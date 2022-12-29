«Северсталь» — «Торпедо». У Ларионова есть план

После победы в последней очной встрече Профессор заявил, что выложил не все козыри. По-видимому, у него есть пара тузов в рукаве.

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.18. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» 30 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Северсталь» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» Череповец — «Торпедо» Нижний Новгород (30.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги медленно приближается к финишу. Некоторые команды сыграли уже по 46 матчей. 30 декабря состоятся 10 встреч. В одной из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце местная «Северсталь» примет «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Начнём с гостей. Во всех шести последних играх в регулярке «Торпедо» одержало победы. В овертайме обыграло «Северсталь» (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (2:1 ОТ). На выезде клуб выиграл во встречах с ЦСКА (4:2), «Куньлунем» (7:3) и минским «Динамо» (3:2). Дома у нижегородцев всего одна победа за этот период — в игре с «Витязем» (4:0).

Третьяк: к плей-офф «Ак Барс» с Билялетдиновым подойдёт в другом состоянии.

Успешная серия подопечных Игоря Ларионова впечатляет. За счёт недавнего перерыва и не только они ощутимо прибавили во многих аспектах игры, в частности в играх на выезде. Также заметно окрепла оборонительная линия автозаводцев. За эти шесть встреч они пропустили всего лишь 10 шайб.

Хотя стоит отметить, что не последнюю роль в результатах «Торпедо» сыграл Иван Кульбаков. По итогам прошлой недели он был признан лучшим голкипером впервые за карьеру. За три встречи по его воротам нанесли 91 бросок, из которых он отразил 96,70%. Коэффициент надёжности составил 0,98.

Единственное, что плохо — плотный календарь. В последнем матче с минским «Динамо» в игре нижегородцев отчётливо проглядывалась усталость. Хватит ли автозаводцам сил на грядущий матч? Встреча станет для них третьей подряд на выезде за пять дней. Глубины состава может оказаться недостаточно.

Никита Кучеров — первый россиянин, набравший 50 очков в текущем сезоне НХЛ.

Впрочем, в соперниках у команды из Нижнего Новгорода в этот раз очень нестабильная «Северсталь», располагающаяся на восьмом месте в таблице Западной конференции. За 44 встречи в текущей регулярке она одержала лишь 17 побед, причём только 10 из них в основное время.

Последний отрезок получился у клуба довольно успешным. Они потерпели поражения в двух из шести встреч. Помимо «Торпедо», подопечные Андрея Разина уступили «Витязю» (1:4). Всё бы ничего, но практически все победы они одержали во встречах с аутсайдерами — минским «Динамо» (4:3 и 4:0) и «Сочи» (2:1 ОТ).

Также череповчане обыграли «Спартак» (4:3 ОТ), который подходил к матчу с пятью поражениями кряду. Если же заглянуть немного раньше, то там обнаружится крайне неудачная серия «сталеваров», где за восемь матчей они выиграли лишь в одном. С минимальным перевесом был обыгран «Витязь» (3:2).

«Северсталь» показала неплохой хоккей. Она даже сумела навязать борьбу «Авангарду» (1:2) и набравшей хороший ход «Сибири» (2:3). Тем не менее череповчан во многих случаях подвела реализация. Как бы Разин ни старался, его молодым подопечным ещё с начала сезона и до сих пор не хватает мастерства именно в этом компоненте.

Думается, в предстоящей встрече всё-таки добудет два очка «Торпедо». Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. Игорь Ларионов отметил, что его команде играть со «сталеварами» ещё четыре матча в регулярном чемпионате. Тренер подчеркнул, что не хотел выкладывать все козыри. Может, теперь самое время?

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» 30 декабря 2022 года

У «Северстали» гораздо хуже результаты на дистанции. Череповчане демонстрируют неплохой хоккей, но проблемы с реализацией мешают выигрывать. «Торпедо» подходит ко встрече с усталостью. Нижегородцы одержали победы во всех шести последних встречах КХЛ. Возможно, заряд положительных эмоций от победы поможет им преуспеть и в этот раз. Также в прекрасном тонусе пребывает голкипер автозаводцев. Плюс у Игоря Ларионова, похоже, есть план, чтобы вновь оставить не у дел Андрея Разина.

Ставка: победа «Торпедо» в матче за коэффициент 2.24.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

Мичков: никакого пижонства, у меня только заготовки.

Прогноз на матч «Витязь» — СКА с коэффициентом 2.10.

Гришин: «Спартаку» немного удачи не помешало бы.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.40.