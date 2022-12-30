«Вулверхэмптон» — «МЮ». Марсьяль справляется без Роналду

31 декабря состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало – в 15:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 4.02. На ничью дают коэффициент 3.74.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «МЮ» 31 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Вулверхэмптон» – «МЮ» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «МЮ» (31.12.2022)

«МЮ» продолжает работу по набору очков в матчах с аутсайдерами. На днях клуб обыграл «Ноттингем». Встреча с «Вулверхэмптоном» — хорошая возможность для «красных дьяволов» не спеша набрать форму. Отчётная игра состоится в субботу днём на стадионе «Молине», стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

«Вулверхэмптон», как и «МЮ», выход с паузы отметил победой, но очень тяжёлой и важной в плане борьбы за выживание. «Волки» обыграли «Эвертон» в гостях со счётом 2:1. Сам матч был равным, с небольшим преимуществом «ирисок». Команда Лопетеги вырвала три очка на пятой добавленной минуте и покинула последнюю строчку.

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Сейчас «Вулверхэмптон» занимает 18-е место, имея в активе 13 очков. Ещё одна победа наверняка поможет ему выйти из зоны вылета, но вся вторая часть сезона пройдёт для «волков» в упорной борьбе. Плотность команд в нижней части турнирной таблицы очень высока, с каждой из них нужно стремиться набирать очки.

«МЮ» обыграл в последней встрече «Ноттингем». Манкунианцы забили три гола и выиграли со счётом 3:0. Есть небольшие претензии к центру обороны «МЮ», где действовали Варан и Шоу, но с возвращением Мартинеса эта проблема должна решиться.

В атаке всё было гораздо лучше. Да, очень обидно манкунианцы упустили Коди Гакпо, зато порадовали те нападающие, которые есть сейчас в составе. Рашфорд и Марсьяль стараются и повлияли на результат. Без Роналду линия атаки манкунианцев не стала беднее, а даже, наоборот, посвежела.

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Оборона «Вулверхэмптона» далеко не так хороша, как в лучшие годы. Клуб пропустил 25 голов в 16 матчах. «МЮ» пока оставляет хорошее впечатление. Трудно представить, за счёт чего хозяева стадиона смогут создать проблемы.

В лучшие годы «Вулверхэмптон» был очень непростым соперником для «МЮ». Особенно это касалось домашних матчей, где «волки» не уступали манкунианцам. Последний матч между этими командами завершился победой «Вулверхэмптона», но сравнивать нынешний «МЮ» с той слабой версией не имеет смысла.

Команда окрепла и показывает совсем другой футбол. Рашфорд и Марсьяль готовы контролировать исход каждой следующей встречи, показывая всем наглядно, что Роналду им не нужен. К тому же очень хочется закончить 2022 год победой и лучше, чем встреча со слабым «Вулверхэмптоном», для этого не придумаешь.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «МЮ» 31 декабря 2022 года

Наиболее вероятным исходом этого матча выглядит победа «МЮ». У «Вулверхэмптона» есть прогресс, но пока недостаточный для того, чтобы уверенно и стабильно набирать очки. Особенно в матчах с соперником, который выше классом. Оборона хозяев не выстоит с «МЮ», а нападающие не смогут создать особых проблем подопечным тен Хага.

Ставка: победа «МЮ» за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.78.

Влашич: никогда не забуду победу над бразильцами.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.75.

Широков: Глушенков и Пиняев проявят себя, если уедут нападающие-легионеры.

Прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол» с коэффициентом 2.85.