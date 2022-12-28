«Питтсбург» — «Детройт». Малкин похвастается выносливостью

«Пингвинам» предстоит провести второй матч подряд без перерыва, но это не помеха.

29 декабря состоится матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 1.93, а успех «Ред Уингз» идёт за 3.34. На ничью предлагают поставить за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз» 29 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Детройт» (29.12.2022)

На мировой арене уже вовсю идёт МЧМ-2023 по хоккею, а в Национальной хоккейной лиге на 29 декабря запланировано пять встреч. Любителям хоккея будет на что посмотреть. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Питтсбургом» и «Детройтом», которая пройдёт на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге. Первое вбрасывание состоится в 3:30 мск.

Тройка Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и Евгений Малкин тянут команду как могут и являются лучшими бомбардирами команды. Сейчас «Питтсбург» располагается на шестой строчке Восточной конференции, набрав 43 очка за 34 встречи. Недавно клуб уступил «Айлендерс» (1:5). Это поражение стало вторым кряду.

Бучневич провёл 400-й матч в НХЛ.

Команде предстоит сыграть в двух встречах подряд, без передышки. Хватит ли сил у «Питтсбурга», тем более что «Ред Уингз» обыграли в последнем матче «Тампу» (7:4). Это очень даже неплохая заявка на будущее. Потому говорить о лёгкой добыче мы бы не стали «Пингвинз» нужно серьёзно подготовиться к такому сопернику.

«Детройт», как уже было сказано, обыграл серьёзного соперника ещё 22 декабря, и пока состав отдыхает и тренируется, набирается сил. Для клуба это будет первая встреча после перерыва, но команда по-прежнему мотивирована. Пусть и до этого потерпела шесть поражений кряду. Это явно подпортило статистику и откинуло клуб ещё дальше от зоны плей-офф.

«Ред Уингз» сейчас на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 35 очков за 32 игры. Вполне неплохо, если сравнивать с прошлым сезоном. И только за это можно уже радоваться болельщикам, но команда явно хочет большего. Состав подобран весьма неплохой. Особенно радует Вилле Хуссо.

Сорокин провёл 100-й матч в НХЛ.

Отставание гостей от зоны плей-офф составляет шесть очков, но унывать команда не планирует. История очных встреч насчитывает 42 матча, из которых у «Детройта» лишь 17 побед, при 25 у «Питтсбурга». Преимущество невесомое, но всё же есть. Дома «пингвины» выиграли в 10 из 16 матчей текущего сезона, а гости на выезде одержали победы в 6 из 15 игр.

Потому фаворит в этой паре вполне понятен, плюс будет поддержка трибун, что является аргументом. За последние пять игр регулярного чемпионата в Питтсбурге гости выиграли лишь в одном матче. Столько же раз команды не пробивали тотал в 4.5 шайбы. Так что с результативностью порядок.

Мы бы сейчас рассмотрели ставку на победу «Питтсбурга» и обе забьют за 2.02. Коэффициент неплохой, и, думается, даже после непростого матча у «пингвинов» сил хватит, а статистика очных игр остаётся за хозяевами. Потому остановимся на данном варианте.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Детройт» 29 декабря 2022 года

Статистика очных встреч остаётся на стороне «Питтсбурга». Пусть гости отдыхали и готовились дольше, но игровой тонус будет потерян. С результативностью проблем быть не должно, и на одну шайбу гости могут наиграть. Потому проверим вариант на победу хозяев и обе забьют.

Ставка: победа «Питтсбурга» и обе забьют за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 7.83.

Билялетдинов стал главным тренером «Ак Барса».

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Локомотив» с коэффициентом 3.75.

Мэр Казани раскритиковал Знарка, обвинив того в неуважении к традициям.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Торпедо» с коэффициентом 2.70.