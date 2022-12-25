«Металлург» — «Трактор». Воробьёв серьёзно настроен

Есть реальный шанс догнать «Автомобилист» и ещё побороться за лидерство на Востоке. Его нужно использовать!

26 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу «Металлурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57, а шансы «Трактора» оценены в 4.58.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.57. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 4.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Трактор» (26.12.2022)

26 декабря в городе Магнитогорск на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч «Металлург» — «Трактор». В текущем розыгрыше «лисы» выиграли во всех трёх личных встречах. Смогут ли «белые медведи» взять реванш? Разбираемся вместе.

Результаты команды Ильи Воробьёва за последние два месяца напоминают американские горки. «Лисы» выиграли лишь в половине из 18 последних встреч, а особенно тяжёлым выдалось начало зимней части сезона.

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«Металлург» зимой дважды проиграл в матче с «Автомобилистом», уступил «Нефтехимику» (2:3), а к грядущей встрече подходит после поражения в игре с «Сибирью» (2:3 Б). Прошлогодний финалист Кубка Гагарина удерживает за собой вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от екатеринбуржцев лишь на три очка.

Команда Ильи Воробьёва убедительно действует в атаке. За 42 игры хоккеисты забросили 123 шайбы. Только две команды более производительны — лидеры Западной и Восточной конференций СКА и «Автомобилист» соответственно.

В последнее время здорово прибавили Брендан Лайпсик и Филипп Майе. Канадские спортсмены являются лидерами команды по набранным очкам — 28 (6+22) и 33 (17+16) соответственно. С начала ноября они крайне редко покидают лёд без результативного действия.

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Клуб из Магнитогорска неплох в защите, но в последних матчах определённые вопросы к надёжности тылов всё же были. Подопечные Воробьёва проиграли в четырёх из шести последних матчей. Вряд ли кризисный «Трактор» сможет повторить успех лидеров Востока и отобрать очки у «лис».

«Медведи» в текущем сезоне рискуют пролететь мимо плей-офф. Команда Анвара Гатиятулина провально действует в обороне — за 43 игры пропустила 119 шайб. Лишь четыре клуба пропустили больше.

«Белые медведи» не смогли найти свою игру в атаке после ухода ряда легионеров. При сравнительно высокой активности у ворот соперников Антон Бурдасов и компания не отличаются эффективностью в завершающей стадии. За 43 матча игроки забросили лишь 92 шайбы, из которых 26 при игре в большинстве.

В текущем сезоне «Металлург» выступает убедительнее «Трактора». Команда Анвара Гатиятулина идёт в крутое пике. Она проиграла в 11 из 15 последних игр. Мотивированные «лисы» постараются реабилитироваться в глазах болельщиков за осечку в матче с «Сибирью» (2:3 Б).

С учётом фактора родных стен и уверенной игры в атаке, проблем с достижением цели не должно возникнуть. При таких раскладах стоит присмотреться к ставке на победу «Металлурга» с форой (-1) за 1.80. К тому же сейчас «Магнитке» нельзя выбывать из гонки за лидерство Востока, пока «Автомобилист» сильно хандрит.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 26 декабря 2022 года

Команда Ильи Воробьёва в последнее время не отличается стабильностью результатов, но большинство осечек пришлись на матчи с топовыми клубами КХЛ, к числу которых «Трактор» сейчас не относится. «Металлург» хорош в атаке и на родном льду должен пользоваться проблемами «белых медведей» в обороне. Отсюда ставка на победу «Магнитки» с форой (-1) за 1.80.

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.66.

Овечкину осталось 92 гола до рекорда Гретцки.

Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.

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