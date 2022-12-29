Экспресс на 29 декабря с коэффициентом 11.3: проигрыш ЧМ-2022 Гризманну не помеха

29 декабря пройдут очередные матчи испанской Примеры. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано» 29 декабря

Соперники несильно отдалились друг от друга по уровню возможностей, и всё же равными их назвать никак не получится. «Жирона» не претендует на высокие места, но может обезопасить себя от вылета, чем, собственно, и занимается. Впервые в сезоне до недавней паузы на чемпионат мира хозяева выдали серию из четырёх матчей без поражений – две ничьих с «Осасуной» и даже «Реалом» (1:1), а также две победы, в том числе и над «Атлетиком» (2:1).

10 лучших прогнозов на сегодня.

Стоит отметить, что бело-красные играют в атакующий футбол и до сих пор не смогли забить хотя бы один гол лишь в двух встречах сезона. Действующая же голевая серия команды равна уже восьми играм. В основном её подводит качество в обороне, так как пропускают жирондинцы регулярно, но поистине серьёзных провалов всё-таки не допускают. Дома у них три матча без поражений, поэтому за очки «Жирона» очевидно поборется.

Тем не менее «Райо» нынче сильнее, что демонстрируют и последние результаты. Мадридцы не проигрывают на протяжении шести встреч кряду в чемпионате, а в четырёх предыдущих играх у них три победы. Качество в обороне также гораздо выше, ведь за этот отрезок забить больше одного гола им смог лишь «Реал», который всё равно был обыгран (3:2). Основной ставкой в матче явно стоит взять «обе забьют» с коэффициентом 1.89.

Прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Эльче» 29 декабря

Диего Симеоне находится в превосходном настроении после победы сборной Аргентины на чемпионате мира, чего явно нельзя сказать о его форвардах Гризманне и Феликсе. Но тренер обладает обширным опытом и сумеет мотивировать лидеров. В последних пяти матчах чемпионата хозяева выиграли всего однажды. Неудачный отрезок не позволяет им занять место выше пятого.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Эльче» — худший клуб Ла Лиги. Команда прочно осела на последнем месте. За 14 матчей им ни разу не удалось одержать победу. В активе гостей только четыре ничейных результата. На выезде за семь игр они пропустили 18 мячей в свои ворота. Если наставник «Эльче» Пабло Мачин не сумел за перерыв в чемпионате перестроить игру, то вряд ли что-то спасёт его подопечных от вылета в Сегунду.

«Атлетико» наголову превосходит своего соперника по качеству состава. Диего Симеоне ждал перерыва в чемпионате, чтобы кардинально улучшить игру своей команды. Судя по последним результатам, ему это удалось. Учитывая подавляющее преимущество хозяев в очных встречах, рекомендуем изучить ставку победа «Атлетико» с форой (-1.5) за коэффициент 1.82.

Прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Атлетик» 29 декабря

«Бетис» и «Атлетик» достигли определённого уровня, выше которого не могут прыгнуть вот уже пару сезонов. Нынешний может стать исключением. Из привычного топ-4 отвалилась «Севилья», временами буксует «Атлетико», в такой ситуации обе команды могут побороться за долгожданную Лигу чемпионов.

Сейчас сложно оценить, в какой форме обе команды выйдут после паузы. «Атлетик» был чуть успешнее в товарищеских матчах, но это не самый лучший показатель, да и домашнее поле «Бетиса» должно нивелировать минимальное преимущество. «Огуречные» в первой части сезона выглядели чуть хуже соперника, но не настолько, чтобы отдать преимущество баскам.

Скорее всего, нас ждёт равная игра, в которой нет фаворита. Определиться с результативностью матча тоже тяжело. Самым лучшим, пусть и рискованным вариантом для ставки тут будет ничья за 3.30.

Экспресс на матчи 29 декабря

Ставка 1: обе забьют в матче «Жирона» — «Райо Вальекано» за 1.89.

Ставка 2: победа «Атлетико» над «Эльче» с форой (-1.5) за 1.82.

Ставка 3: ничья в матче «Бетис» — «Атлетик» за 3.30.

Общий коэффициент: 1.89 Х 1.82 Х 3.30 = 11.35.

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