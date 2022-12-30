«Вашингтон» — «Монреаль». Овечкин поздравит россиян

1 января состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс». Начало встречи — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.53, а успех «Канадиенс» идёт за 3.34. На ничью предлагают поставить за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 1 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» (01.01.2023)

Пока в Москве бой курантов даст отсчёт новому 2023 году, в Национальной хоккейной лиге начнётся матч между «Вашингтоном» и «Монреалем», который пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 00:00 мск. Эта встреча скрасит празднование Нового года.

«Вашингтон» впечатляет своей игрой, в 9 из 11 последних игр он одержал победы. Тем самым клуб вышел на третье место в Столичном дивизионе. В Восточной конференции он поднялся на шестую строчку с 45 очками за 38 игр.

Овечкин до пяти очков сократил отставание от Селянне.

«Кэпс» идут очень неплохо. Недавно команда на выезде обыграла «Рейнджерс» (4:0), Дарси Кемпер отстоял «на ноль», а это его третий «сухарь» в сезоне-2022/2023. В последнем матче с «Оттавой» клуб потерпел поражение в овертайме с общим счётом 3:4.

«Монреаль» не впечатляет в этом сезоне. Команда одержала одну победу за последние семь встреч. Она располагается на 14-й строчке Восточной конференции, набрав 33 очка за 36 игр. Отставание от зоны плей-офф большое — не менее 12 очков. Накануне клуб проиграл во встрече с «Тампа-Бэй» (1:4), но в следующем матче был унижен, уступив крупно «Флориде» со счётом 2:7.

История очных встреч насчитывает 51 игру, из которых «Вашингтон» выиграл в 33 матчах, при 18 победах «Монреаля». Преимущество есть! Дома «Кэпс» играют здорово, одержав 11 побед в 18 играх, а соперник на выездах выиграл в 8 из 20 матчей. Статистика у «Монреаля» так себе, потому фаворит в этой встрече, кажется, определён.

Андрей Василевский — третья звезда дня в НХЛ.

Джон Карлсон выбыл на долгий срок из-за попадания шайбы в голову и будет отсутствовать долгое время, но команда вряд ли забудет его самоотверженность. Также все болельщики ждут голов от Александра Овечкина, перед которым остался лишь один хоккеист — Уэйн Гретцки. «Монреаль» пропустил 129 шайб — это очень плохой результат.

Мы бы на этот матч взяли ставку на победу «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.67. У гостей проблемы с обороной, у хозяев же дома порядок и состав настроен только на победы. Александр Овечкин будет мотивирован забросить хотя бы шайбу в такой праздничный день. Евгений Кузнецов ему поможет. К тому же россияне прекрасно понимают, что в момент отсчёта их матча в Москве начнётся новый 2023 год. Сделают подарок болельщикам?

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 1 января 2023 года

«Вашингтон» радует болельщиков, и состав в хорошей форме. Гости явно играют плохо, а этот сезон у них не задался. Статистика пропущенных оставляет желать лучшего. В очных встречах преимущество за хозяевами, плюс неплохая результативность. Сейчас стоит проверить комбинированный вариант на «Кэпс» и добавить тотал больше 4.5 шайбы.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.67.

Экспресс с коэффициентом 8.78.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 91 гола.

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Нью-Джерси» с коэффициентом 2.25.

Лайпсик оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.

Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида» с коэффициентом 1.88.