Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Авангард» — «Салават Юлаев», прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Авангард» — «Салават Юлаев». Ещё одна заслуга Кравца
Николай Павлов
«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ
Комментарии
Многими недооценённый тренер омичей творит чудеса изо дня в день.

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.96. Победа уфимцев по итогам 60 минут оценивается в 3.95.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 30 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Авангард» — «Салават Юлаев» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.15. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» (30.12.2022)

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа

В игровой день 30 декабря в КХЛ запланировано несколько важных встреч между лидерами чемпионата. Наиболее интересная игра пройдёт в Омске, где местный «Авангард» на «G-Drive Арене» скрестит клюшки с «Салаватом Юлаевым». Матч начнётся в 16:30 мск.

«Вашингтон» — «Оттава». Овечкин вспомнит про Гретцки «Вашингтон» — «Оттава». Овечкин вспомнит про Гретцки

После перерыва в КХЛ «Авангард» существенно прибавил в большинстве игровых компонентов. Это позволило выиграть в пяти матчах подряд и стратегически улучшить турнирную ситуацию. «Ястребы» взлетели на третью строчку Восточной конференции.

Зинэтула Билялетдинов: если я взялся, то буду работать.

Лидерами состава в этих играх стали Ткачёв и Толчинский. Владимир записал в актив пять очков, а Сергей забросил четыре шайбы. Отметились хоккеисты результативными действиями и в последней встрече с лидером Восточной конференции — «Автомобилистом».

Игра проходила в Омске и завершилась убедительной победой «Авангарда» со счётом 5:0. Стоит отметить фантастическую реализацию опасных моментов подопечными Михаила Кравца. Чтобы забросить пять шайб, им понадобилось всего 16 бросков по воротам клуба из Екатеринбурга.

«Ак Барс» — «Нефтехимик». Билялетдинов укажет путь «Ак Барс» — «Нефтехимик». Билялетдинов укажет путь

Несмотря на удачные результаты команды, генеральный менеджер «Авангарда» довольно туманно высказался о будущем тренера Михаила Кравца. Принимая во внимание то, что он вытащил «ястребов» из кризиса, пока о продлении контракта речи не идёт.

Буше прокомментировал продление контракта с «Авангардом».

«Салават Юлаев» в своём юбилейном, 1000-м матче в КХЛ уступил в Челябинске «Трактору» со счётом 2:4. Поражение стало для гостей третьим в последних пяти встречах. Соперник к 10-й минуте дважды пробил голкипера Ежова и перешёл на защитную модель, огрызаясь опасными контратаками.

В позиционной атаке «Салавата» дело редко доходило до опасных моментов. Всего 23 броска против 35 нанесли подопечные Виктора Козлова по воротам «Трактора». Даже лучший игрок в последних пяти матчах Сергей Шмелёв не помог перевернуть неудачный ход матча.

«Авангард» и «Салават Юлаев» провели 77 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у «ястребов» — 42 победы, а гости записали в актив 35 выигранных матчей. Разница шайб в пользу подопечных Михаила Кравца 210:208.

«Авангард» нашёл оптимальное сочетание в звеньях и действует весьма эффективно в атаке и уверенно при защите собственных ворот. В двух последних играх хозяева забросили 10 шайб, а пропустили всего две. «Салават» нестабилен и регулярно ошибается в обороне.

Экспресс на 29 декабря с коэффициентом 11.3: проигрыш ЧМ-2022 Гризманну не помеха Экспресс на 29 декабря с коэффициентом 11.3: проигрыш ЧМ-2022 Гризманну не помеха

Отметим, что четыре последние победы «ястребов» были одержаны с преимуществом в две и более шайбы. Перспективно выглядит ставка победа «Авангарда» с форой (-1.5) за коэффициент 2.57.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 30 декабря 2022 года

«Авангард» находится в оптимальных физических кондициях. Команда сыгралась и действует как единый механизм. Форварды охотно помогают защитникам, а игроки обороны результативно подключаются к атакам. Помогают добиваться успеха умелые действия бригад реализации большинства. Они завершают взятием ворот 30,6% удалений соперника. Все эти факторы складываются в пользу победы «ястребов» с разницей в две и более шайбы.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) шайбы за 2.57.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

Третьяк: к плей-офф «Ак Барс» с Билялетдиновым подойдёт в другом состоянии.

Прогноз на матч «Авангард» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.23.

Никита Кучеров — первый россиянин, набравший 50 очков в текущем сезоне НХЛ.

Прогноз на матч «Трактор» — «Металлург» с коэффициентом 5.10.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022