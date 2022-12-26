В Москве «Динамо» даст отпор ЦСКА в КХЛ, а в Лондоне «Арсенал» и «Вест Хэм» затянут с интригой.

Экспресс на 26 декабря с коэффициентом 7.40: два дерби за один день, возвращение АПЛ

Хорошие новости для любителей футбола! 26 декабря возвращается английская Премьер-лига, а вместе с ней зрелищные матчи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.40 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл Юнайтед» 26 декабря

«Лестер» уходил на перерыв, набрав лучшую форму с начала сезона. Начиная с 15 октября «лисы» проиграли только в одном матче и пропустили всего один гол. Их с большим трудом смог обыграть «Ман Сити». В декабре «Лестер» провёл товарищеский матч с «Труа», в котором ни одна из команд не смогла забить, а потом уверенно обыграл «МК Донс» в Кубке лиги.

«Ньюкасл» подходит к отчётному матчу на серии из девяти побед во всех турнирах, а не проигрывают «сороки» на протяжении 14 матчей. В прошлой игре они минимально и с трудом обыграли «Борнмут» в Кубке лиги. У гостей, судя по всему, никуда не делись проблемы с результативностью. Иногда им удаётся забить много, но гораздо чаще голы даются «сорокам» с большим трудом.

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Нужно учесть, что «Лестер» сейчас очень сильно подтянул игру в обороне, а у «Ньюкасла» и раньше с ней не было никаких проблем. По пропущенным голам «сороки» одна из лучших команд лиги. Им явно будет сложно пробить оборону друг друга, поэтому голы в этом матче лучше не брать. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 26 декабря

ЦСКА в минувшем матче с «Локомотивом» уступил на выезде со счётом 1:3. Красно-синие действовали слишком академично, без высоких скоростей. Это позволило сопернику беспрепятственно атаковать ворота Шарыченкова из убойных позиций.

Уже в первом тайме Чехович и Шалунов нашли бреши в обороне ЦСКА и позволили «Локомотиву» сесть в оборону. Подопечные Фёдорова переломить неудачный исход встречи не сумели и проиграли в матче за второе место Западной конференции. ЦСКА остался на третьей строчке с 57 очками после 41 встречи.

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«Динамо» отлично поработало во время паузы в чемпионате над проблемными местами. Гости выиграли в трёх матчах подряд: «Спартак» (5:2), «Динамо» Минск (2:0) и «Трактор» в овертайме (4:3). В последней игре отметилась спецбригада большинства, дважды наказав соперника за нарушения правил. После серии побед хоккеисты «Динамо» обосновались на пятой строчке турнирной таблицы. У них в активе 55 очков после 43 встреч.

«Динамо» выиграло в трёх из пяти последних очных встреч на льду красно-синих. Подопечные Алексея Кудашова в отличной форме — четыре победы подряд. Весьма вероятно, что они сумеют создать большие проблемы сопернику и не уступят в основное время игры. Перспективно смотрится ставка на непроигрыш «Динамо» за 2.12.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 26 декабря

«Арсенал» подходит к возвращению сезона на первой строчке АПЛ, да ещё и с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя. «Канониры» стали открытием турнира — командой, которая всерьёз смогла вклиниться в борьбу за чемпионство. Мощная атака, надёжная оборона, чёткий рисунок на поле и понимание игроками идей тренера. К нынешнему «Арсеналу» тяжело подкопаться.

«Вест Хэм», в отличие от соперника, пока проводит неудачный сезон. Не все новички адаптировались как надо и приносят пользу. Многие лидеры часто травмируются, что для команды с короткой скамейкой запасных очень критично. Неудивительно, что «молотобойцы» борются за выживание и всего на четыре очка опережают худшую команду лиги. Всего одна ошибка, и гости снова окажутся в зоне вылета.

«Вест Хэму» крайне не везёт на «Эмирейтс» в последние годы. Сейчас разница в классе между командами стала ещё более заметна. О победе «молотобойцев» тут и речи не идёт, скорее всего, они не смогут даже забить.

В АПЛ клуб создаёт моменты с большим трудом. «Арсенал», потеряв лучшего бомбардира, уделит больше времени игре у своих ворот. Есть смысл присмотреться к ставке «обе забьют – нет» за 1.82.

Экспресс на матчи 26 декабря:

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Лестер» — «Ньюкасл» за 1.92.

Ставка 2: «Динамо» не проиграет в матче с ЦСКА за 2.12.

Ставка 3: обе забьют — нет в матче «Арсенал» — «Вест Хэм» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.92 Х 2.12 Х 1.82 = 7.40.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

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