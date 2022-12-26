«Челси» — «Борнмут». В Лондоне будут лечить бессонницу

27 декабря состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Борнмут». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Борнмута» оценивается в 9.70. На ничью дают коэффициент 5.50.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура АПЛ «Челси» — «Борнмут» 27 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» – «Борнмут» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Борнмут» (27.12.2022)

Матч между «Челси» и «Борнмутом» в первом туре после паузы на чемпионат мира прост только на первый взгляд. Да, есть явный фаворит и есть аутсайдер — команда, которой перед началом сезона предрекали неминуемый вылет. На самом деле, в результатах между ними нет такой огромной разницы, и в самом матче не всё так однозначно.

«Челси» уходил на паузу с серией из поражений в трёх матчах подряд. Вроде ничего удивительного в том, что команды, которые проводят сезон лучше «Челси», обыграли его. Правда можно вспомнить, что проблема не в соперниках, а именно в лондонцах, которые в АПЛ не могут выиграть в пяти матчах подряд.

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С такими результатами «Челси» осел на восьмой строчке, имея в активе 21 очко. Отставание от лидера 16 очков. Иначе как середняком лондонцев сейчас и не назовёшь. Их обходит даже бывшая команда Грэма Поттера. «Брайтон» не пожалел своего экс-наставника и обыграл его новую команду со счётом 4:1.

Сейчас можно смело говорить о том, что увольнение Томаса Тухеля и назначение Грэма Поттера не принесли команде никакой пользы. «Челси» выиграл группу в Лиге чемпионов, но на этом его достижения заканчиваются. В будущем будут шансы исправить ситуацию, но пока больше ничего хорошего про синих сказать нельзя.

Если сравнивать команды исключительно по ожиданиям от них, которые либо оправдались, либо нет, то тут «Борнмут» даст сопернику огромную фору. «Вишен» называли слабейшей командой лиги, даже их тренер признавал, что футболисты не готовы играть в АПЛ. После двух разгромных поражений в стартовых матчах с «Ман Сити» и «Ливерпулем» многие считали, что им уже можно резервировать место в зоне вылета.

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В «Борнмуте» с таким утверждением не согласились. Они уволили Скотта Паркера, назначили Гари О’Нила, который ранее вообще не имел самостоятельного опыта, и команда преобразилась. Да, «вишни» не взлетели до каких-то заоблачных высот, они сейчас на 14-й строчке, но их больше нельзя назвать безоговорочным аутсайдером.

«Борнмут» даже забил на один гол больше, чем «Челси». Команда, чьи четыре лучших бомбардира стоят дешевле, чем один Рахим Стерлинг, забила больше «Челси». Вот это самый крупный камень в огород и Томаса Тухеля, и Грэма Поттера. Ни тот, ни другой так и не смогли ничего сделать, чтобы атакующая линия синих наконец заработала.

Во многих матчах «Челси» спасался за счёт надёжной игры в обороне. Тут у лондонцев не было особых проблем. Хорошо вписался в команду Кулибали. Неожиданно мощно вернулся в основу Кепа. У синих было только два матча, в которых их защита полностью провалилась: с «Лидсом» и «Брайтоном». На эти две игры пришлось 7 из 17 пропущенных мячей.

«Борнмут», перед тем как уйти на паузу, забивал очень много, но уже в первом декабрьском матче с «Ньюкаслом» в Кубке лиги разочаровал. Никаких подходов к воротам одной из лучших защит лиги «вишни» не нашли. Исправиться в матче с «Челси» им будет тяжело. Тем более что игра выездная, а в них «Борнмут» старается лишний раз не рисковать.

Ждать, что много забьёт «Челси», тоже не приходится. Далеко не во всех матчах с андердогом синие смогли реализовать своё давление. Очень сомнительно, что пауза пошла на пользу лондонцам и они разом решили все свои проблемы. Как минимум у них снова много потерь. Есть сомнения в том, что команда Грэма Поттера с ходу покажет свой лучший футбол.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Борнмут» 27 декабря 2022 года

«Челси» предстоит очень неприятный матч, и далеко не факт, что он будет успешным. Нам не стоит ждать от этой игры обилия голов. В упорном матче ни одна из команд не сможет забить много. «Борнмуту» помешает надёжная оборона «Челси», а хозяевам – уже привычные для них проблемы в атаке.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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