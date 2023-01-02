«Барыс» — «Металлург». Воробьёв поджимает «Автомобилист»

Разница между двумя командами из верхней части таблицы Востока всего два очка, но «Магнитка» отстаёт.

3 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Металлург». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.85. Победа казахстанцев по итогам 60 минут оценивается в 3.46.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Металлург» 3 января 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Барыс» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.15. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Металлург» (03.01.2023)

3 января в КХЛ запланировано несколько интересных встреч между принципиальными соперниками. Например, интригующая игра пройдёт в Астане, где местный «Барыс» на «Барыс Арена» скрестит клюшки с магнитогорским «Металлургом». Матч начнётся в 14:00 мск.

Небольшой перерыв на матчи национальных сборных тренерский штаб «Барыса» провёл максимально плодотворно. Хоккеисты отрабатывали новые сочетания и комбинации на льду. Повысилась общекомандная дисциплина, и пошли результаты.

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После паузы «снежные барсы» провели пять матчей, в которых одержали три победы. Им удалось обыграть конкурента за место в плей-офф — «Нефтехимик» (3:1), лидера Восточной конференции — «Автомобилист» (5:4 Б) и крепкую «Сибирь» (2:1).

В этих встречах великолепно проявили себя звёзды команды из Астаны — Линден Вей и Никита Михайлис. Канадский легионер записал в актив шесть очков, а игрок сборной Казахстана — четыре.

Андрей Скабелка, руководивший национальной командой на турнире сборных в Москве, вернулся в клуб не с пустыми руками. Опытный наставник присмотрел для «Барыса» отличного новичка. Им стал центрфорвард Александр Борисевич. Он лучший бомбардир чемпионата Казахстана. Новичок уже сыграл с «Сибирью» и заслужил похвалу от тренера.

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«Металлург» никак не может воспользоваться спадом «Автомобилиста» и возглавить турнирную таблицу Восточной конференции. Дистанция между командами в очередной раз сократилась до двух очков. Однако «лисы» потерпели поражение в последней игре.

На этот раз проблемы «Металлургу» создал «Трактор». Клуб из Челябинска выиграл со счётом 5:2. «Лисам» не помог даже набравший классную форму в последних пяти встречах Майе. Хотя Филипп и отметился результативной передачей, неудачный ход матча изменить не сумел.

«Барыс» и «Металлург» провели 63 личные встречи. Большое преимущество на стороне гостей: у «лис» — 40 побед, а хозяева записали в актив 23 выигранных матча. Разница шайб в пользу подопечных Ильи Воробьёва 190:155.

«Барыс» прибавил во многих игровых компонентах, но всё-таки далёк от оптимальной формы. В домашних встречах с опытными и звёздными командами «снежные барсы» вынуждены идти вперёд большими силами, пропуская контратаки. Именно от обороны чаще всего строит тактическую схему «Металлург», одержавший в Астане четыре победы в последних пяти очных встречах.

Отметим, что три последние победы «лис» в матчах с «Барысом» были одержаны с преимуществом в две и более шайбы. Перспективно выглядит ставка на победу «Металлурга» с форой (-1.5) за коэффициент 2.45.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» 3 января 2023 года

«Металлург» крайне разозлён неудачным результатом матча в Челябинске. Воробьёв никак не может вернуться на вершину турнирной таблицы Восточной конференции. Опытный наставник умеет делать выводы из поражений, к тому же удачно выступает в Астане.

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) шайбы за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 7.59.

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