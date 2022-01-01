Экспресс на 1 января с коэффициентом 9.6: Головин и Мбаппе ударно начнут год

С Новым годом! Уже 1 января пройдут очередные матчи в АПЛ и Лиге 1. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.6 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Челси» 1 января

«Ноттингем» не смог развить успех, начатый в Кубке лиги, и практически без шансов проиграл «МЮ». В атаке «лесники» выглядели не совсем безнадёжно, но игра в обороне похоронила все шансы набрать очки. Теперь Стив Купер будет надеяться на помощь родных стен, дома «Ноттингем» играет гораздо лучше, чем на выезде.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Челси» вернулся с победой над «Борнмутом», скромно и без излишеств, но зато уверенно. На отлично отыграла оборона синих, но уже в этом матче соперник окажет на неё серьёзное давление, и повторить успех будет сложнее. Нет полной уверенности в том, что команда Грэма Поттера преодолела чёрную полосу и дальше будет только прибавлять. «Челси» слабо проводит выездные матчи и стабильно в них пропускает, 11 голов в семи матчах.

Ставить на победу «Челси» немного банально и опасно. «Ноттингем» будет вынужден идти вперёд и создавать моменты у ворот соперника, с этим у него нет особых проблем. Хозяева не смогут уйти сухими, но и «Челси» будет очень сложно сохранить ворота в неприкосновенности. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 1.94.

Прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Брест» 1 января

В этом матче интриги по результату не так много, но дело отнюдь не только в большой разнице между командами в таблице. Важнее, что по качеству игры «Брест» в нынешнем состоянии неспособен бороться с топ-клубами страны. «Пираты» совсем не зря скатились в зону прямого вылета, ведь у них очень плохо функционирует оборона – она четвёртая худшая по пропущенным мячам. В последнем туре гости пропустили четыре от «Лиона», а в целом это уже пятый матч в сезоне, в котором они пропускают минимум три мяча.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Более того, в шести предыдущих встречах на выезде «Брест» смог одержать всего одну победу над конкурентом за выживание «Клермоном», однако представителям верхней части таблицы неизменно уступал. «Монако» сейчас не в том положении, чтобы раздаривать очки аутсайдеру. У хозяев хорошо работает линия нападения, в которой активничает в том числе и Александр Головин, а по забитым голам они в тройке лучших.

На протяжении пяти туров подряд монегаски забивают соперникам любого класса от двух и более мячей, поэтому сейчас меньшего от них точно не ждём. А с учётом того, что пропускают они тоже регулярно и «Брест» хотя бы одну контратаку реализует, можно рассмотреть ставки на большую разницу мячей. Возьмём победу «Монако» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.2.

Прогноз на матч Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» 1 января

«ПСЖ» продвигается по турнирной дистанции без поражений. Команда Кристофа Галтье за 16 туров допустила лишь две осечки — сыграла вничью с «Монако» (1:1) и «Реймсом» (0:0). Она единолично возглавляет турнирную таблицу.

Красно-синие эффективно играют впереди. Атакующему механизму «ПСЖ» нет равных в топ-5 лигах Старого Света. За 16 игр футболисты забили 45 голов, из которых 18 на счету южноамериканских нападающих — Неймар записал на свой счёт 11 голов и отдал 10 ассистов, а Месси забил семь мячей и также отдал 10 результативных передач. Без двух звеньев атакующего механизма справиться с бойким «Лансом» будет непросто.

Уго Экитике и Пабло Сарабия будут играть на французского форварда, и он постарается доказать южноамериканским коллегам, что на завершающей стадии он как минимум им ничем не уступает.

Команда Франка Эза дышит в спину «ПСЖ». В игровой составляющей она ничем не уступает более статусному сопернику. Футболисты строят позиционные атаки через фланги. Они активно действуют у штрафной соперников — наносят по 14,1 удара, из которых 4,5 приходятся в створ ворот. Флорьян Сотока и компания лишь в четырёх встречах не сумели отметиться в воротах соперников голами — за 16 игр забили 26 мячей, что на 4,01 мяча меньше от количества ожидаемых (xG). Рекомендуем ставку на победу «ПСЖ» за 2.25.

Экспресс на матчи 1 января

Ставка 1: обе забьют в матче «Ноттингем Форест» — «Челси» за 1.94.

Ставка 2: победа «Монако» над «Брестом» с форой (-1.5) за 2.20.

Ставка 3: победа «ПСЖ» над «Лансом» за 2.25.

Общий коэффициент: 1.94 Х 2.2 Х 2.25 = 9.6.

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