«Ливерпуль» — «Лестер». Клопп может лучше «Ньюкасла»

30 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Победа «лис» оценена экспертами в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» 30 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лестер» (30.12.2022)

После международной паузы возобновилась английская Премьер-лига. На 30 декабря запланированы две встречи 18-го тура. В одной из них на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле встретятся «Ливерпуль» и «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главный судья — Крэйг Поусон.

После перерыва «Ливерпуль» успел провести уже две встречи. Сначала он в экспериментальном составе уступил «Манчестер Сити» (2:3) в игре 1/8 финала Кубка лиги Англии. Затем красные уверенно обыграли «Астон Виллу» (3:1) во встрече последнего тура чемпионата Англии.

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Пять голов за два матча — впечатляющий показатель, но стоит заметить, что мерсисайдцы могли забить ещё больше. Целых четыре голевых момента во встрече с бирмингемцами не сумел реализовать Дарвин Нуньес. Ни один игрок АПЛ в текущем сезоне не упустил больше шансов забить в одном матче, чем он.

С завершением у уругвайца прослеживаются серьёзные проблемы. Он реализовал лишь 4 из 16 явных голевых моментов в матчах чемпионата Англии. Это является худшим показателем среди футболистов, имевших больше 10 шансов забить. С другой стороны, атлетичный форвард хорош в позиционной игре и создании моментов.

Юрген Клопп в недавнем интервью заявил о том, что насчёт Нуньеса в «Ливерпуле» совершенно спокойны. Кстати, по информации СМИ, немецкий специалист сыграл ключевую роль в недавнем переходе ставшего одним из главных открытий ЧМ-2022 нападающего Коди Гакпо в состав красных. Голландец забил три мяча за сборную Нидерландов на минувшем чемпионате мира

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Мерсисайдцы приобрели Гакпо очень своевременно. Во-первых, сейчас им нужен вингер, ввиду большого количества травм. Во-вторых, ещё немного, и нападающий оказался бы в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотели подписать игрока ещё летом, но до конкретики дело так и не дошло. Теперь им остаётся только кусать локти.

«Лестер», в свою очередь, после международной паузы провёл только один матч. Он потерпел разгромное поражение во встрече с «Ньюкасл Юнайтед» (0:3). Уже на третьей минуте подопечные Брендана Роджерса умудрились «привезти» в свои ворота пенальти, который успешно реализовал Кристофер Вуд.

Второй гол не заставил себя долго ждать. В два паса полузащитники «сорок» Мигель Альмирон и Бруно Гимарайнс разрезали всю оборону «лис» и установили комфортный для своей команды счёт на табло. На 32-й минуте «Ньюкасл» забил третий мяч после розыгрыша углового. Остаток игры превратился в формальность.

Как и в прошлом сезоне, команде из Лестера не хватает качества в обороне. Она регулярно пропускает со стандартов и сама себе создаёт трудности. Также бросается в глаза спад лидера «лис» — Варди. За 16 матчей в текущем сезоне АПЛ нападающий забил лишь один гол и отдал четыре результативные передачи.

Сменщики Варди на острие атаки — Патсон Дака и Келечи Ихеаначо — тоже не могут похвастаться результативностью. За этот же период на двоих они забили лишь четыре гола и отдали три точных паса. В общем и целом дела у «Лестера» обстоят не лучшим образом. Клуб располагается в нижней части турнирной таблицы и нуждается в усилениях.

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Думается, на домашнем стадионе «Ливерпуль» уверенно обыграет «лис». Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. За 16 туров в АПЛ подопечные Брендана Роджерса пропустили 28 мячей. И, как мы уже отметили ранее, немалая их часть пришлась на стандарты.

Это немаловажно, ведь мерсисайдцы в этом сезоне забили достаточно голов после розыгрышей угловых. В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов они обыграли «Наполи» (2:0) именно за счёт превосходства на втором этаже. Во встрече последнего тура АПЛ с «Астон Виллой» красные также забили один мяч со стандарта.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер» 30 декабря 2022 года

«Ливерпуль» очень эффектно возобновил сезон, забив пять голов крепким соперникам в двух матчах. При этом красные могли забить ещё больше. Родные стены наверняка помогут им одержать уверенную победу в матче с много пропускающим «Лестером». Видимо, на «лисах» перерыв отразился негативно. Поражение со счётом 0:3 в матче с «Ньюкаслом», да ещё и на домашнем стадионе — это совсем неприлично.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

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