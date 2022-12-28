«Вашингтон» — «Оттава». Овечкин вспомнит про Гретцки

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Оттава». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.08. Успех «Сенаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.02.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Оттава» 30 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Оттава» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.62. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.9.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз» (30.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 30 декабря состоятся целых 11 матчей. В одном из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне померяются силами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Несмотря на колоссальные кадровые потери ввиду травм, «Вашингтон» набрал умопомрачительный ход. Он обнаружил в себе невероятную глубину состава и добыл победы в 10 из 11 последних игр в регулярке. Причём лишь в двух встречах из них «столичные» выиграли в овертайме — с «Детройтом» (4:3 ОТ) и «Оттавой» (3:2 ОТ).

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В основное время «Кэпиталз» обыгрывали не только андердогов. Они дважды одержали победу во встречах с «Виннипегом» (5:2 и 4:1) и разгромили располагающийся на третьем месте в сводной таблице НХЛ «Торонто» (5:2). Также подопечные Питера Лавиолетта всухую обыграли «Рейнджерс» (4:0) в последней встрече НХЛ.

«Синерубашечники» подходили к матчу с восемью победами в девяти играх. Однако «Вашингтон» прошёлся по ним катком. Если бы не Игорь Шестёркин, «Рейнджерс» пропустили бы гораздо больше. Голкипер совершил несколько отменных сейвов. Кроме того, был момент, когда защитник «Кэпс» Александр Алексеев из выгодной позиции попал в штангу.

Таким образом, Алексеев упустил возможность забить свой первый гол в НХЛ. Впрочем, ещё успеется. Также стоит отметить, что встреча с «синерубашечниками» стала одной из немногих в текущем сезоне, где Александр Овечкин не набрал очков по системе «гол+пас». В этот раз капитан «столичных» сыграл на команду и заработал коэффициент полезности «+1».

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Как и «Вашингтон», «Оттава» после крайне неудачного старта сезона заметно прибавила. Хотя, конечно же, не так сильно. В последних 11 встречах в регулярке подопечные Ди Джея Смита добыли шесть побед. Причём практически все они были одержаны во встречах с располагающимися в нижней части сводной таблицы НХЛ командами.

Выделяется среди них только игра с «Бостоном» (3:2 Б), в которой «сенаторы» набрали два очка. Впрочем, стоит отметить, что их вратарь Кэм Тальбо сотворил чудо. Он отразил 49 бросков, побив тем самым клубный рекорд. Ни одному вратарю «Оттавы» за всю историю не удавалось совершить больше сейвов в одной игре, которая завершилась бы победой.

Вратарская линия у «Сенаторз» достаточно крепкая. Помимо Тальбо, в текущем сезоне неоднократно выручал свою команду и даже становился первой звездой матча Антон Форсберг. Тем не менее, несмотря на старания голкиперов, «Оттава» пропустила за 34 встречи в регулярке 108 шайб, что немало.

Помимо «Вашингтона», «сенаторы» проиграли за последние 11 встреч НХЛ в матчах с «Лос-Анджелесом» (2:5), «Далласом» (3:4 ОТ), «Миннесотой» (2:4) и «Виннипегом» (2:5). 18 пропущенных шайб за четыре матча говорят сами за себя. Думается, в предстоящей игре они вновь уступят «Кэпиталз» и получат в свои ворота немало голов. П1 + ТБ 4.5 шайбы принимается с коэффициентом 2.47.

Во всех девяти последних очных встречах тотал голов пересекал отметку 4.5 шайбы, и в семи из них выиграли «столичные». В последней игре ранее упомянутый Тальбо помешал Овечкину забить исторический гол и сравняться с Горди Хоу. Хотя в послематчевом интервью голкипер признался, что лучше бы он пропустил один гол и выиграл, чем не пропустил и проиграл.

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К тому же вскоре Овечкин оформил дубль в ворота «Виннипега» и с 802 голами поднялся на вторую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Погоня россиянина за рекордом Уэйна Гретцки продолжается. Главное — это не идёт во вред «Вашингтону». Обыграв «Рейнджерс», клуб поднялся в топ-6 Восточной конференции и даже не думает сбавлять обороты.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Оттава» 30 декабря 2022 года

«Вашингтон» пребывает в шикарном тонусе и без разбора одерживает результативные победы в матчах с соперниками. 10 побед «столичных» в последних 11 матчах, в том числе разгром «Торонто» и «Рейнджерс», очень впечатляют. «Оттава» на последнем отрезке набрала практически все очки в играх с аутсайдерами. На дистанции отчётливо видно, что, несмотря на старания голкиперов, ей частенько не хватает надёжности в защите. Думается, «Кэпс» выиграют и забьют много, как и в семи из девяти последних личных встреч.

Ставка: победа «Вашингтона» тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 2.47.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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