«Арсенал» — «Вест Хэм». Артета обойдётся без Роналду

Тренер «канониров» хотел подписать Криштиану, пока у Жезуса есть проблемы со здоровьем. Не получилось, но это не беда!

26 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «молотобойцев» оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Вест Хэм» (26.12.2022)

После международной паузы возобновляется чемпионат английской Премьер-лиги. На 26 декабря запланированы сразу семь встреч 17-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Эмирейтс» встретятся «Арсенал» и «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Арсенал» настолько здорово усилился летом, что на данный момент возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В частности благодаря чуткому руководству Микеля Артеты за 14 туров он потерпел лишь одно поражение — во встрече с «Манчестер Юнайтед» (1:3) и один раз сыграл вничью — с «Саутгемптоном» (1:1).

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Во всех остальных встречах «канониры» одержали результативные победы, в том числе в игре с «Тоттенхэмом» (3:1) и «Ливерпулем» (3:2). Кроме того, они весьма успешно выступили в Лиге Европы. За шесть туров группового этапа потерпели только одно поражение — в игре с ПСВ (0:2). Также обыграли «Цюрих» (2:1 и 1:0), неуступчивый «Будё-Глимт» (3:0 и 1:0) и отомстили ПСВ (1:0).

Особый вклад в столь впечатляющие успехи «Арсенала» внёс Габриэл Жезус. Бразилец принял участие в 19 из этих встреч и отметился пятью голами, а также шестью результативными передачами. К сожалению, он получил травму во встрече своей национальной команды с Камеруном в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 и выбыл на длительный срок.

На замену Жезусу планировалось приобрести Криштиану Роналду. Микель Артета лично был заинтересован в трансфере. Он видел в знаменитом португальце идеальную краткосрочную замену бразильцу. Однако вскоре стало известно, что экс-форвард «МЮ» прибыл в Саудовскую Аравию. Весьма вероятно, в ближайшем будущем он заключит контракт с местным «Аль-Нассром».

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Судя по всему, Артете придётся искать замену во внутренних резервах. Которые, впрочем, не так уж и малы. В Лиге Европы специалист небезуспешно наигрывал совсем молодых футболистов, в том числе 23-летнего Эдди Нкетиа. В недавнем интервью он отметил, что нападающий всегда готов. Что ж, сейчас у него есть хороший шанс проявить себя.

Первый соперник после перерыва «Арсеналу» достался весьма удобный. «Вест Хэм» в текущем сезоне совсем сдулся и скатился в нижнюю часть турнирной таблицы чемпионата Англии. На данный момент он занимает 16-е место. При этом отрыв от находящегося в зоне вылета «Ноттингем Форест» составляет всего одно очко.

За 15 туров в АПЛ «молотобойцы» одержали лишь четыре победы, причём почти все с располагающимися в самом низу турнирной таблицы командами. Также они два раза играли вничью. Во всех остальных встречах потерпели поражения, в том числе с «Кристал Пэлас» (1:2) и «Лестером» (0:2).

Кроме того, подопечные Дэвида Мойеса уступили в матче Кубка лиги Англии «Блэкберну» (2:2, по пенальти 9:10) из Чемпионшипа. Очевидно, «молотобойцы» пребывают в упадке. Дорогостоящие трансферы Лукаса Пакета и Джанлуки Скамакки не приносят ровным счётом никакой пользы.

На фоне этого не так давно появлялась информация о том, что «Вест Хэм» может уволить Мойеса. По некоторой информации, между тренером и сопредседателем клуба Дэвидом Салливаном напряжённые отношения. Как будет развиваться ситуация дальше — пока неизвестно. Что-то подсказывает, что до увольнения Мойеса осталось немного времени.

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В предстоящем матче, которой состоится на стадионе «Эмирейтс», «канониры» наверняка одержат победу. Однако вряд ли она будет очень результативной. «Молотобойцы» пропустили за 15 туров в АПЛ 17 мячей, что не так уж и много. Плюс «канонирам» будет сложнее без Жезуса. Поэтому хорошим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Вест Хэм» 26 декабря 2022 года

«Арсенал» в текущем сезоне просто неудержим. Он наверняка обыграет «Вест Хэм», в котором, судя по всему, обстановка накалена до предела. Вряд ли матч получился очень результативным. «Канониры» на неопределённый срок лишились Жезуса, а договориться с Роналду не получилось. Также у «молотобойцев» довольно надёжная защита. Рекомендуем проверить победу хозяев и низ по голам.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

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Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.

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