«Ак Барс» — «Нефтехимик». Билялетдинов укажет путь

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.48. На победу нижнекамцев эксперты предлагают коэффициент 5.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 30 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» Казань — «Нефтехимик» Нижнекамск (30.12.2022)

Совсем немного остаётся до Нового года, а в Континентальной хоккейной лиге на 30 декабря запланировано 10 встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Игра пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани, а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Ак Барс» сейчас располагается на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 49 очков за 44 встречи. Положение не сахар, однако за последние шесть игр команда одержала четыре победы. Что весьма неплохо, а недавно клуб в гостях обыграл слабенький «Сочи» (4:3 Б). Но уже в следующей встрече казанцы уступили «Металлургу» (2:4).

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Радулов в текущем сезоне набрал 30 очков, а в последних играх совершает всё больше полезных действий. Времени на отдых после игры с «Магниткой» мало, но под руководством нового тренера казанцы смотрятся неплохо. Напомним, недавно руководство представило Зинэтулу Билялетдинова в качестве главного тренера «Ак Барса».

«Нефтехимик» в этом сезоне не радует совсем, располагаясь на 10-й строчке Восточной конференции, набрав 41 очко за 44 встречи. Хуже дела обстоят лишь у «Куньлуня», «Амура» и «Сочи», которые замыкают общую таблицу КХЛ. Накануне клуб победил минское «Динамо» со счётом 7:4. После этого выиграл в матче с «Сочи» — 4:0.

Команда гостей будет мотивирована выиграть во встрече. История очных матчей насчитывает 78 игр, из которых на счету «Ак Барса» 51 победа, при 27 у «Нефтехимика» — преимущество весомое. Плюс в 8 из 10 последних игр побеждали казанцы.

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Потому фаворит в этой встрече определён. Даже с учётом не лучших показателей со стороны хозяев, которые располагают весьма нескромными ресурсами в лице Александра Радулова, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. У гостей же таких звёзд попросту нет, тягаться трудно. Плюс в этой паре с результативностью порядок, лишь дважды за последние 10 встреч тотал был ниже 4.5 шайбы за матч. Что вполне неплохо, так что, думается, команды смогут это повторить.

Как раз у хозяев будет поддержка трибун, и статистика забитых и пропущенных шайб 113:115 впечатляет, у гостей же на данный момент 111:138. В обороне дела плохи, а это на руку «Ак Барсу», поэтом проверим вариант на победу хозяев через тотал больше 4.5 шайбы за 1.90. Коэффициент неплохой, а для казанцев соперник удобный.

После ухода Знарка и недавнего назначения Билялетдинова результаты должны пойти в гору. Плюс соперник находится внизу турнирной таблицы, что позволит команде играть более свободно в нападении, а моментов у ворот гостей наверняка будет достаточно. Звёздных игроков хозяевам хватает, так что сомневаться не стоит.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 30 декабря 2022 года

«Ак Барс» после ухода Олега Знарка стал играть совершенно иначе, пришли победы и лидеры показывают интересный хоккей. В паре с «Нефтехимиком» фаворит очевиден. Статистика встреч тоже на стороне хозяев, плюс результативность в порядке. Потому проверим комбинированный вариант на победу «Ак Барса» через тотал больше. После назначения Билялетдинова у них должно получиться.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.04.

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