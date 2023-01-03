Чего ждать от грузина и россиянина в 2023 году.

Кварацхелия и Миранчук в Серии А. Как закончат сезон экс-футболисты РПЛ

Серия А сезона-2022/2023 особенно интересная для российских болельщиков. Давно уже не приходилось радоваться индивидуальным успехам футболистов, чьи имена тесно связано с РПЛ. Наверняка читатели догадались, что речь пойдёт о Хвиче Кварацхелии и Алексее Миранчуке.

Грузинский легионер «Наполи» тянет команду к чемпионству, а россиянин освободился от тесных оков тренера Гасперини и работает в составе «Торино». Каких же индивидуальных наград смогут достичь эти неординарные футболисты под занавес текущего сезона в Серии А?

Что успеет сделать Хвича в оставшейся части сезона

Талантливый Хвича Кварацхелия стал открытием Серии А. Его появление в составе «Наполи» местные тифози называют чудом и счастливым случаем. Самые горячие головы уже проводят параллели между грузинским легионером и легендарным аргентинцем Диего Марадоной.

При желании можно найти общие черты в действиях игроков. Они обладают шикарным дриблингом, умением отдать проникающий пас и точным ударом. Именно эти качества позволили Диего стать чемпионом с «Наполи», а Кварацхелии возглавить вместе с неаполитанцами турнирную таблицу.

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Кварацхелия довольно успешно проводит сезон в плане индивидуальной статистики. Он забил шесть мячей и сделал пять ассистов. Аналитики высоко оценивают вероятность того, что Хвича сумеет в оставшихся матчах Серии А текущего сезона перейти отметку в 13 забитых мячей. Коэффициент на тотал Кварацхелии больше 12.5 мяча 1.85.

Позиция на поле грузинского игрока подразумевает участие в финальных стадиях атаки. Пять результативных передач подтверждают этот вывод. Эксперты предлагают поставить на тотал Хвичи больше 9.5 передачи за коэффициент 1.60.

На счету грузина пока один дубль, и если он сделает ещё два, то сыграет коэффициент 4.50. Букмекеры не верят, что футболист сумеет сделать хет-трик. Поставить на это событие предлагают за 8.00.

Миранчуку нравится в «Торино»

Российский легионер выступает в итальянском футболе не первый сезон. Талант Миранчука заметили скауты «Аталанты», и клубные боссы выкупили его контракт у «Локомотива». Триумфального шествия по Серии А у Миранчука не получилось.

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Наставник «Аталанты» Гасперини хвалил футболиста за выдающиеся футбольные качества, но видел его исключительно в роли запасного. Проявить себя за редкие выходы на замену очень сложно, и россиянин откровенно сник. Помог ему перезапустить карьеру переход в «Торино».

Главный тренер Иван Юрич видит в полузащитнике твёрдого игрока основы и разрешает большую свободу действий. Миранчук немедленно отблагодарил наставника за доверие — забил два мяча и отдал одну голевую передачу за девять матчей. Неплохо для начала, Алексей!

Прогноз на индивидуальную статистику Кварацхелии и Миранчука

Хвича всё увереннее чувствует себя в качестве лидера «Наполи». Партнёры больше доверяют ему и выводят на ударные позиции. Весьма вероятно, что результативность грузинского легионера резко вырастет. Высока вероятность того, что Кварацхелия оформит ещё два дубля.

На счету Алексея Миранчука всего одна результативная передача, но его умение вывести партнёра по команде на решающий удар известно всем. До конца сезона-2022/2023 у россиянина есть шанс сделать ещё как минимум три ассиста. Ставка на тотал Миранчука больше 3.5 передачи идёт за 1.80.

Ставка 1: тотал Хвичи Кварацхелии больше 2.5 дубля за 4.50.

Ставка 2: тотал Алексея Миранчука больше 3.5 передачи за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 8.19.

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