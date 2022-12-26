«МЮ» — «Ноттингем Форест». Пора забыть о Роналду

27 декабря состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Ноттингема» оценивается в 10.0. На ничью дают коэффициент 5.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «МЮ» — «Ноттингем» 27 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «МЮ» – «Ноттингем» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «МЮ» — «Ноттингем» (27.12.2022)

«Манчестер Юнайтед» продолжит погоню за топ-4 в матче с одним из аутсайдеров Премьер-лиги. «Ноттингем» и «МЮ» в разных весовых категориях. Визит на «Олд Траффорд» во вторник вечером не сулит гостям ничего хорошего.

Обе команды уже успели немного втянуться в сезон. Этот матч для них не первый после паузы. В Кубке лиги «МЮ» и «Ноттингем» без труда справились со своими задачами и прошли в четвертьфинал. Более того, командам повезло с жеребьёвкой. Основные задачи перед ними стоят именно в АПЛ, а не в третьем по престижности турнире.

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«МЮ» АПЛ занимает пятую строчку и на четыре очка отстаёт от идущего четвёртым «Тоттенхэма». При этом у манкунианцев есть матч в запасе, так что их позиции выглядят достаточно неплохими. «Ноттингем» подходит к отчётному матчу на 18-м месте. В зоне вылета находиться неприятно, но в этой части таблицы очень высокая плотность, и всё может быстро измениться.

В Манчестере сейчас думают над заменой Роналду, который покинул команду перед паузой. Много пишут об интересе манкунианцев к Коди Гакпо. Такое пополнение серьёзно усилит атакующий потенциал команды, которой для решения серьёзных задач просто необходим хоть один действительно стабильный и результативный форвард.

На данный момент «МЮ» в АПЛ забил всего 20 голов в 14 матчах. На фоне остальных сильных клубов это очень слабый результат. В первой же встрече после паузы манкунианцы получили шанс подправить свою статистику голов.

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«Ноттингем» в АПЛ пропускает в среднем ровно два гола за матч. Если взять отдельно гостевые игры, то тут показатели клуба стремятся уже к трём голам. «Ноттингем» одна из двух команд, которые в текущем сезоне АПЛ ещё не выигрывали на выезде. Более того, в семи гостевых матчах «лесники» забили только один гол, а пропустили 19.

У «МЮ» в этом матче есть проблемы с обороной. Не сыграют Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес, под вопросом Гарри Магуайр. В кубковом матче с «Бёрнли» тен Хагу пришлось опускать в центр обороны Каземиро. С такой защитой лучше искать счастья у чужих ворот, а не у своих.

У «Ноттингема» своих проблем с составом не меньше, и коснулись они тоже обороны. В частности, не сыграет Дин Хендерсон, арендованный как раз у «МЮ». Сменщики у него совсем не выдающиеся, а ведь Хендерсон хоть и пропустил 30 голов, но по количеству отражённых ударов он занимал четвёртую строчку среди лучших вратарей лиги.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «МЮ» — «Ноттингем» 27 декабря 2022 года

У «МЮ» в текущем сезоне нет ещё ни одной реально уверенной победы в АПЛ с разницей больше чем в два мяча. Похоже, её время пришло, так как лучше варианта, чем «Ноттингем», да ещё и без основного вратаря, для этого просто нет. Даже с учётом обилия потерь в обороне «МЮ» может отыграть надёжно у своих ворот, как мы это уже видели в матче с «Бёрнли». Судя по всему, аутсайдера в этой встрече ждут большие неприятности.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-2.5) за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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