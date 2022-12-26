Почему в матче «Астон Вилла» — «Ливерпуль» нельзя моргать?

Мартинес отдыхает после того, как стал победителем со сборной Аргентины на ЧМ. Голов будет много без его помощи на воротах!

26 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль» (26.12.2022)

После международной паузы возобновляется английская Премьер-лига. На 26 декабря запланировано сразу семь встреч 17-го тура. В одной из них на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме померяются силами местная «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Начало текущего сезона у «Астон Виллы» совсем не задалось, ввиду чего руководство клуба приняло решение произвести смену главного тренера. Должность занял Унаи Эмери, который сотворил в минувшем сезоне сенсацию, доведя скромный «Вильярреал» до полуфинала Лиги чемпионов. К слову, дальше «жёлтую субмарину» не пустил именно «Ливерпуль».

Юрген Клопп: Аргентина заслужила победу на чемпионате мира.

На адаптацию в клубе из Бирмингема испанскому специалисту не потребовалось много времени. Под его руководством состав молниеносно прибавил и одержал победы в последних двух турах АПЛ. Сначала обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1), а затем окрепший «Брайтон» (2:1).

Что интересно, Эмери использовал в этих встречах абсолютно разные схемы игры, подобранные, судя по всему, персонально к каждому из соперников. Также он активно проводил ротацию. Например, во встрече с «МЮ» Дэнни Ингс появился на поле лишь на 79-й минуте. Зато в игре с «Брайтоном» он отбегал стартовые 80 минут и забил дубль.

Понемногу «Астон Вилла» начинает процветать, и её голкипер Эмилиано Мартинес в частности. Аргентинский вратарь стал одним из главных открытий чемпионата мира в Катаре. Он помог своей национальной команде выиграть турнир, за что удостоился «Золотой перчатки». Вполне заслуженно.

Ивич может возглавить «Краснодар». Сербу будет непросто в РПЛ.

Единственным негативным моментом стало поведение Мартинеса после победы в турнире. Голкипер сделал неприличный жест, а также запомнился фотографией с куклой с лицом Килиана Мбаппе в руках. Унаи Эмери в недавнем интервью отметил, что поговорит с аргентинцем о контроле эмоций.

Ни один из футболистов «Ливерпуля» преуспеть на ЧМ-2022 не сумел. Хотя поехало в Катар много его игроков. Относительно минувшего сезона красные очень сильно регрессировали. Пока что им сильно не хватает стабильности, надёжности в обороне, а также качества в центре поля.

Ввиду этого мерсисайдцы незадолго до международного перерыва проиграли в матчах с двумя аутсайдерами подряд — «Ноттингем Форест» (0:1) и «Лидсом» (1:2). Затем, правда, они обыграли во встрече 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» (2:0), который не знал поражений в этом сезоне.

Следом подопечные Юргена Клоппа обыграли «Тоттенхэм» (2:1) и «Саутгемптон» (3:1). У команды из Ливерпуля по-прежнему один из лучших составов в чемпионате Англии. Особенно хороша линия атаки, где работают Мохамед Салах и Роберто Фирмино. На двоих нападающие соорудили 19 голов в 14 матчах в АПЛ.

Иногда остановить мерсисайдцев не представляется возможным. В преддверии предстоящего матча у них есть небольшое преимущество. Дело в том, что сразу после международной паузы красные столкнулись с «Манчестер Сити» в Кубке лиги. Пусть они и потерпели поражение со счётом 2:3, зато получили игровую практику.

«Астон Вилла», в свою очередь, не провела ни одного официального матча после окончания чемпионата мира в Катаре. С другой стороны, на её стороне домашний стадион и поддержка болельщиков. Так или иначе, предстоящий матч обещает получиться результативным.

Бердыев возглавил «Сочи». Теперь официально.

Четыре из пяти последних очных встреч заканчивались большим количеством забитых мячей, причём с обеих сторон. Учитывая нынешний расклад сил, в ещё один такой исход верится без особого труда. Поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 26 декабря 2022 года

Унаи Эмери не потребовалось много времени на отладку игровых механизмов «Астон Виллы». Под его руководством бирмингемцы с ходу начали обыгрывать сильных соперников. Вероятно, на домашнем стадионе они сумеют забить в матче с «Ливерпулем», который в этом сезоне часто и много пропускает. С другой стороны, у красных очень мощная линия атаки. Да и на бумаге они выглядят гораздо сильнее. Думается, голы будут с обеих сторон, причём в немалом количестве. История последних личных встреч совсем не против такого исхода.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.

Де Брёйне: Холанд может забить за карьеру 800 мячей.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.

Кассано объяснил, почему между Месси и Марадоной пропасть.