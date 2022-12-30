«Ньюкасл» — «Лидс». Погоня за «Ман Сити» не окончена

«Сороки» даже не думают сбавлять темп. Они располагаются на третьем месте и норовят обогнать «горожан».

31 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ньюкасла» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Победа «Лидса» оценена экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Лидс» 31 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Ньюкасл» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Лидс» (31.12.2022)

После международной паузы возобновилась английская Премьер-лига. На 31 декабря запланировано шесть встреч 18-го тура. В одной из них на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн померяются силами местный «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

За последние девять туров в чемпионате Англии «Ньюкасл» не потерпел ни одного поражения. Более того, за этот отрезок он лишь раз сыграл вничью — с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Во всех остальных встречах «сороки» одержали уверенные победы, в том числе в играх с «Тоттенхэмом» (2:1) и «Челси» (1:0).

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Таким образом, чёрно-белые поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Не последнюю роль в результатах сыграл Эдди Хау. Специалист разглядел таланты в практически не получавших до этого игрового времени футболистах, в частности в Мигеле Альмироне. Хавбек является лучшим бомбардиром команды. На его счету девять голов в 16 матчах АПЛ.

Также стоит отметить, что Хау установил рекорд ХХI века. Он стал единственным английским тренером, одержавшим более 20 побед за один календарный год. В случае победы в предстоящем матче наставник повторит достижение Роя Эванса, который в 1996 году выиграл в 22 встречах во главе «Ливерпуля».

Недавно Хау выразил мнение, что вторая половина сезона будет сложнее. Также он отметил, что готов принять вызов и постараться закончить сезон в четвёрке лучших. К тому же впереди январское трансферное окно. Прошлые точечные усиления принесли колоссальную пользу «Ньюкаслу». Его защитная линия стала гораздо крепче.

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За 16 туров в АПЛ «сороки» пропустили только 11 мячей — меньше всех. Теперь они сосредоточены на приобретении Энцо Фернандеса, признанного лучшим молодым игроком ЧМ в Катаре. «Бенфика» хочет сохранить в своём составе чемпиона мира. Однако чёрно-белые могут выкупить полузащитника, выплатив сумму отступных, которая составляет € 120 млн.

«Лидс», в свою очередь, за последние восемь туров в чемпионате Англии одержал лишь две победы — в матчах с «Ливерпулем» (2:1) и «Борнмутом» (4:3). При этом мерсисайдцы сами подарили очки подопечным Джесси Марша, не реализовав огромное количество моментов.

Во всех остальных встречах белые потерпели поражения, в том числе с «Фулхэмом» (2:3), «Тоттенхэмом» (3:4) и «Манчестер Сити» (1:3). Бросается в глаза большое количество пропущенных мячей. За эти восемь игр «Лидс» пропустил в свои ворота целых 19 голов.

Прямо сейчас они занимают третье место в рейтинге самых пропускающих команд чемпионата Англии. Хуже дела в данном плане обстоят только у располагающихся в зоне вылета «Саутгемптона» и «Ноттингем Форест». Кроме того, у «Лидса» отчётливо проглядываются проблемы с матчами на выездах.

11 из 15 очков в текущем сезоне АПЛ белые набрали на домашнем стадионе. Сейчас они занимают 15-е место в турнирной таблице, но отрыв от зоны вылета составляет всего два очка. Скорее всего, «сороки» уверенно обыграют соперника. Поставить на их победу с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.28.

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На данный момент команда из города Ньюкасл-апон-Тайн гораздо лучше и сильнее «Лидса». За 16 туров в АПЛ она потерпела поражение лишь в одном матче. Забили «сороки» за этот период практически в три раза больше, чем пропустили сами. Белые тем же похвастаться не могут.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Лидс» 31 декабря 2022 года

«Ньюкасл» в текущем сезоне просто великолепен. Безусловно, загадывать наперёд ещё рано, но такими темпами «сороки» могут даже побороться за чемпионство. Как-никак, у них самая надёжная оборона в чемпионате, и вот-вот может подоспеть усиление состава. Чёрно-белые наверняка одержат уверенную победу в игре с «Лидсом». Белые располагаются в нижней части турнирной таблицы и демонстрируют далеко не самый качественный футбол. Они много пропускают и испытывают серьёзные трудности на выездах.

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) за коэффициент 2.28.

Экспресс с коэффициентом 8.78.

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