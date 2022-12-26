«Реал» или «Барселона» — вечный вопрос. Кто станет чемпионом Испании?

Левандовски или Бензема — от кого будет зависеть чемпионство команд в нынешнем сезоне?

Совсем скоро испанская Примера возобновляет матчи после перерыва на ЧМ-2022. «Красная фурия» не снискала успеха в Катаре, поэтому местные болельщики с нетерпением ждут игр чемпионата. Очередная гонка за титул между «Барселоной» и «Реалом» оставит в прошлом негативные эмоции от неудачи подопечных Луиса Энрике.

После 14 сыгранных туров команды идут рядом. Расстояние между «Барселоной» и «Реалом» составляет всего два очка. Это обещает интригующую развязку чемпионата. Постараемся оценить шансы соперников на чемпионский титул, а заодно и перспективы Роберта Левандовского в первом же сезоне Примеры стать лучшим бомбардиром.

Перспективы «Барселоны» в сезоне-2022/2023

Тренерские принципы и тактические схемы Хави оказались максимально гармоничными для текущего состава «Барселоны». Ему удалось найти необходимый баланс между владением мячом и крепкой оборонительной линией. Шутка ли — «Барса» пропустила за 14 матчей всего пять мячей в свои ворота. Это невероятно крутое достижение.

Хави довольно органично сумел ввести в основу молодых хавбеков Гави и Педри. Они ведут игру команды, диктуют темп и стараются снабжать передачами нападающего — Левандовского. Травмы мешают раскрыться в полной мере юниору Ансу Фати, но его потенциал невероятно высок.

Иньеста не планирует входить в тренерский штаб Хави в «Барселоне».

Серхио Бускетс уже растерял скоростные качества, но за счёт необыкновенного опыта и умения выбирать позицию приносит пользу команде. Пока у опорного хавбека нет забитых мячей, но его с лихвой восполняет Роберт Левандовски. Перешедший из «Баварии» форвард оказался тем самым звеном, которое соединило тактическую схему Хави.

Коэффициентом 1.55 оцениваются шансы каталонского клуба выиграть титул чемпиона Испании.

Левандовски — новый лучший бомбардир Примеры?

Роберт не зря старался изо всех сил перейти в «Барселону». Он интуитивно чувствовал, что его индивидуальное мастерство позволит забить много мячей и принести титул для каталонского клуба. После 14 матчей в активе нападающего национальной команды Польши 13 забитых мячей.

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Букмекеры высоко оценивают вероятность того, что центральный нападающий «Барселоны» выиграет звание лучшего бомбардира Примеры. На этот исход принимают ставки за 1.13. Конкурентами Роберта аналитики считают Карима Бензема (7.00) и Борху Иглесиаса (15.0).

Если Левандовски избежит травм и спада физической формы, ему хватит запаса забитых мячей, чтобы оставить соперников позади. Помогает польскому нападающему то, что он является исполнителем 11-метровых ударов в команде.

Игроки атакующей линии «Барселоны» умело пускаются в дриблинг и заставляют соперников нарушать правила в собственной штрафной.

Каковы шансы «Реала» Мадрид

Карло Анчелотти довольно скептически оценил шансы своей команды на победу в Примере. Перед стартом сезона «Реал» не получил усиления в линию атаки и зависит от физической формы Карима Бензема. А вот насколько непредсказуемо могут развиваться события, показал ЧМ-2022. Перед стартом турнира Карим получил травму и не принял участия во встречах, к которым тщательно готовился.

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Насколько теперь высока мотивация нападающего, который на клубном уровне выиграл все титулы, предсказать сложно. У Анчелотти есть ещё Винисиус и сильная линия полузащиты, но их форма после чемпионата мира остаётся загадкой. Например, лидер хавбеков Лука Модрич показал на ЧМ максимум и весьма вероятно будет действовать не так эффективно, как обычно.

Эти факторы и сложились не в пользу «Реала», когда букмекеры оценивали шансы команды на победу в гонке за титулом. Коэффициент 2.55 указывает на то, что только в случае кризиса у «Барселоны» подопечные Анчелотти могут добиться успеха.

Таким образом, наличие крепкой оборонительной линии, предельно мотивированного нападающего Левандовского и креативной полузащиты делают «Барселону» фаворитом. «Реал» в своём текущем состоянии не готов демонстрировать на дистанции чемпионата стабильную игру.

Ставка: победа «Барселоны» в Примере за коэффициент 1.55.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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