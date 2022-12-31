«Сент-Луис» — «Миннесота». От Капризова отвернётся удача

Кирилл тащит свою команду, но в этот раз больше повезёт сопернику.

1 января состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». Начало игры – в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не определились с фаворитом встречи. На победу «Сент-Луиса» и «Миннесоты» в основное время принимают ставки с одинаковым коэффициентом 2.53.

Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» 1 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.80, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.78. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Миннесота» (01.01.2023)

Новогодняя ночь подарит любителям хоккея сразу несколько интересных матчей в НХЛ. Один из них состоится в 2:00 мск на спортивной арене «Энтерпрайз-центр». Встречаются две команды из Центрального дивизиона – «Сент-Луис Блюз» принимает «Миннесоту Уайлд».

Эти две команды встречались в первом раунде плей-офф минувшего сезона. В драматичной серии, в которой «Миннесота» и «Сент-Луис» по очереди выходили вперёд, победу со счётом 4-2 одержали «блюзмены». Примечательно, что все шесть матчей не были «близкими» – победы одерживались с разницей в три-четыре шайбы.

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«Сент-Луис» – весьма неудобный соперник для «Миннесоты». За последние три сезона команды 14 раз встречались в регулярном чемпионате НХЛ, и лишь дважды в этих матчах (один раз в основное время) выигрывали «Уайлд». На счету «Сент-Луиса» семь побед в основное время и пять в овертайме.

Что касается последних результатов в чемпионате, то на «Сент-Луис» можно смотреть с разной стороны. С одной – «блюзмены» набирали очки в восьми из девяти последних матчей, но при этом лишь в минувшей игре удалось прервать серию из трёх поражений подряд, обыграв «Чикаго» (3:1).

Две встречи получились очень напряжёнными. В матчах с «Вегасом» и «Торонто» основное время закончилось с одинаковым счётом 4:4, после чего «Сент-Луису» не повезло по буллитам и в овертайме. Стоит отдать должное атаке – за последние пять встреч «блюзмены» забросили 18 шайб.

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Третье и четвёртое место в списке бомбардиров «Блюз» занимают российские нападающие Владимир Тарасенко (10+19) и Павел Бучневич (12+15). Оба игрока находятся в отличной форме. За последние четыре игры Тарасенко набрал семь очков, а Бучневич – четыре.

В составе «Миннесоты» зажигает Кирилл Капризов. В последнем матче с «Далласом» (1:4) он стал автором единственной шайбы своей команды, забросив с отрицательного угла. Хоккеист стал вторым россиянином в этом сезоне после Овечкина, который достиг отметки в 20 заброшенных шайб.

Поражение во встрече с «Далласом» стало для «Миннесоты» вторым за три матча. И это после серии из побед в шести играх. Это должно насторожить команду и тренера перед выездом к «Сент-Луису», который, как мы уже упоминали, является неудобным соперником для «Уайлд».

Радует, что в последнее время матчи между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» выходят весьма зрелищными. Лишь в двух из 14 последних личных встреч было заброшено менее шести шайб. В трёх из четырёх последних матчей регулярки эти команды и вовсе забивали по 10 голов. Сделаем ставку на то, что хозяева не проиграют, и тотал будет больше 5.5 шайбы за 2.85.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» 1 января 2023 года

«Миннесота» приезжает в гости к крайне неудобному сопернику. «Сент-Луис» в последнее время неплох – много забрасывает и не проигрывает в основное время в восьми из девяти матчей. В то же время у «Миннесоты» наметился небольшой спад. Матчи между этими командами в последнее время выходят весьма зрелищными. Хозяева наберут очки, и мы снова станем свидетелями классного хоккея.

Ставка: «Сент-Луис» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 8.78.

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