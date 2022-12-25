«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Лидер Востока опять будет бит

В Уфе клуб из Екатеринбурга продлит свою серию из поражений.

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.13. Победа екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценивается в 2.91.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 26 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Салават Юлаев» — «Автомобилист» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 3.90. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (26.12.2022)

Самый интригующий матч КХЛ в игровой день 26 декабря пройдёт в Уфе. Местный «Салават Юлаев» принимает на домашней арене лидера Восточной конференции — «Автомобилист». Встреча начнётся в 17:00 мск.

Подопечные Виктора Козлова не сумели справиться в серии буллитов с омским «Авангардом» (1:2) и пропустили пять шайб от «Амура», ограничившись одной ответной (1:5). Нападение действовало на низких скоростях, что позволяло соперникам успешно отбивать атаки хоккеистов «Салавата».

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Только в последней игре Козлов нашёл правильные сочетания в звеньях, что немедленно привело к победе во встрече с сильным «Адмиралом» со счётом 5:3. Отлично поработала спецбригада по реализации численного преимущества. Точными бросками отметились Кадейкин (дважды) и Хмелевски.

Победа в игре с «Адмиралом» помогла хозяевам набрать 52-е очко и после 42 встреч занять пятое место Восточной конференции. В принципе, у команды есть перспективы для роста — оборона позволила соперникам забросить всего 91 шайбу.

«Автомобилист», в свою очередь, проиграл в трёх последних матчах подряд: с «Адмиралом» (2:3), «Сибирью» (0:4) и «Барысом» (4:5 Б). В Астане подопечные Николая Заварухина были близки к тому, чтобы завершить серию поражений. В середине второго периода они вели в счёте с разницей в две шайбы, но упустили преимущество.

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Поражения не сказались на текущей позиции «Автомобилиста» в турнирной таблице. Клуб из Екатеринбурга продолжает находиться на первом месте Восточной конференции. В активе команды 60 очков после 42 игр и отличная разница шайб (+32).

«Салават Юлаев» и «Автомобилист» провели 41 личную встречу. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у зелёных — 22 победы, а гости записали в актив 19 выигранных матчей. Разница шайб в пользу подопечных Виктора Козлова 114:103.

«Салават Юлаев» пришёл в себя, что доказала уверенная победа во встрече с «Адмиралом». Заработало большинство, и набрали хорошую форму нападающие. К тому же хозяева обыгрывали «Автомобилист» в четырёх последних очных официальных матчах КХЛ на своём льду.

Отметим, что в каждом из этих матчей забрасывалось меньше семи шайб. Перспективно выглядит ставка на победу «Салавата Юлаева» и тотал меньше 6.5 шайбы за коэффициент 2.75.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 26 декабря 2022 года

«Салават Юлаев» знает, как обыгрывать «Автомобилист» на своём льду. К тому же подопечные Заварухина никак не могут прийти в себя после паузы в чемпионате. История очных встреч показывает, что результативной игры ждать не стоит. Поэтому ставим на хозяев и добавляем к этому тотал меньше 6.5 шайбы.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.83.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.

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Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.66.

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