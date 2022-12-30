Экспресс на 30 декабря с коэффициентом 12.6: Клопп в огне, Анчелотти устал

Футбол под Новый год будет ярким, но не везде.

30 декабря пройдут очередные матчи испанской Примеры и АПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.6 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» 30 декабря

Как известно, Юрген Клопп пришёл на смену в «Ливерпуле» как раз своему ближайшему сопернику – тренеру «Лестера» Брендану Роджерсу. С тех пор Клопп сыграл со своим предшественником семь матчей – пять побед и два поражения. Причём обе неудачные встречи случились в 2021 году на поле соперника.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Сейчас шансов на то, что «Лестер» сможет огорчить «Ливерпуль» на его стадионе, крайне мало. Да, у красных есть кадровые и некоторые игровые проблемы. Но у «Лестера» положение куда хуже. Если взглянуть на календарь последних матчей, можно заметить, что «лисы» после кошмарного старта одержали несколько побед перед перерывом на чемпионат мира. Но здесь стоит учитывать уровень соперников – все четыре побеждённые команды занимали места с 15-го по 20-е в турнирной таблице АПЛ.

Первый же матч после паузы вернул «Лестер» на место. Великолепный в этом сезоне «Ньюкасл» вёл 2:0 уже к седьмой минуте и спокойно завершил матч разгромной победой. «Ливерпуль» после возвращения английского клубного футбола провёл неплохой матч в Кубке лиги с грозным «Манчестер Сити» (2:3) и уверенно победил «Астон Виллу» Унаи Эмери 3:1. «Лестеру», который не может рассчитывать на своего лидера Джеймса Мэддисона, не поздоровится. Поставить на хозяев с форой (-2.5) можно с коэффициентом 2.80.

Прогноз на матч Примеры «Вальядолид» — «Реал» 30 декабря

«Вальядолид» во второй части сезона наверняка продолжит удерживать статус крепкого середняка, с которым большинству команд тяжело и неприятно играть. «Вальядолид» особенно хорош дома, где он умеет держать оборону и успешно сушит матчи. В семи домашних для него встречах в текущем сезоне было забито всего 14 голов.



Лучшие экспрессы на сегодня.

Ждать, что «Реал» сыграет в полную силу, тут явно не стоит. Почти вся основа «бланкос» оставила много сил на чемпионате мира, и в первых турах мадридцы не будут форсировать события. Ждать, что «Реал» уверенно обыграет в гостях не самого простого соперника, который подходит к матчу на серии из четырёх домашних побед подряд, тоже не стоит.

Игра получится напряжённой, без обилия опасных моментов. Хозяева будут пытаться отстоять ничью, а «Реал» постарается добыть хоть минимальную победу. Букмекеры очень зря верят в высокую результативность такой игры. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.35.

Прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Севилья» 30 декабря

Хорхе Сампаоли во время перерыва на мировое первенство в Катаре проводил большую тренировочную работу. Повод для беспокойства у аргентинского наставника более чем серьёзный — «Севилья» идёт в зоне вылета.

Главный неудачник сезона проиграл три из последних четырёх матчей в национальном первенстве.

«Сельта» немногим лучше идёт по сезону, чем будущий соперник. У хозяев безвыигрышная серия достигла отметки семь матчей. Они уступили пять встреч и дважды завершили игры вничью. После 14 туров команда набрала 12 очков и находится на 17-й позиции чемпионата.

Соперники стараются действовать в атакующей манере, но при этом допускают много ошибок в защите. Это привело к 26 пропущенным мячам у «Сельты» и 22 у «Севильи». В пяти из последних шести встреч «Сельты» соперники обменялись забитыми мячами. Рекомендуем изучить ставку обе забьют за коэффициент 1.93.

Экспресс на матчи 30 декабря

Ставка 1: победа «Ливерпуля» над «Лестером» с форой (-2.5) за 2.80.

Ставка 2: ТМ 2.5 в матче «Вальядолид» — «Реал» за 2.35.



Ставка 3: обе забьют в матче «Сельта» — «Севилья» за 1.93.

Общий коэффициент: 2.80 Х 2.5 Х 1.93 =12.64.

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