Овечкин и Кучеров шокируют Америку. Чем закончится для россиян сезон в НХЛ

Наступление Нового года – отличный повод подвести промежуточные итоги в Национальной хоккейной лиге. Обратим внимание на лучших российских снайперов и бомбардиров за океаном. Попытаемся спрогнозировать — кто из них станет лучшим среди соотечественников по итогам регулярного чемпионата.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Для Овечкина нет ничего невозможного!

На данный момент больше всего шайб (32) в текущем сезоне забросил канадец Коннор Макдэвид. Нападающий «Эдмонтона» является также и лучшим бомбардиром сезона с 72 (32+40) очками. Вряд ли кто-то сможет догнать его по очкам. Снайперское преимущество у Макдэвида не явное – всего пять шайб отделяет от Тейджа Томпсона из «Баффало» и шесть от Александра Овечкина из «Вашингтона».

Фамилия Овечкина мелькает каждый игровой день. Форвард «Вашингтона» вышел на второе чистое место среди всех снайперов в истории НХЛ, обогнав Горди Хоу — 801 шайба. Вечером 31 декабря Овечкин сделал новогодний подарок, оформив хет-трик в матче с «Монреалем», и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки на расстояние в 88 шайб.

Гонка за Гретцки для Овечкина и «Вашингтона» куда важнее, чем соперничество с Макдэвидом по итогам сезона. К тому же канадец показывает более стабильную результативность. Если не случится форс-мажора, звание лучшего снайпера сезона останется за его текущим лидером.

Кто из россиян может создать конкуренцию Ови?

В списке 50 лучших снайперов текущего сезона, помимо Овечкина (26 шайб), фигурируют ещё три российских игрока. Это Кирилл Капризов из «Миннесоты» (20 шайб), Андрей Свечников из «Каролины» (19) и Андрей Кузьменко из «Ванкувера» (15).

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 88 голов.

Свечников быстро разогнался с момента начала сезона, но затем поутих. Капризов тоже сбавил обороты, но его лучшие матчи пришлись на конец ноября и начало декабря, когда нападающий «Миннесоты» забрасывал в семи встречах подряд. С тех пор Капризов забил лишь три гола в 11 матчах.

Такими темпами ни Свечникову, ни Капризову не догнать поймавшего кураж Овечкина. Ставки на то, что именно Овечкин станет лучшим российским снайпером в НХЛ, принимаются с коэффициентом 1.50. В этом нет сомнений даже у экспертов.

Кучеров великолепен!

Никита Кучеров проводит отличный сезон. По результативным передачам он сравнялся с Макдэвидом и может составить ему конкуренцию в этом показателе. Россиянин идёт на четвёртом месте в гонке бомбардиров с 53 (13+40) очками, набранными за 35 матчей.

Ближайший преследователь среди соотечественников – это легендарный Александр Овечкин с 45 (26+19) очками, но у форварда «Вашингтона» на четыре сыгранных матча больше. Интригующе выглядят показатели Кирилла Капризова. Нападающий «Миннесоты» тоже набрал 45 (20+25) очков, но за 36 матчей.

Третьяк: хочется пожелать Овечкину здоровья и дальше идти к рекорду Гретцки.

Если проанализировать динамику набора очков Кучерова и Капризова, можно заметить, что это два очень стабильных форварда, которые редко уходят со льда без результативных действий. По три и более очков за матч Капризов зарабатывал в пяти встречах текущего сезона, а Кучеров – в семи играх. Интересно, что даже всплески результативности у обоих форвардов приходились примерно на одни и те же даты.

Позиции Кучерова в этом соревновании более сильны за счёт того, что он лидер одной из самых стабильных команд НХЛ последних сезонов, которая проявляет чемпионский характер. Никита держит марку, зарабатывая более одного очка в среднем за матч в шестом сезоне подряд.

Догнать и опередить Кучерова будет сложно любому из российских игроков НХЛ. Овечкин феерит, но команда играет с переменным успехом. Капризов будет близок, но всё-таки не дотянет. Поэтому предлагаем поставить на то, что лучшим бомбардиром из соотечественников станет Никита Кучеров, а лучшим снайпером среди россиян — Овечкин.

Ставка 1: Никита Кучеров станет лучшим российским бомбардиром за 1.50.

Ставка 2: Александр Овечкин станет лучшим российским снайпером в регулярном сезоне за 1.50.

Экспресс с коэффициентом 10.02.

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