«Северсталь» — «Витязь». Разин напряжётся

Череповчане набирают классную форму, судя по матчам. Нужно найти в себе силы продолжать в том же духе.

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Витязь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 1.95. На победу «Витязя» эксперты предлагают коэффициент — 3.26.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Витязь» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Северсталь» — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — «Витязь» (26.12.2022)

Новый год к нам мчится, а в Континентальной хоккейной лиге на 26 декабря запланировано восемь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре череповецкой «Северстали» и «Витязя». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Андрей Разин после паузы успел провести три встречи. Сперва клуб потерпел поражение в игре с «Торпедо» (2:3 ОТ). Хотя бы одно очко, но заработал. Потом «Северсталь» на своём льду обыграла «Сочи» (2:1 ОТ). Хотя у соперника огромная серия поражений и по уровню игры череповецкий состав должен был выигрывать без проблем, но увы.

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Исправился Череповец в последнем матче, разгромив минское «Динамо» со счётом 4:0. Этот результат обязательно поможет хоккеистам прийти в чувство и собраться с силами. Сейчас «Северсталь» располагается на девятой строчке Западной конференции, набрав 42 очка за 42 встречи. Ровно столько же очков у «зубров», но пока череповчане не сильно радуют после паузы.

«Витязь» сейчас располагается на седьмой строчке Западной конференции, набрав 44 очка за 43 встречи. Положение не самое уверенное, однако лучше, чем у соперника. Впрочем, серьёзного преимущества нет. Плюс после паузы команда проиграла в трёх встречах. Она потерпела поражение в играх со СКА (1:4), «Торпедо» (0:4).

Накануне «Витязь» принимал «Ак Барс» (3:4). К 25-й минуте хозяева вели со счётом 3:1, но Станислав Галиев зарешал в концовке третьего периода, забросив дубль за 19 секунд при счёте 3:2. Тем самым очень помог команде выиграть. Увы, хозяева не смогли что-то придумать. Впереди теперь не самый простой соперник, но в этом сезоне не впечатляющий.

Тренер «Северстали» Разин иронично высказался о попадании шайбы в лицо.

Потому будет интересно посмотреть на готовность к этому матчу. История очных встреч насчитывает 59 игр, где у «Северстали» было 28 побед, при 31 у «Витязя». Статистика интересная. Однако в этом сезоне соперники уже встречались дважды, и «Северсталь» выиграла у себя дома, а «Витязь» – у себя. Статистика разделилась поровну. И при этом оба раза счёт был 3:2.

В Череповце хозяева выиграли в трёх из пяти последних матчей. Так что у них будут небольшие шансы на успех. Всего «сталевары» дома одержали победы в 9 из 20 встреч, а гости на выезде тоже не блещут, выиграв в 7 из 20 матчей.

Соперники идут очень плотно, даже статистика забитых и пропущенных очень близкая. У «Северстали» 111:119, у «Витязя» 106:115. Цифры вполне неплохие, как раз можно проверить вариант с тем, что обе команды забьют и «Северсталь» выиграет за 2.35. Коэффициент весьма неплохой.

Пусть Разин испытывает в этом сезоне проблемы, но у него в обойме есть парочка хороших и молодых игроков из СКА — Даниил Пыленков, который за последние две игры заработал четыре очка. Александр Самонов, который за 20 матчей суммарно пропустил всего 34 шайбы, отражая 93,3% бросков. Работать с этим можно и нужно.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — «Витязь» 26 декабря 2022 года

Соперники не лучшим образом проводят сезон, но Андрей Разин славится своей тренерской игрой и менеджментом. Сейчас трудные времена, но команда после паузы вырывает очки. Впереди ждёт непростой соперник, но статистика игр дома указывает на победу. С тонусом проблем быть не должно, команда готова, но и соперник не планирует играть вполсилы. Потому возьмём интересный комбинированный вариант.

Ставка: победа «Северстали» и обе забьют за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

Ротенберг: за каждой шайбой Овечкина стоит огромный труд.

Жамнов: Овечкин — уже легенда.

Мостовой: Овечкин — это Роналду от мира хоккея, а Месси — Макдэвид.

Овечкин: теперь впереди меня только один хоккеист.