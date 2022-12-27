«Северсталь» — «Спартак». Гришин и Разин не сдаются

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.10. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент — 2.92.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак» 28 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.98. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — «Спартак» Москва (28.12.2022)

В Континентальной хоккейной лиге на 28 декабря запланировано девять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре череповецкой «Северстали» и московского «Спартака». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Андрей Разин после паузы успел набрать очки в двух встречах, но накануне проиграл в матче с «Витязем» (1:4). Единственную шайбу забросил Робин Пресс, но далее забивали лишь игроки команды соперника. Швед забивает в третьем матче кряду — это его лучшая серия в КХЛ. Печально, что команда проиграла. Статистика игр дома у череповчан явно хромает — девять побед в 21 встрече.

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Это надо исправлять, тем более что клуб сейчас располагается на девятой строчке Западной конференции, набрав 42 очка за 43 встречи. На восьмом месте находится минское «Динамо» с 42 очками за 44 игры, поэтому есть шанс попасть в зону плей-офф. Готов ли клуб к этому? Ведь в Западной конференции в сезоне-2022/2023 конкуренция на высоте.

«Спартак» в последних пяти играх уступил. Накануне клуб проиграл в матче с «Локомотивом» (1:2). До этого потерпел поражение во встрече со СКА (2:4). Игорь Гришин сейчас идёт не с самой лучшей серией игр. Радует, что впереди не такой серьёзный соперник, если сравнивать, например, со СКА. Поэтому красно-белые могут вполне прервать серию поражений.

Клуб сейчас располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 46 очков за 44 матча. Вполне можно поднажать и оторваться от преследователей. При этом красно-белые неплохо играют в гостях. За 23 встречи — 12 побед. Весьма неплохо, плюс недавно команду пополнил защитник — Алексей Емелин. Опыт и мастерство пригодятся для молодого поколения.

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Если сравнивать соперников, у Разина молодой состав, как в целом и у Гришина. Так что они друг друга стоят, История личных встреч это доказывает. За 39 игр сложно выделить фаворита. У «Спартака» — 19 побед, при 20 у «Северстали». Потому данная встреча будет иметь принципиальный характер, будет много борьбы и, скорее всего, победа в одну шайбу.

Игра получится тяжёлой для обоих клубов. Фаворита в этой паре выделить очень трудно. Зато с результативностью в Череповце проблем нет, в четырёх из пяти матчей тотал был не менее 4 шайб.

Одна из команд должна выиграть в основное время, поэтому поставим на то, что ничьей не будет, и добавим тотал больше 3.5 шайбы за 1.66. Как раз с учётом не самой выразительной статистики очных игр ставка оптимальна. В качестве страховки это прекрасный вариант.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак» 28 декабря 2022 года

Соперники не могут выделить фаворита в очных встречах, но и вничью сыграть не должны. Игра закончится победой одной из команд в основное время, и 60 минут хватит для выявления сильнейшего. Ставим на минимум четыре заброшенные шайбы и на победу любого из двух клубов.

Ставка: ничьей не будет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 8.36.

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