Экспресс на 27 декабря с коэффициентом 8.01: Овечкин доволен собой, Макдэвид неудержим

Александр обошёл Горди Хоу и устремился за Гретцки. В команде «Эдмонтон» есть свой лидер, и он неукротим.

27 декабря порадует любителей ставок и мира спортивных событий несколькими интересными встречами в АПЛ, а также после рождественской паузы возвращается НХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.01 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Ноттингем Форест» 27 декабря

У «МЮ» есть отличный шанс закончить год победной серией и так же начать новый. Манкунианцам повезло с календарём, впереди пять матчей с проходными соперниками, из которых четыре будут домашними. Судя по игре с «Бёрнли», хозяева сейчас в хорошей форме, и им не мешают даже проблемы в обороне. Особенно если соперники такие, которые не смогут эту защиту даже нормально напрячь.

«Ноттингем» в семи выездных матчах АПЛ смог забить всего один гол, а пропустил в ответ 19. Почти все серьёзные соперники, к которым «лесники» приезжали в гости, откровенно издевались над новичком. Вряд ли Стив Купер успел привести в порядок защиту своей команды и сделал её более надёжной. Потеря Хендерсона, который был в топе вратарей лиги по отражённым ударам, может стать критичной.

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Тут ничего не помешает уверенной победе «МЮ». «Ноттингем» может бороться в домашних матчах либо пытаться удержать команды, у которых плохо с созданием и реализацией моментов, с манкунианцами этот номер не пройдёт. Предлагаем поставить на победу «МЮ» с форой (-1.5) за 1.89.

Прогноз на матч АПЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 27 декабря

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Виннипегом» забросил 801-ю и 802-ю шайбы в своей карьере и, таким образом, вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ всех времён. Голевая засуха после 800-й шайбы продлилась четыре матча. И буквально каждый голкипер команды-соперника говорил в интервью, что не хотел бы стать тем вратарём, который пропустит исторический гол. Так что у Игоря Шестёркина одним поводом для волнения меньше.

Не только Овечкин, но и его команда в сумасшедшей форме. «Вашингтон» выиграл в девяти из десяти последних матчей. При этом единственное поражение на этой дистанции клуб потерпел через два дня после того, как вся команда отмечала 800-ю шайбу своего лидера. Так что нынешний перерыв в четыре дня на рождественский праздник пришёлся очень кстати.

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Игроки «Рейнджерс» и вовсе отдыхали пять дней. Этот перерыв тоже пришёлся весьма кстати. «Битва за Нью-Йорк», в которой был обыгран «Айлендерс» (5:3), вышла весьма эмоциональной. «Рейнджерс» тоже в прекрасной форме – восемь побед в девяти матчах.

Возьмём на ставку тотал меньше 5.5 шайбы за 2.12. По пять шайб было заброшено в обеих личных встречах этих команд в 2022 году. Учитывая принципиальность и турнирную важность встречи, можно ожидать, что команды вновь покажут более осторожный хоккей.

Прогноз на матч АПЛ «Калгари» — «Эдмонтон» 27 декабря

В текущем розыгрыше НХЛ «Калгари» не отличается прочностью защиты, и здесь в первую очередь стоит отметить слабую игру вратарей. Если в прошлом сезоне Якоб Маркстрём демонстрировал феноменальную игру в воротах, то в текущем он отражает лишь 89,4% бросков в створ ворот.

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«Калгари» выиграл в 16 из 35 игр и с 39 очками в активе замыкает зону плей-офф в Западной конференции. «Эдмонтон» лишь на одно очко отстаёт от соперника.

«Нефтяники» в последнее время хандрят. Они выиграли лишь в двух из семи последних матчей. При этом очень эффективны в атаке. Игроки наносят по 32,3 броска и забрасывают в среднем по 3,6 шайбы за игру (третий показатель производительности). Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль входят в топ-10 снайперов лиги и занимают первые две строчки в таблице бомбардиров — по системе «гол+пас» набрали 66 (30+36) и 56 (21+35) очков соответственно.

Подводит «Эдмонтон» слабая игра в обороне — пропускают по 3,46 шайбы за матч. Лишь восемь клубов пропускают больше. При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.00.

Экспресс на матчи 27 декабря:

Ставка 1: победа «МЮ» с форой (-1.5) в матче с «Ноттингем» за 1.89.

Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» за 2.12.

Ставка 3: тотал больше 6.5 шайбы в матче «Калгари» — «Эдмонтон» за 2.00.

Общий коэффициент: 1.89 Х 2.12 Х 2.00 = 8.01.

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