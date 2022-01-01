«Брентфорд» — «Ливерпуль». Юрген Клопп подарит настроение

2 января состоится матч 19-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех лондонцев оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 2 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Ливерпуль» (02.01.2023)

После международной паузы возобновилась английская Премьер-лига. На 2 января запланирована встреча, которая откроет программу 19-го тура. На стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Лондоне местный «Брентфорд» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Ещё в конце прошлого сезона «Брентфорд» ощутимо прибавил, вследствие чего финишировал в середине турнирной таблицы. В текущем розыгрыше чемпионата Англии дела клуба, по собственным меркам, обстоят просто великолепно. За 17 туров он потерпел поражения в четырёх встречах.

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Также «пчёлы» восемь раз сыграли вничью и одержали победы в пяти матчах. Безусловно, ничейных результатов многовато. Стоит отметить, что немалая их часть пришлась на встречи с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. Зачастую терял очки «Брентфорд» из-за нехватки надёжности в обороне.

Несмотря на старания Дэвида Райа, совершившего целых 75 сейвов, за 17 туров в АПЛ лондонцы пропустили 27 мячей. Сами за этот период времени забили столько же, причём солидную часть – сильным соперникам, в том числе «Манчестер Юнайтед» (4:0) и «Брайтону» (2:0). Из топ-4 они не сумели вскрыть оборону только «Арсенала».

В последних пяти матчах чемпионата Англии «пчёлы» ни разу не уходили с поля без голов. И за этот отрезок они не потерпели ни одного поражения. Сначала «Брентфорд» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Ноттингем Форест» (2:2). Затем обыграл «Манчестер Сити» (2:1), закончил встречу ничейным результатом с «Тоттенхэмом» (2:2), и, наконец, уверенно выиграл в матче с «Вест Хэмом» (2:0).

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«Ливерпуль», в свою очередь, заметно сбавил относительно минувшего сезона. Хотя на последнем отрезке команда начинает приобретать былые очертания. Во всех четырёх последних встречах чемпионата Англии она одержала победы — в играх с «Тоттенхэмом» (2:1), «Саутгемптоном» (3:1), «Астон Виллой» (3:1) и «Лестером» (2:1).

10 голов за четыре матча — очень впечатляющий показатель. Впрочем, в ближайшее время результативность мерсисайдцев может вырасти ещё сильнее. Дело в том, что совсем недавно красные приобрели у ПСВ Коди Гакпо. Нападающий стал одним из открытий чемпионата мира в Катаре. Он забил три гола в пяти матчах.

Статистика выступлений талантливого форварда в чемпионате Нидерландов также очень впечатляет. За 14 туров он забил девять мячей и отдал 12 голевых передач. Юрген Клопп был лично заинтересован в трансфере футболиста. По некоторой информации, немецкий специалист хотел видеть в своём составе нового вингера из-за череды травм, преследующих «Ливерпуль».

Так или иначе, вот-вот атакующая линия мерсисайдцев станет ещё мощнее. И это хорошо для их болельщиков, ведь «Лестер» в матче последнего тура красные обыграли не без труда. По обыкновению, они создали очень много моментов у ворот соперника. Тем не менее оба гола принёс в копилку «Ливерпуля» защитник «лис» — Ваут Фас.

Сначала он срезал мяч в свои ворота после прострела Трента Александер-Арнольда, а затем случайно сыграл на добивании после попадания Дарвина Нуньеса в каркас ворот. В предстоящем матче наверняка будет много голов, причём с обеих сторон. ОЗ + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93.

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«Ливерпуль» ни разу за последние шесть туров АПЛ не уходил с поля без пропущенного мяча. У него больше ресурсов, в особенности атакующих. К слову, за 16 туров мерсисайдцы забили 33 гола. Однако, учитывая неуступчивость «Брентфорда», встреча вполне может закончиться результативной ничьей.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Ливерпуль» 2 января 2023 года

На домашнем стадионе «Брентфорд» вдвойне опасен. Вряд ли ему удастся сохранить свои ворота на замке, но зацепиться за ничью «пчёлам» вполне по силам. В трёх последних турах они забили соперникам по два гола, в частности «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити». Наверняка лондонцам удастся распечатать и ворота «Ливерпуля». У мерсисайдцев очень мощная линия атаки, что подтверждают 10 голов в четырёх матчах, но во всех этих встречах мерсисайдцы пропустили. Сдаётся, в этот раз голы также будут с обеих сторон и в большом количестве.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.93.

Экспресс с коэффициентом 10.04.

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