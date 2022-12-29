«Динамо» Мн — «Спартак». Гришин прервёт чёрную полосу

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак». Начало игры — в 19:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак» 30 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак» Москва (30.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Некоторые команды сыграли уже по 46 матчей. 30 декабря состоятся 10 встреч. В одной из них на льду стадиона «Минск-Арена» местное «Динамо» примет московский «Спартак». Первое вбрасывание запланировано на 19:10 мск.

Безвыигрышная серия «Динамо» насчитывает уже семь встреч кряду. При этом во всех матчах оно потерпело поражения в основное время. Сначала уступило «Северстали» (3:4), СКА (3:5) и ЦСКА (1:5). Затем проиграло в матчах с «Динамо» (0:2), снова с «Северсталью» (0:4), «Нефтехимиком» (4:7) и «Торпедо» (2:3).

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За этот отрезок времени минчане пропустили 30 шайб. На дистанции у них также отчётливо прослеживаются проблемы оборонительного плана, но столь катастрофически неудачных серий не было. Крэйгу Вудкрофту удавалось компенсировать дефицит крепости в обороне результативностью линии атаки.

В последних семи встречах регулярки «зубры» забросили лишь 13 шайб, причём четыре из них в матче с «Нефтехимиком». И это при том, что пять из семи этих матчей проходили на домашнем стадионе белорусского клуба. Усугубляет без того незавидное положение большое количество травм.

Только восстановились от повреждений Седрик Пакетт и Брэндон Козун, как тут же угодил в лазарет ведущий защитник «зубров» — Сергей Сапего. В трансферное окно «Динамо» приобрело немало игроков, в частности Никиту Зокина (в аренду у СКА). Правда, равноценно заменить травмированных вряд ли получится, так как новичкам наверняка потребуется немало времени на то, чтобы освоиться в составе.

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У «Спартака» на данный момент дела тоже обстоят неважно. Смена главного тренера оживила его, но ненадолго. После шестиматчевой беспроигрышной серии на красно-белых нахлынула волна неудач. В последних шести встречах КХЛ они уступили «Локомотиву» (2:3 и 1:2), московскому «Динамо» (1:2 Б и 2:5), СКА (2:4) и «Северстали» (3:4 ОТ).

Впрочем, уровень практически всех соперников был довольно велик, и то, что москвичи в основное время уступили только в четырёх из шести этих матчей — уже довольно неплохо. Также стоит отметить, что некоторые поражения обусловлены адаптацией новобранца Алексея Емелина.

Защитник перебрался в «Спартак» как раз из минского «Динамо». После перехода он заявил, что забыл команду из Беларуси как страшный сон. Высказывание очень резкое и противоречивое. К тому же если учесть, что в 38 матчах за «зубров» Емелин набрал «-13» по показателю полезности.

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин недавно отметил, что Емелин здорово влился в состав. Попутно он похвалил Максима Чудинова, который раньше присоединился к красно-белым. Насчёт Емелина с тренером согласятся далеко не все, но вот Чудинов действительно быстро стал одним из лидеров московского клуба.

Отметившись ассистом в последнем матче в регулярке с «Северсталью», Максим вошёл в десятку лучших бомбардиров-защитников в истории КХЛ. Сейчас на его счету 237 (77+160) очков. Отставание от располагающегося на девятом месте Криса Ли составляет восемь очков.

Так или иначе, в победу «Спартака» в предстоящей встрече верится больше, чем в успех минского клуба. У красно-белых больше ресурсов и немного лучше результаты выступлений как на последнем отрезке, так и на дистанции. История последних очных встреч также на их стороне. В четырёх из шести игр «зубры» потерпели поражения.

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Поставить на победу «Спартака» в матче можно с коэффициентом 2.23. Как показывает практика, домашний стадион не даёт минчанам никакого преимущества. Взвешивая все за и против, кажется, что у подопечных Игоря Гришина больше шансов прервать серию неудачных выступлений, чем у белорусской команды.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак» 30 декабря 2022 года

Минское «Динамо» проиграло во всех семи последних матчах КХЛ в основное время, при том, что уровень некоторых соперников был совсем невелик. Разница заброшенных и пропущенных «зубрами» шайб за этот отрезок времени также говорит о многом. «Спартак» тоже выдал неудачную серию. Однако в соперниках у него были более сильные команды. История личных встреч и качество резервов на стороне красно-белых. Думается, они добудут два очка.

Ставка: победа «Спартака» в матче за коэффициент 2.23.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

Прогноз на матч «Трактор» — «Металлург» с коэффициентом 5.10.

Буше прокомментировал продление контракта с «Авангардом».

Прогноз на матч «Авангард» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.23.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.40.