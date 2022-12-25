«Куньлунь» — «Торпедо». Ларионов удивляет

Нижегородцы уже обыгрывали китайцев, и с тех пор мало что изменилось, разве что Профессор стал сильнее.

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.05. На победу китайского клуба эксперты предлагают коэффициент — 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.48. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» Пекин — «Торпедо» Нижний Новгород (26.12.2022)

В Континентальной хоккейной лиге на 26 декабря запланировано много интересных встреч. Особое внимание стоит уделить игре «Куньлунь Ред Стар» — «Торпедо». Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Куньлунь» в этом сезоне не блещет, команда идёт на 10-й строчке Западной конференции, набрав 36 очков за 44 матча. Хуже дела лишь у «Сочи». Радости в этом мало, ведь отставание от зоны плей-офф составляет шесть очков. Однако рычагов давления нет, и ждать, что клуб заберётся выше — сложно.

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После перерыва команда успела сыграть в трёх матчах, в двух из которых выиграла. Китайцы потерпели поражение в игре с «Ак Барсом» (1:3), но затем одержали победу во встрече с «Нефтехимиком» (3:2 Б) и накануне обыграли «Сочи» (3:0). Сразу виден уровень, где с серьёзным соперником клуб не справляется, зато с не самыми мастеровитыми командами всё неплохо.

«Торпедо» в этом сезоне впечатляет, располагаясь на четвёртой строчке Западной конференции, набрав 55 очков за 42 встречи. Недавно клуб выиграл в матче с «Витязем» со счётом 4:0, а затем с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ). С учётом того, что перед паузой он сбавил обороты, сейчас нагоняет и старается зарабатывать очки в каждой игре.

Победную шайбу забросил Николай Коваленко с передачи Ю Сато. Это четвёртая победа команды кряду. В составе нет ярких звёзд, баланс сил и тактика Игоря Ларионова просто блестяще работают. Потому «Куньлунь» в этой паре будет аутсайдером.

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Даже история игр, насчитывающая всего 19 матчей, за гостями. У «Торпедо» 17 побед при двух у «Куньлуня». Фаворит, кажется, очевиден. Соперники уже встречались в этом сезоне в Нижнем Новгороде, тогда «Торпедо» выиграло со счётом 4:1.

Можно проверить вариант на победу «Торпедо» с форой (-1) — дают коэффициент 2.30. Весьма неплохо, особенно с учётом того, что гости сейчас на хорошем ходу и вполне могут дать бой. Такой вариант выглядит очень интересным.

Тем более что статистика голов «Куньлуня» оставляет желать лучшего — 97:134 против 116:94 у «Торпедо». В нападении гости смотрятся отменно. В обороне же хозяева имеют один из худших показателей в КХЛ. Так что остановимся на варианте победы гостей с форой. Всё же нападение нижегородцев радует и вряд ли подкачает в этой встрече.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» 26 декабря 2022 года

Китайский клуб показывает невыразительные результаты, а статистика забитых и пропущенных не радует совершенно. У «Торпедо» же порядок в нападении и обороне, плюс в очных встречах есть явное преимущество. Потому стоит проверить вариант на победу гостей с форой, всё же последние игры указывают на это и игнорировать не стоит.

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1) за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

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