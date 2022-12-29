«Авангард» — «Салават Юлаев». Ещё одна заслуга Кравца

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.96. Победа уфимцев по итогам 60 минут оценивается в 3.95.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 30 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Авангард» — «Салават Юлаев» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.15. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» (30.12.2022)

В игровой день 30 декабря в КХЛ запланировано несколько важных встреч между лидерами чемпионата. Наиболее интересная игра пройдёт в Омске, где местный «Авангард» на «G-Drive Арене» скрестит клюшки с «Салаватом Юлаевым». Матч начнётся в 16:30 мск.

После перерыва в КХЛ «Авангард» существенно прибавил в большинстве игровых компонентов. Это позволило выиграть в пяти матчах подряд и стратегически улучшить турнирную ситуацию. «Ястребы» взлетели на третью строчку Восточной конференции.

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Лидерами состава в этих играх стали Ткачёв и Толчинский. Владимир записал в актив пять очков, а Сергей забросил четыре шайбы. Отметились хоккеисты результативными действиями и в последней встрече с лидером Восточной конференции — «Автомобилистом».

Игра проходила в Омске и завершилась убедительной победой «Авангарда» со счётом 5:0. Стоит отметить фантастическую реализацию опасных моментов подопечными Михаила Кравца. Чтобы забросить пять шайб, им понадобилось всего 16 бросков по воротам клуба из Екатеринбурга.

Несмотря на удачные результаты команды, генеральный менеджер «Авангарда» довольно туманно высказался о будущем тренера Михаила Кравца. Принимая во внимание то, что он вытащил «ястребов» из кризиса, пока о продлении контракта речи не идёт.

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«Салават Юлаев» в своём юбилейном, 1000-м матче в КХЛ уступил в Челябинске «Трактору» со счётом 2:4. Поражение стало для гостей третьим в последних пяти встречах. Соперник к 10-й минуте дважды пробил голкипера Ежова и перешёл на защитную модель, огрызаясь опасными контратаками.

В позиционной атаке «Салавата» дело редко доходило до опасных моментов. Всего 23 броска против 35 нанесли подопечные Виктора Козлова по воротам «Трактора». Даже лучший игрок в последних пяти матчах Сергей Шмелёв не помог перевернуть неудачный ход матча.

«Авангард» и «Салават Юлаев» провели 77 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у «ястребов» — 42 победы, а гости записали в актив 35 выигранных матчей. Разница шайб в пользу подопечных Михаила Кравца 210:208.

«Авангард» нашёл оптимальное сочетание в звеньях и действует весьма эффективно в атаке и уверенно при защите собственных ворот. В двух последних играх хозяева забросили 10 шайб, а пропустили всего две. «Салават» нестабилен и регулярно ошибается в обороне.

Отметим, что четыре последние победы «ястребов» были одержаны с преимуществом в две и более шайбы. Перспективно выглядит ставка победа «Авангарда» с форой (-1.5) за коэффициент 2.57.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 30 декабря 2022 года

«Авангард» находится в оптимальных физических кондициях. Команда сыгралась и действует как единый механизм. Форварды охотно помогают защитникам, а игроки обороны результативно подключаются к атакам. Помогают добиваться успеха умелые действия бригад реализации большинства. Они завершают взятием ворот 30,6% удалений соперника. Все эти факторы складываются в пользу победы «ястребов» с разницей в две и более шайбы.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) шайбы за 2.57.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

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Прогноз на матч «Авангард» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.23.

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Прогноз на матч «Трактор» — «Металлург» с коэффициентом 5.10.