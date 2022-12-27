«Осер» — «Монако». Головин справится с давлением

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28 декабря состоится матч 16-го тура Лиги 1 «Осер» — «Монако». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу монегасков в основное время можно с коэффициентом 1.80. Победа хозяев оценивается в 4.48. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.02.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Осер» — «Монако» 28 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Осер» — «Монако» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.73.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура Лиги 1 «Осер» — «Монако» (28.12.2022)

После паузы на ЧМ-2022 возобновляется чемпионат Франции. Одной из самых напряжённых встреч 16-го тура будет матч «Осера» и «Монако». Александр Головин и его партнёры постараются улучшить турнирное положение. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Не слишком удачно идёт чемпионат для «Осера». Команда проиграла в последней встрече перед паузой на мировое первенство в Катаре «ПСЖ» со счётом 0:5 и откатилась на опасное 17-е место в турнирной таблице.

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Проблемы преследуют хозяев прежде всего в обороне. Поражение во встрече с парижанами стало вторым в чемпионате Франции с крупным счётом — 0:5. Впервые «Осер» уступил с таким результатом «Ренну» в 7-м туре Лиги 1.

Футболисты хозяев были в ужасном состоянии. Они лишь трижды завершили встречи ничейным результатом и уступили в семи играх. Это привело к отставке тренерского штаба. Управление принял на себя Кристоф Пелиссье.

Он достаточно удачно стартовал во главе «Осера». Специалист взбодрил игроков, которые записали в актив четыре очка по итогу двух встреч. Они обыграли «Аяччо» (1:0) и сыграли вничью в матче с «Труа» (1:1).

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«Монако» несколько разочаровал своих болельщиков результатом в начале сезона-2022/2023. Он идёт на шестой строчке турнирной таблицы Лиги 1. У клуба нет стабильности — после двух побед последовало неожиданное домашнее поражение в иогре с «Марселем» со счётом 2:3. Головин старался изо всех сил, но отметился только голевой передачей.

«Осер» и «Монако» провели 10 личных встреч. Команды поделили победы поровну — по четыре раза выигрывала каждая сторона. Дважды соперники завершили матчи ничейным результатом. Разница мячей в пользу подопечных Филиппа Клемана 10:8.

«Монако» отлично провёл паузу на матчи ЧМ-2022. Он обыграл в контрольных встречах «Эмполи» (1:0) и «Лидс» (4:2). Это продемонстрировало недюжинный атакующий потенциал гостей. Перспективно выглядит ставка на победу «Монако» за коэффициент 1.76.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура Лиги 1 «Осер» — «Монако» 28 декабря 2022 года

«Монако» с пользой провёл паузу на ЧМ-2022. Гости прибавили в позиционном нападении, общекомандном прессинге и реализации опасных моментов. Судя по последним результатам «Осера», проблемы в защите остаются камнем преткновения.

Ставка: победа «Монако» за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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