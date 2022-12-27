«Ак Барс» — «Металлург». Воробьёв закрутит гайки

В Казани команды действуют крайне аккуратно в защите и не допускают промахов.

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.14. Победа магнитогорцев по итогам 60 минут оценивается в 2.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2022 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Ак Барс» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.64. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.05. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» (28.12.2022)

Самый интригующий матч КХЛ в игровой день 28 декабря пройдёт в Казани. Местный «Ак Барс» принимает на домашней арене своего принципиального соперника «Металлург» из Магнитогорска. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Ак Барс» после ухода Знарка ожил. Команда словно сбросила оковы и выиграла в четырёх из последних пяти встреч регулярного сезона. Подопечные Юрия Бабенко стали гораздо увереннее действовать в обороне и прибавили в атаке.

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Безусловно расцвёл Александр Радулов. В последней игре с «Сочи» его партнёрам пришлось тяжело, но ветеран в нужный момент включил свои лидерские качества. В основное время он забил гол в большинстве, а в серии послематчевых буллитов дважды обыграл голкипера соперника.

Это позволило «Ак Барсу» одержать сложную победу в гостевом матче (4:3 Б). В игре команды чётко просматриваются контуры будущей тактической схемы на плей-офф. Хоккеисты клуба из Казани стараются атаковать с явной оглядкой на ворота.

«Металлург», в свою очередь, проиграл в двух последних матчах после основного времени. Сначала «Магнитка» не сумела справиться на домашней арене с «Сибирью» (2:3 Б), а затем не нашла аргументов в игре с «Трактором» (4:5 Б).

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В последней встрече достаточно много вопросов осталось к защите «лис». «Металлург» спокойно вёл игру и к середине второго периода выигрывал со счётом 3:1. Потеря концентрации привела к тому, что подопечным Воробьёва в заключительном отрезке встречи пришлось ликвидировать гандикап в одну шайбу. Карри с этим справился, но в итоге «белые медведи» лучше исполнили буллиты.

«Ак Барс» и «Металлург» провели 65 личных встреч. Микроскопическое преимущество на стороне хозяев: у «барсов» — 33 победы, а гости записали в актив 32 выигранных матча. Разница шайб в пользу подопечных Юрия Бабенко 142:130.

«Ак Барс» довольно успешно продвигает новую тактическую схему, в которой нет места слабой защите. Это возвращение к традиционному хоккею клуба из Казани. Постепенно оттаивают ветераны, которые не только отлично играют впереди, но и цементируют оборону.

Отметим, что в пяти последних очных играх в Казани соперники совместными усилиями не сумели забросить больше четырёх шайб. Перспективно выглядит ставка тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.14.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2022 года

«Металлург» пропустил от «Трактора» четыре довольно лёгкие шайбы, чем вызвал гнев своего наставника Ильи Воробьёва. Тренер пообещал улучшить действия в обороне и закрутить гайки. Весьма вероятно, что «лисы» засядут в бункер и будут ждать ошибку соперника.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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