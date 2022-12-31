«Монако» — «Брест». Головин входит во вкус

Полузащитник отметился результативными действиями во всех четырёх последних турах, и это не предел.

1 января состоится матч 17-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Брест». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Шансы «Бреста» оценены экспертами в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Брест» 1 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Брест» (01.01.2023)

В текущем сезоне чемпионата Франции миновало уже 16 туров. На 1 января запланирована встреча, которая откроет программу 17-го тура. В городе Фонвьей, в Монако, померяются силами местный «Монако» и «Брест». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

«Монако» не может похвастаться стабильностью в текущем сезоне. Несмотря на отличную комплектацию состава, клуб не сумел преуспеть в Лиге чемпионов. Он выбыл уже в третьем квалификационном раунде, уступив ПСВ. В чемпионате Франции дела у подопечных Филиппа Клемана тоже обстоят плохо.

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Сейчас красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице. При этом во встречах с командами из топ-4 они не сумели одержать ни одной победы. На перерыв монегаски уходили не в лучшем расположении духа. Они не без труда добыли путёвку в плей-офф Лиги Европы, а также обидно уступили «Марселю» (2:3) в матче 15-го тура Лиги 1.

К счастью, по возвращении после перерыва подопечных Клемана ожидал весьма удобный соперник — «Осер». Тренер даже позволил себе некоторые эксперименты. Он не выпустил в старте Александра Головина, а также выделил игровое время Элиссу Бен-Сегиру, для которого матч стал первым за «Монако».

По итогу именно Бен-Сегир стал главным героем встречи. 17-летний полузащитник оформил дубль. Один из голов он забил с передачи как раз Александра Головина, появившегося на поле в начале второго тайма. Таким образом, россиянин отметился результативным действием в четвёртой игре Лиги 1 подряд. В последних матчах он забил два гола и отдал два ассиста — это его рекордная серия в чемпионате Франции.

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В грядущем матче Головин может в очередной раз порадовать своих поклонников. Полузащитник набрал потрясающую форму и выдал ряд отменных по качеству выступлений. Даже если Филипп Клеман вновь решит прибегнуть к ротации, в предстоящей игре у его команды не должно возникнуть серьёзных проблем.

За 16 туров в чемпионате Франции «Брест» одержал только три победы, причём все с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. Также он четыре раза сыграл вничью — трижды с аутсайдерами и один раз с «Марселем» в самом начале сезона, когда клуб ещё не успел влиться в ритм.

Во всех остальных встречах «пираты» потерпели поражения, в том числе в матче 8-го тура с «Аяччо», для которого победа стала первой в сезоне. На данный момент они располагаются на 17-м месте в турнирной таблице и являются одними из главных претендентов на вылет во второй по значимости дивизион Франции.

За 16 матчей подопечные Мишеля Дер Закаряна пропустили 32 мяча. При этом, если бы не старания Марко Бизота, «Брест» пропустил бы ещё больше. За этот период времени голкипер совершил 49 сейвов. Пять из них голландец записал на свой счёт в матче последнего тура с «Лионом». Однако его команда всё равно уступила, со счётом 2:4.

Сдаётся, в грядущем матче, который состоится в городе Фонвьей, «Брест» потерпит очередное поражение и пропустит немало. В последней очной встрече он уступил «Монако» со счётом 2:4. Поставить на победу монегасков и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12.

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У красно-белых тоже не всё в порядке в обороне. За 16 туров они пропустили 23 мяча, что немало. Зато у монегасков отличная линия атаки, о чём свидетельствуют 32 гола за этот же отрезок времени. 14 из них записали на свой счёт Брил Эмболо и капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер (оба забили по семь мячей).

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Брест» 1 января 2023 года

«Монако» возобновил сезон удачно, одержав результативную победу во встрече с «Осером». Скорее всего, «Брест» монегаски обыграют подобным образом. У них гораздо лучше результаты на дистанции, и, даже если Филип Клеман вновь решит поэкспериментировать, это вряд ли пойдёт его команде во вред. Как и «Осер», «пираты» располагаются в зоне вылета и очень много пропускают.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.12.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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