«Эдмонтон» — «Виннипег». Макдэвид будет близок

Домашняя победа «Ойлерз» нужна как воздух, но одержать её будет сложно. При любых раскладах хозяева не останутся без очков.

1 января состоится матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Джетс» оценены в 2.62. На ничью предлагают поставить за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» 1 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Виннипег» (01.01.2023)

В Национальной хоккейной лиге борьба не утихает ни на минуту, а на 1 января запланировано 11 игр регулярного чемпионата. Отдельное внимание любителям хоккея стоит уделить матчу «Эдмонтона» и «Виннипега», который пройдёт на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание состоится в 6:00 мск.

«Эдмонтон» продолжает вести отчаянную борьбу за место в плей-офф. Команда поднимается на нужную строчку, но может резко её потерять, оступившись. Болельщики не сомневаются, что, имея в составе Коннора Макдэвида и Драйзайтля, клуб сможет добиться больших успехов в этом сезоне.

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Не так давно команда в гостях обыграла «Калгари» (2:1). Победный гол забил Макдэвид, возглавляющий гонку лучших бомбардиров. Результаты впечатляют, однако клуб был в очень плохой форме и лишь слегка поправил статистику. Это очень удручает, с учётом того, что в команде есть такой дуэт нападающих.

«Виннипег» в этом сезоне неплох и занимает четвёртое место в Западной конференции, набрав 45 очков за 36 игр. Однако статистика последних семи встреч не радует, ведь в них клуб одержал всего три победы. Недавно он уступил «Миннесоте» (1:4), а затем обыграл «Ванкувер» (4:2).

Положение дел немного лучше, чем у соперника, но говорить о явном преимуществе не стоит. Статистика очных встреч интересная — 42 игры, в которых 21 раз выиграл «Виннипег» и ровно столько же «Эдмонтон». Потому судить о фаворите в этой паре трудно.

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Хозяева могут поднажать, вспомнив, что в их составе лучшие бомбардиры текущего сезона. Дома «Ойлерз» выиграли в 9 из 19 игр, а «Виннипег» на выездах одержал победы в 9 из 17 встреч. Статистика вряд ли говорит о превосходстве одного из клубов, но в любом случае на своём льду играть гораздо проще.

С результативностью у команд всё хорошо, и наиграть в таком матче на пять шайб они должны. Во встречах с участием «Эдмонтона» очень часто пробивается тотал в 4.5 шайбы.

У гостей нет такого звёздного дуэта, а Коннор Макдэвид в этом сезоне славится своими сольными проходами, потому будет ключевым хоккеистом. Попробуем вариант ставки на то, что «Эдмонтон» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за неплохой коэффициент 2.05. Основной дуэт хозяев сделает всё для этого.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Виннипег» 1 января 2023 года

Соперников ждёт сложная игра, но только один выйдет победителем. Считаем, что стоит отдать преимущество хозяевам, ведь они будут выступать при своих болельщиках, по которым после двух выездов немного соскучились. К тому же не будем забывать про Макдэвида и Драйзайтля.

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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