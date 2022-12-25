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«Металлург» — «Трактор», прогноз на матч КХЛ 26 декабря 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Металлург» — «Трактор». Воробьёв серьёзно настроен
Александр Ничипорук
«Металлург» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ
Комментарии
Есть реальный шанс догнать «Автомобилист» и ещё побороться за лидерство на Востоке. Его нужно использовать!

26 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу «Металлурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57, а шансы «Трактора» оценены в 4.58.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.57. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 4.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Трактор» (26.12.2022)

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Трактор
Челябинск

26 декабря в городе Магнитогорск на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч «Металлург» — «Трактор». В текущем розыгрыше «лисы» выиграли во всех трёх личных встречах. Смогут ли «белые медведи» взять реванш? Разбираемся вместе.

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Результаты команды Ильи Воробьёва за последние два месяца напоминают американские горки. «Лисы» выиграли лишь в половине из 18 последних встреч, а особенно тяжёлым выдалось начало зимней части сезона.

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«Металлург» зимой дважды проиграл в матче с «Автомобилистом», уступил «Нефтехимику» (2:3), а к грядущей встрече подходит после поражения в игре с «Сибирью» (2:3 Б). Прошлогодний финалист Кубка Гагарина удерживает за собой вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от екатеринбуржцев лишь на три очка.

Команда Ильи Воробьёва убедительно действует в атаке. За 42 игры хоккеисты забросили 123 шайбы. Только две команды более производительны — лидеры Западной и Восточной конференций СКА и «Автомобилист» соответственно.

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В последнее время здорово прибавили Брендан Лайпсик и Филипп Майе. Канадские спортсмены являются лидерами команды по набранным очкам — 28 (6+22) и 33 (17+16) соответственно. С начала ноября они крайне редко покидают лёд без результативного действия.

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Клуб из Магнитогорска неплох в защите, но в последних матчах определённые вопросы к надёжности тылов всё же были. Подопечные Воробьёва проиграли в четырёх из шести последних матчей. Вряд ли кризисный «Трактор» сможет повторить успех лидеров Востока и отобрать очки у «лис».

«Медведи» в текущем сезоне рискуют пролететь мимо плей-офф. Команда Анвара Гатиятулина провально действует в обороне — за 43 игры пропустила 119 шайб. Лишь четыре клуба пропустили больше.

«Белые медведи» не смогли найти свою игру в атаке после ухода ряда легионеров. При сравнительно высокой активности у ворот соперников Антон Бурдасов и компания не отличаются эффективностью в завершающей стадии. За 43 матча игроки забросили лишь 92 шайбы, из которых 26 при игре в большинстве.

В текущем сезоне «Металлург» выступает убедительнее «Трактора». Команда Анвара Гатиятулина идёт в крутое пике. Она проиграла в 11 из 15 последних игр. Мотивированные «лисы» постараются реабилитироваться в глазах болельщиков за осечку в матче с «Сибирью» (2:3 Б).

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С учётом фактора родных стен и уверенной игры в атаке, проблем с достижением цели не должно возникнуть. При таких раскладах стоит присмотреться к ставке на победу «Металлурга» с форой (-1) за 1.80. К тому же сейчас «Магнитке» нельзя выбывать из гонки за лидерство Востока, пока «Автомобилист» сильно хандрит.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 26 декабря 2022 года

Команда Ильи Воробьёва в последнее время не отличается стабильностью результатов, но большинство осечек пришлись на матчи с топовыми клубами КХЛ, к числу которых «Трактор» сейчас не относится. «Металлург» хорош в атаке и на родном льду должен пользоваться проблемами «белых медведей» в обороне. Отсюда ставка на победу «Магнитки» с форой (-1) за 1.80.

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.66.

Овечкину осталось 92 гола до рекорда Гретцки.

Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.

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Заглавное фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Источник: «Чемпионат»

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