«Питтсбург» — «Нью-Джерси». Малкин запомнил урок

В последнем матче с «пингвинами» произошло невероятное — они упустили победу, ведя в счёте 4:0. Больше такое не повторится.

31 декабря состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало игры – в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Нью-Джерси» оцениваются аналитиками в 2.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 31 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.47, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.65. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.25.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Нью-Джерси» (31.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги не прерывается даже в новогодние дни. Обратим внимание на матч, который состоится 31 декабря в Питтсбурге. В 3:00 мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

Нас ждёт встреча соседей по Столичному дивизиону. «Питтсбург» идёт на третьем месте с 44 очками после 35 встреч. «Нью-Джерси» расположился строчкой выше с 46 очками. Плотность в турнирной таблице высокая – второе и шестое место разделяет всего четыре очка.

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«Пингвины» и «Нью-Джерси» часто играют друг с другом. Предстоящий матч станет 13-м между этими клубами за два календарных года, но первым за долгие 10 месяцев. Предыдущие 12 встреч принесли четыре победы «Нью-Джерси», и восемь раз выигрывал «Питтсбург». При этом лишь одна из этих игр завершилась в овертайме.

«Нью-Джерси» одержал всего одну победу за девять последних встреч. «Дэвилз» обыграли «Флориду» (4:2). Возможно, эта встреча могла вернуть клуб на победную волну, но календарь приготовил ему испытание в виде двух подряд матчей с мощным «Бостоном». «Дьяволы» не справились, проиграв со счётом 3:4 и 1:3.

Отдельно отметим, что в состав «Нью-Джерси» вернулся защитник Никита Охотюк. Он стал 54-м россиянином в НХЛ текущего сезона. Спортсмен пропустил первую часть регулярного чемпионата из-за травмы, а затем набирал форму в фарм-клубе «дьяволов» – в команде АХЛ «Ютика Кометс».

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У «Питтсбурга» перед матчем с «Нью-Джерси» тоже плохое настроение. «Пингвины» проиграли в четырёх из пяти последних матчей. Последнее поражение вышло оглушительным. «Питтсбург» принимал на своём льду «Детройт» и вёл со счётом 4:0. Произошедшее в дальнейшем Евгений Малкин назвал «отличным уроком». «Детройт» отыграл эти четыре шайбы и выиграл в овертайме.

Малкин не набирает очков в трёх матчах подряд. Месяц назад у россиянина была серия из четырёх матчей без результативных действий, но затем форвард выдал мощную серию в следующих девяти играх.

Суммарное количество очков Малкина за карьеру застыло на отметке 1179. Ещё одна шайба или передача – и он превзойдёт достижение Сергея Фёдорова, став вторым россиянином в истории НХЛ по этому показателю.

На повестке дня необходимость прервать серию поражений команды и извиниться перед болельщиками за кошмар последнего матча. «Питтсбург» выберет правильный настрой, а поможет в этом Малкин. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.05.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 31 декабря 2022 года

Обе команды угодили в чёрную полосу, но «Питтсбург» на фоне «Нью-Джерси» выглядит несколько стабильнее. Поражения в двух из трёх последних встреч произошли только в овертайме, а «пингвины» в этих матчах забросили семь шайб. Упущенная победа в последней встрече разозлит «Питтсбург».

Ставка: победа «Питтсбурга» в основное время за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

Мичков: никакого пижонства, у меня только заготовки.

Прогноз на матч «Авангард» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.23.

Третьяк: к плей-офф «Ак Барс» с Билялетдиновым подойдёт в другом состоянии.

Прогноз на матч «Трактор» — «Металлург» с коэффициентом 5.10.