«Рейнджерс» — «Вашингтон». Овечкин на новом уровне

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 28 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.14. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (28.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 28 декабря состоятся целых 12 матчей. В одном из них на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, померяются силами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Рейнджерс» не лучшим образом начали текущий розыгрыш регулярного чемпионата, но затем они всё же обрели себя. За крайние девять матчей «синерубашечники» проиграли лишь один раз — «Питтсбургу» (2:3). В серии послематчевых буллитов они обыграли «Колорадо» (2:1 Б), а в овертайме одолели «Нью-Джерси» (4:3).

Бекстрём: Овечкин – прирождённый бомбардир.

Во всех остальных встречах подопечные Жерара Галлана выиграли в основное время, в том числе у располагающихся в топ-4 сводной таблицы НХЛ «Вегаса» (5:1) и «Торонто» (3:1). За этот отрезок они забросили целых 40 шайб. Практически во всех голах поучаствовало звено Артемия Панарина, Мики Забанеджада и Адама Фокса.

Форварды набрали потрясающую форму. Россиянин, кстати, совсем недавно превзошёл историческое достижение Люка Робитайла для левых нападающих в НХЛ. Отметившись ассистом в недавнем матче с «Филадельфией» (6:3), он записал на свой счёт 412-й голевой пас в НХЛ. Для этого ему потребовалось 540 встреч — на 100 меньше, чем Робитайлу, сделавшему 411 передач.

Также стоит отметить, что начал возвращаться в былые кондиции Игорь Шестёркин. В начале нынешнего сезона голкипер очень часто пропускал и корил себя за это. Вратарь принял участие в восьми из девяти крайних матчей НХЛ и совершил за этот отрезок больше 200 сейвов. Пропустил только 17 шайб.

Бекстрём: Овечкин близок к тому, чтобы забить 50 голов в сезоне.

У «Вашингтона» очень похожая с «Рейнджерс» история. Он очень неудачно стартовал, однако на последнем отрезке выступил великолепно. За последние 10 матчей в регулярке «столичные» уступили только крепкому «Далласу» (1:2). В овертайме они обыграли «Детройт» (4:3 ОТ) и «Оттаву» (3:2 ОТ).

Всё остальное — результативные победы, в частности в матчах с «Торонто» (5:2) и «Виннипегом» (4:1). Игра с «Джетс» вошла в историю, как матч, в котором Александр Овечкин опередил Горди Хоу и поднялся на второе место в таблице лучших снайперов в истории НХЛ. Капитан «Кэпс» оформил дубль, увеличив количество своих голов до 802.

Отставание российского форварда от лидера всех времён по заброшенным шайбам за карьеру в лиге Уэйна Гретцки составляет 92 гола. Немало, но, кажется, для Овечкина нет ничего невозможного. К слову, недавно трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил о том, что считает правильным решение владельца «Кэпиталз» отложить перестройку команды.

Фетисов отметил, что погоня капитана «столичных» за рекордом по голам в истории НХЛ положительно сказывается на доходах франшизы. Также по его мнению, это будет позиционировать «Вашингтон» как совершенно другой клуб. С этим трудно не согласиться, тем более если учесть какой вклад Овечкин внёс в успехи своей команды.

Судя по всему, в грядущем матче нас ждёт столкновение примерно равных по силе соперников. Кстати, за последние девять встреч в регулярке «Кэпиталз» забросили не сильно меньше, чем «Рейнджерс» — 37 шайб. Так как у обоих составов полный порядок с результативностью, наилучшим вариантом для ставки выглядит ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 1.71.

Капитан «Салавата Юлаева» Панин выбыл на долгий срок.

В пяти из семи последних очных встреч тотал заброшенных шайб непринуждённо пересекал данный рубеж. Две другие игры тоже получились результативными, но в обоих случаях команды забросили на двоих пять шайб. В этот раз Панарин и Овечкин наверняка не дадут заскучать.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 28 декабря 2022 года

Оба клуба набрали великолепный ход. Они порадовали своих болельщиков успешными выступлениями в последних девяти матчах НХЛ, а также большим количеством голов. История очных встреч и отличный тонус нападающих обеих команд предвосхищают очередную результативную игру. Судя по всему, у Игоря Шестёркина будет немало работы. Овечкин тоже будет заряжен, ведь теперь он вышел на новый уровень и впереди него только один хоккеист — Гретцки.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.71.

Экспресс с коэффициентом 7.55.

Кудашов рассказал, что ему не понравилось в ретроформе на матче с ЦСКА.

Прогноз на матч «Калгари» — «Эдмонтон» с коэффициентом 4.90.

Лавиолетт – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.

Прогноз на матч «Сент-Луис» — «Торонто» с коэффициентом 3.35.