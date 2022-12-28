«Миннесота» — «Даллас». Капризов метит в лидеры

Кирилл мотивирован спустить с небес «звёзд», чтобы в ближайшее время его клуб занял их место в дивизионе.

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз». Начало игры – в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.17, а шансы «Далласа» оцениваются аналитиками в 2.72.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» 30 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.86, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.94. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.33. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.50.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Даллас» (30.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги вернулся после короткого рождественского перерыва. Обратим внимание на матч, который состоится 30 декабря в Сент-Поле. В 4:00 мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз».

Оба клуба представляют один и тот же Центральный дивизион и поэтому часто играют друг против друга. Несмотря на расстояние в полторы тысячи километров между городами, «Миннесота» и «Даллас» традиционно встречаются в товарищеских матчах.

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Так, перед стартом текущего сезона НХЛ команды провели две предсезонные встречи, и в обеих выиграла «Миннесота» – со счётом 5:2 в гостях и 5:1 дома. Этот успех был закреплён и в недавно состоявшейся игре регулярки, в которой выиграла команда Капризова по буллитам — 6:5.

«Миннесота» обыграла «Даллас» в шести из восьми последних матчей регулярного чемпионата, но только три победы были одержаны в основное время. Почти все последние очные матчи этих команд радуют зрителей большим количеством голов. В четырёх из пяти игр клубы пробивали тотал больше 5.5 шайбы.

Хозяева льда находятся в отличной форме. «Миннесота» выиграла в семи из восьми последних матчей. Сразу четыре встречи закончились с одинаковым счётом 4:1. За этот отрезок команда потерпела поражение только в игре с «Сан-Хосе» (2:5). Пять дней отдыха пошли «Миннесоте» на пользу. Всё с тем же счётом 4:1 она обыграла «Виннипег».

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В составе «Миннесоты» стабильно набирает очки Кирилл Капризов. Российский нападающий во втором матче подряд отдаёт голевую передачу. Причём даже этого кажется мало, учитывая возможности хоккеиста. Ведь за 34 игры он набрал 44 (19+25) очка, что соответствует восьмому месту в таблице бомбардиров НХЛ.

«Миннесота» с 42 очками после 34 матчей занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. По состоянию на сегодняшний день «дикари» с запасом в три очка проходят в плей-офф. «Даллас», набравший 48 очков за 36 матчей, чувствует себя куда спокойнее. «Старз» – лидеры дивизиона и вторая команда во всей Западной конференции.

«Даллас», несмотря на хорошее турнирное положение, не отличается стабильностью результатов. Вот уже на протяжении 24 матчей эта команда не может выиграть в трёх играх подряд. Две предыдущие встречи как раз закончились победами, так что болельщикам «звёзд» должно быть тревожно.

Показательно, что в двух последних матчах «Далласа», закончившихся поражениями, забрасывалось в сумме семь шайб. Атакующая мощь, свойственная «Миннесоте», как раз пригодится для положительного результата. Поставить на то, что хозяева не проиграют в основное время и тотал будет больше 6.5 шайбы, можно с коэффициентом 4.05.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» 30 декабря 2022 года

«Даллас» приезжает в Сент-Пол в статусе лидера Центрального дивизиона после двух выигранных матчей. В последнее время этой команде никак не удавалось продлевать серию до трёх побед. Встречи «Миннесоты» и «Далласа» выходят результативными, и «Уайлд» побеждают в них куда чаще, пусть и не всегда в основное время. «Миннесота» набрала отличную форму и хорошо отдохнула во время рождественской паузы. Это поможет!

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 6.5 шайбы за 4.05.

Экспресс с коэффициентом 6.78.

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