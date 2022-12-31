Левандовски и Зинченко мимо. У Лиги Европы другой фаворит!

Уже в середине февраля нас ждут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В них примут участие некоторые команды, которые достойны Лиги чемпионов, но не потянули её уровень. Победители групп Лиги Европы в игру вступят чуть позже, они стартуют с 1/8 финала.

Почему «Барселона» не фаворит?

«Барселона» безоговорочно является самым статусным и звёздным клубом, который зимой сыграет в Лиге Европы, но она не фаворит турнира. Лондонский «Арсенал» котируется выше, ведь на его победу дают коэффициент 5.00, а на каталонцев – 6.00.

Такие клубы, как «МЮ» и «Ювентус», котируются ощутимо ниже. «Барса» уступает «Арсеналу» только в том, что на пути к победе ей придётся провести на одну стадию больше. Ещё и играть предстоит с крепким «МЮ». Если бы не это, то каталонцы были бы главными фаворитами турнира.

Что там с Черчесовым и Головиным?

Что «Арсенал», что «Барселона» не будут воспринимать Лигу Европы серьёзно. Англичане впервые за долгое время борются за чемпионство в АПЛ, которое для них важнее. Для «Барселоны» само присутствие в Лиге Европы кажется постыдным. «МЮ» и «Ювентусу» тоже нужно думать, как выступить в чемпионате страны.

Тут либо фавориты смогут пройти всю дистанцию «на одной ноге», и один из них выиграет Лигу Европы, либо же победитель будет неожиданным.

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Наименьшие шансы на победу у Станислава Черчесова. Его «Ференцварош» идёт с коэффициентом 200. Александр Головин и «Монако», которые в группе финишировали ниже венгров, котируются в разы выше – 50.0.

У Лиги Европы будет неожиданный исход

Угадать тех, у кого шансы выше, очень легко, но любой из фаворитов может отнестись к турниру несерьёзно. Не всегда сильные на бумаге клубы выигрывали Лигу Европы, а в качестве примеров есть «Айнтрахт» и «Вильярреал». Никто из них не был в числе главных претендентов, но именно они стали победителями.

В этот раз выделим «Рому», которая в прошлом сезоне выиграла Лигу конференций. Потенциал у римлян очень высокий, а шансов на чемпионство в Серии А практически не осталось. Даже за путёвку в Лигу чемпионов зацепиться будет тяжело. Прошлогодний опыт игр на выбывание тоже должен сыграть свою роль. В группе римляне не работали в полную силу, но в плей-офф они могут прибавить.

Моуринью уже дважды выигрывал Лигу Европы, с «Порту» и «МЮ». Как ни крути, а в плане еврокубкового опыта он даст фору всем другим участникам. За победу в Лиге конференций над ним ещё смеялись, а за Лигу Европы смеяться уже не будут.

Ставка: победитель Лиги Европы — «Рома» за 20.0.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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