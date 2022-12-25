Экспресс на 25 декабря с коэффициентом 13.27: Турция без Дзюбы, Казань ждёт чуда

«Адана Демирспор» точно не будет скучать по Артёму, а «Ак Барс» в ожидании назначения Билялетдинова проведёт скучный матч.

Воскресенье 25 декабря не обещает яркие события в мире спорта, но всё-таки будет за кем понаблюдать. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.27 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Суперлиги «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк» 25 декабря

Турецкая Суперлига возвращается после паузы на чемпионат мира. И этот перерыв должен пойти на пользу обоим участникам предстоящего матча. «Демирспор» хоть и не проигрывал в чемпионате с августа, но стал очень часто терять очки – сразу пять ничейных результатов в шести матчах. В итоге бывшая команда Артёма Дзюбы вылетела из тройки лидеров.

«Карагюмрюк», который полагается на Магомеда Оздоева в центре полузащиты, и вовсе идёт в зоне вылета, а за последние три матча перед перерывом набрал только одно очко. Зато это были очень зрелищные встречи, в которых в сумме было забито 14 мячей.

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Обе команды активно играли в товарищеских матчах. «Демирспор» одержал только одну победу – во встрече с латвийской «Лиепаей» (5:0). Зато сыграл вничью с «Галатасараем» (2:2) и итальянской «Сампдорией».

«Фатих» сыграл в трёх матчах с командами чемпионата Турции – ничья с «Бешикташем» (1:1) и победы в играх с «Хатайспором» (2:0) и «Антальяспором» (3:2). Команда показывает признаки выздоровления. В целом стоит ожидать результативного матча. На это указывают товарищеские матчи «Аданы» и три из четырёх последних личных встреч, в которых было забито не менее четырёх мячей. Поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.26.

Прогноз на матч Суперлиги «Газиантеп» — «Бешикташ» 25 декабря

«Газиантеп» возвращается к борьбе в чемпионате далеко не в лучшем настроении, ведь в трёх предыдущих встречах он оставался без побед – удалось набрать одно очко лишь в игре с «Фатих Карагюмрюк» (3:3). Более того, подопечные Эрола Булута в нынешнем сезоне неуверенно выступают на своём поле, одержав последнюю победу ещё в конце августа.

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Впрочем, стоит отметить, что «Газиантеп» является одним из самых сбалансированных клубов лиги с нулевым балансом забитых и пропущенных мячей – он может как ввязаться в игру на встречных курсах, так и отсидеться в обороне. В пяти последних встречах не удалось поразить ворота только «Антальяспора» (0:2).

«Бешикташ» также совсем не идёт по графику одного из лидеров, но нередко добывает результат на классе. В семи последних играх «чёрные орлы» уступили лишь «Хатайспору» и «Галатасараю» со счётом 1:2, но в пяти других матчах стабильно набирали очки. «Бешикташ» за этот период смог сдержать натиск «Фенербахче» дома (0:0), и эта игра стала единственной, в которой не удалось забить ни одного гола.

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Сейчас в строй вернулся голландский бомбардир Вегорст – форвард забил семь голов, отметился дублем в ворота Аргентины на ЧМ и уже успел принести победу в Кубке Турции. Обоюдная результативность сейчас почти гарантирована. Можно рассмотреть вариант на тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Ак Барс» 25 декабря

«Сочи» не удалось исправить ситуацию в команде во время паузы в чемпионате. Хоккеисты уступили в трёх матчах подряд и продлили серию поражений до 13 игр. Сергей Светлов бессилен в оборонительной тактике, и у его подопечных больше всех пропущенных шайб в сезоне (156). Нельзя в этом винить и голкиперов, Максим Третьяк и Артемий Плешков стараются изо всех сил. После 41 встречи у «Сочи» 17 очков и только пять побед.

«Ак Барс» после ухода Знарка прибавляет во многих игровых компонентах. Так, в последних трёх играх гости обыграли «Куньлунь» (3:1) и «Витязь» (4:3), но уступили в матче с «Локомотивом» (1:2). «Барсы» удерживают за собой седьмую строчку Восточной конференции. Дистанция до ближайшего преследователя составляет семь очков.

«Сочи» в последних играх действует исключительно от обороны. Команда старается не раскрываться, даже пропустив первой шайбу в свои ворота. В трёх играх подряд с участием хозяев заброшено не больше трёх шайб. Не больше четырёх голов увидели и зрители в четырёх выездных матчах «Ак Барса». Перспективно смотрится ставка тотал меньше 4.5 шайбы за 2.35.

Экспресс на матчи 25 декабря:

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк» за 2.26.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Газиантеп» — «Бешикташ» за 2.50.

Ставка 3: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Сочи» — «Ак Барс» за 2.35.

Общий коэффициент: 2.26 Х 2.50 Х 2.35 = 13.27.

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