качестве нападения и по-прежнему остался одной из самых атакующих команд. Никто даже не заметит отсутствия россиянина, как и не ощущали его присутствия. На поле Дзюба практически и не был, а просиживал время на скамейке. До сих пор за 14 туров фаворит проиграл всего в одном матче – с «Фенербахче» (2:4) на выезде. С тех пор клуб не проигрывает в десяти встречах Суперлиги.

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Здесь и кроется основной подвох, ведь не проигрывать – не значит выигрывать. С октября подопечные Винченцо Монтеллы потеряли слишком много очков. За шесть последних туров они обыграли только самую скучную команду лиги — «Касымпашу» (4:1), в пяти других матчах играли вничью с соперниками разного уровня. Более того, дважды хозяева даже не смогли забить ни одного мяча – «Галатасарай» и «Антальяспор» крепко вцепились в оборону.

И это «Демирспору» отнюдь не свойственно, ведь в среднем он забивает почти два мяча за встречу. В нынешнем сезоне у него было уже семь матчей, где удавалось забить два и более голов. При этом на домашнем стадионе ситуация совершенно иная, так как Монтелла нередко старается играть на удержание комфортного счёта. В трёх из пяти игр на «Йени Адана» в чемпионате хозяева едва поражали чужие ворота больше одного раза.

Впрочем, «Демирспор» может себе позволить играть по ситуации в разном стиле. Защита у него не самая надёжная, однако и крупных провалов пока не допускается. Пропущено 14 мячей, что на уровне «Фенербахче». И всё же теперь ставить на оборону «Адане» не придётся, ведь пожалует соперник, который не просто умеет давить, а попросту ничего другого не делает на поле.

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«Фатих» под руководством Андреа Пирло – бескомпромиссная команда. Она всегда придерживается своего атакующего стиля и не умеет подстраиваться под соперников. Для нейтральных болельщиков его игра — это что-то особенное, ведь скучно не бывает. Естественно, для аутсайдера всё это не может не иметь последствий, ведь баланса между нападением и обороной нет. Как и побед, которых у гостей всего три за 13 матчей.

У «Карагюмрюка» сейчас в активе 24 гола – никто из представителей нижней части таблицы не приблизился к этому показателю. Это больше, чем у «Галатасарая» и столько же, сколько у «Демирспора». В двух предыдущих встречах Суперлиги, в которых гости смогли раздобыть лишь одно очко, в совокупности было забито 12 голов. Подобных игр, где пробивался высокий тотал, у них девять в чемпионате. Такой результативности нет ни у кого.

Пирло действительно обладает качественным нападением. Здесь и пара креативных форвардов Фабио Борини и Мбайе Дьян. И универсальный центр поля, где в том числе создаёт немало моментов Магомед Оздоев. Ровно в половине матчей Суперлиги «Карагюмрюк» забивал минимум два мяча. Сдержать их пока удалось только «Галатасараю», «Истанбулу» и внезапно «Сивасспору».

С такой атакой «Фатих» мог бы претендовать на большее, нежели выживание, однако всё справедливо. У него ужасная оборона – 27 пропущенных мячей наравне с худшим клубом Суперлиги — «Умраниеспором». В пяти матчах текущего сезона команда пропускала четыре и более голов в свои ворота, что также является антирекордом. Если гости пропускают больше одного мяча, то неизменно теряют очки — факт.

Сейчас определённо стоит отталкиваться от активности соперников в атаке. В двух последних очных матчах они обменялись крупными домашними победами – «Фатих» со счётом 4:0, а «Демирспор» выиграл 5:0. Нечто похожее мы увидим и на сей раз, но с большим преимуществом хозяев.

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В отличие от «Карагюмрюка», «Адана» про оборону не забывает и в нужный момент может засушить. Ввязаться в игру от ворот до ворот фавориту придётся, а для победы одного мяча точно будет мало, но ставить на индивидуальный тотал команды Монтеллы невыгодно. Поэтому просто возьмём общий тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.56.

Прогноз и ставка на матч 15-го тура Суперлиги Турции «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк» 25 декабря 2022 года

Играют клубы с разных концов турнирной таблицы, но интригой их встреча обделена явно не будет. «Адана Демирспор» и «Фатих Карагюмрюк» много забивают, у них нет кадровых проблем и мощная мотивация. Разумеется, хозяева остаются фаворитами, ведь они хотя бы не забывают про защиту, однако на рисунок игры это едва ли повлияет. Подопечные Пирло будут мчаться вперёд, стараясь создать больше моментов, а соперник в долгу точно не останется. Ждём минимум четыре гола в матче.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.56.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

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