«Трактор» — «Металлург». Воробьёв без подарка

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Металлург». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу магнитогорцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех челябинцев оценивается аналитиками в 2.75. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» 30 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» – «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на голы в каждом периоде можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Металлург» (30.12.2022)

В последний игровой день регулярки КХЛ этого года запланировано 10 матчей. Сейчас нас интересует игра в Челябинске, где на «Арена Трактор» одноимённый клуб постарается навязать борьбу магнитогорскому «Металлургу». Первое вбрасывание в матче состоится в 17:00 мск.

27 декабря «Трактор» отметил своё 75-летие со дня основания. Большая дата, и в этот период команда действительно старается не разочаровывать болельщиков. Сейчас у подопечных Анвара Гатиятулина две победы подряд в матчах с серьёзными соперниками – обыграли «Металлург» в гостях (5:4 Б) и «Салават Юлаев» дома (4:2).

Третьяк: к плей-офф «Ак Барс» с Билялетдиновым подойдёт в другом состоянии.

Если взглянуть ещё дальше, то челябинцы с середины месяца демонстрируют игру, достойную плей-офф. В четырёх предыдущих встречах они не проигрывали в основное время. Уступили лишь московскому «Динамо» в овертайме (3:4 ОТ), однако также обыгрывали «Сибирь» (3:2). В итоге они раздобыли семь из восьми очков в четырёх играх с соперниками из первой десятки лиги.

Более чем впечатляющий результат, особенно на фоне пяти поражений подряд в конце ноября. Разумеется, тренер отмечает, что пока не видит той игры, которой хочет, но явный прогресс есть. «Медведи» стараются лишать соперника контроля шайбы, однако получается это далеко не всегда. «Трактор» остаётся без побед во втором периоде в 10 из 11 последних матчей.

Самое главное, что у хозяев снова заработало нападение. В двух последних матчах удавалось забрасывать не менее четырёх шайб, хотя средние показатели всего – 2,24 за игру. Команда больше не полагается только на лучшего бомбардира Антона Бурдасова. Ему помогают такие спортсмены, как Владимир Ткачёв и Теэму Пулккинен, недавно оформившие по дублю.

Никита Кучеров — первый россиянин, набравший 50 очков в текущем сезоне НХЛ.

Магнитогорский клуб сейчас весьма нестабилен и редко радует затянувшимися сериями побед. В то же время он не позволяет конкурентам приблизиться к себе в турнирной таблице, регулярно набирая очки. В пяти последних матчах «Металлург» не уступал в основное время.

У гостей практически нет слабых сторон, команда сбалансированная и опытная. Даже единственный статистически очевидный недостаток можно легко объяснить. У клуба только шестой показатель надёжности при игре в меньшинстве, но при этом никто в чемпионате не получает меньше штрафного времени, чем «Металлург».

В матчах с атакующими командами на выезде подопечные Ильи Воробьёва играют не слишком уверенно, потерпев поражения в двух из трёх последних встреч. Тем не менее в игре с «Ак Барсом» «лисы» вновь показали свой класс (4:2), продемонстрировав отличную эффективность в атаке.

Соперники полностью достойны друг друга. «Трактор» прибавил, лидеры набрали форму, и теперь «Металлург» не сможет отделаться малыми силами для победы. Скорее всего, нас снова порадуют богатым на голы матчем. Поэтому стоит рассмотреть ставку на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.30.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» 30 декабря 2022 года

«Металлург» не слишком стабилен, но остался при своём – много забивает и идёт в числе лидеров. «Трактор» не может закрепиться в зоне плей-офф, но прогресс по игре у команды очевидно есть. Хозяева одержали победы в двух важных матчах подряд, показав хорошую игру в нападении. Поэтому меньшего от них не ждём.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

Прогноз на матч «Витязь» — СКА с коэффициентом 2.10.

Мичков: никакого пижонства, у меня только заготовки.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.40.

Гришин: «Спартаку» немного удачи не помешало бы.