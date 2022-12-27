ЦСКА — СКА. Ротенберг поумерит пыл

Петербургский клуб слишком самоуверен в себе, пора бы ему хоть немного спуститься на землю.

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало — в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.38. Победа петербуржцев по итогам 60 минут оценивается в 2.92.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года

Букмекеры сомневаются, что встреча ЦСКА — СКА получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.41, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.70. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.05. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА (28.12.2022)

Игровой день 28 декабря в КХЛ поставит финальный аккорд в Москве. Очередное армейское дерби пройдёт на «ЦСКА-Арене». Подопечные Сергея Фёдорова в принципиальном матче готовы встретится с хоккеистами под руководством Романа Ротенберга. Встреча начнётся в 19:30 мск.

ЦСКА оставил неизгладимый след на душе петербургских коллег, когда нанёс им домашнее поражение со счётом 2:1. Никак не думал Роман Ротенберг, что его подопечные не сумеют пробить брешь в защите ЦСКА. Шарыченков стоял как крепость.

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Сергей Фёдоров, безусловно, оценил геройство своего голкипера, доверив ему и следующий матч в качестве игрока основы. Решение тренера оказалось опрометчивым – вратарь в следующей встрече был не на высоте. Он отразил 17 из 20 бросков, которые наносили нападающие «Локомотива».

Неудача разбила подопечных Сергея Фёдорова на молекулы. Иначе невозможно рационально объяснить поражение во встрече с московским «Динамо». Бело-голубые наказали ЦСКА за ошибки в обороне и выиграли со счётом 2:1.

Что можно сказать об игре СКА? Это идеал по меркам КХЛ. Команда великолепно прессингует, закрывает свободные зоны и не оставляет сопернику время на атаки. Тактический стиль петербургского клуба полностью подавляет инициативу соперника.

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В свете такого перформанса совершенно неудивительно, что команда Романа Ротенберга лидирует в КХЛ по количеству набранных очков. По итогу 44 матчей клуб набрал 73 очка.

СКА и ЦСКА провели 100 личных встреч. Микроскопическое преимущество на стороне гостей: у красно-синих — 48 побед, а гости записали в актив 52 выигранных матча. Разница шайб в пользу подопечных Романа Ротенберга 243:226.

ЦСКА в последних играх представляет собой бастион в защите. Редкая осечка в Ярославле не должна настраивать против команды Фёдорова. Сергей показал себя не только великолепным мотиватором, но и умельцем строить ловушки СКА. Петербургский клуб не знает слабых мест у красно-синих.

В трёх из последних пяти личных встреч в Москве выиграли подопечные Сергея Фёдорова. Весьма вероятно, что наставник клуба сумеет найти нужную схему, которая поможет одержать победу. Перспективно выглядит ставка на победу ЦСКА за коэффициент 2.38.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года

Роман Ротенберг в некоторых моментах уступает Сергею Фёдорову, а тем более будет слабее смотреться на выезде. Армейское дерби – шкатулка с секретом, но драма будет обязательно. ЦСКА лучше в защите и сумеет за счёт опыта обыграть принципиального соперника.

Ставка: победа ЦСКА за 2.38.

Экспресс с коэффициентом 8.36.

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