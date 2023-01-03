«Интер» — «Наполи». Хвича начнёт год убедительно

4 января состоится матч 16-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Наполи» 4 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Наполи» (04.01.2023)

После международной паузы возобновился чемпионат Италии. На 4 января запланировано целых 10 матчей 16-го тура. В одном из них на знаменитом стадионе «Сан Сиро» в Милане померяются силами местный «Интер» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

На перерыв «Интер» уходил в отличном расположении духа, одержав победы в пяти из шести последних матчах Серии А. Уступил он только «Ювентусу» (0:2), причём на выезде. Обыграли подопечные Симоне Индзаги «Салернитану» (2:0), «Фиорентину» (4:3), «Сампдорию» (3:0), «Болонью» (6:1) и «Аталанту» (3:2).

Официальная презентация Роналду в «Аль-Насре» состоится 3 января.

Однако пауза вполне может пойти «нерадзурри» во вред. В начале сезона они очень тяжело вливались в ритм. В восьми стартовых турах «змеи» потерпели четыре поражения. Также стоит отметить, что большая часть отправившихся на ЧМ в Катаре футболистов «Интера» там провалились.

Ромелу Лукаку стал одним из главных антигероев своей сборной. Лаутаро Мартинес за пять неполных матчей не забил ни одного мяча в основное время, хотя имел много моментов. Стефан де Врей и Хоакин Корреа за этот же период времени ни разу не появились на поле. Андре Онана и вовсе со скандалом покинул Катар и вскоре объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Здорово себя проявили в турнире лишь Дензел Думфрис и Марсело Брозович. Голландец выдал перформанс во встрече 1/8 финала с США, сделав два ассиста и забив гол. Хорват, в свою очередь, в игре 1/8 финала с Японией установил рекорд чемпионатов мира по пробегу в отдельно взятом матче. Он преодолел целых 16,7 км.

Агент: Шамар Николсон намерен продолжить свой путь в «Спартаке».

Тем не менее Брозович получил травму в полуфинальном матче с Аргентиной. Точные сроки восстановления хорватского полузащитника неизвестны. Несмотря на то что у «Интера» хорошая глубина состава, потеря весьма ощутимая. В предстоящем матче она может сыграть ключевую роль. Для того чтобы претендовать на очки в матче с нынешним «Наполи», нужны все ресурсы.

Благодаря очень грамотному руководству Лучано Спаллетти партенопейцы за 15 туров в чемпионате Италии не потерпели ни одного поражения. Более того, за этот отрезок они лишь два раза сыграли вничью — в матчах с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1) — в самом начале сезона. В то время итальянский специалист только-только встраивал приобретённых в межсезонье новобранцев в свою систему.

Например, в матче с «Лечче» ставший одним из главных открытий сезона Хвича Кварацхелия появился на поле лишь на 56-й минуте. Во всех следующих встречах экс-футболист «Рубина» выходил на поле в стартовом составе и играл практически все 90 минут. Сейчас им восхищаются вся Италия и Европа.

Вместе с Виктором Осимхеном грузинский игрок возглавляет таблицу самых результативных футболистов чемпионата Италии. На его счету шесть голов и пять результативных передач в 12 матчах. Также Хвича помог «Наполи» выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Он забил два гола и отдал три результативные передачи за пять туров группового этапа.

По итогу известное издание даже включило Кварацхелию в топ-10 претендентов на «Золотой мяч». Впрочем, сейчас у неаполитанцев не только он и ранее упомянутый Осимхен пребывают на подъёме. Пётр Зелиньски, Андре Замбо Ангисса, Ирвин Лосано, Джованни Симеоне и не только также набрали сумасшедшую форму.

Поляк, камерунец и мексиканец не сумели преуспеть со своими национальными командами на чемпионате мира в Катаре. Однако впечатления персонально от их выступлений остались хорошие. Если по отдельности игроки сумели себя проявить, то все вместе под руководством Спаллетти они наверняка обыграют «Интер».

Роналду жалел о переходе в «Ювентус» из «Реала».

Поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 3.20. «Партенопейцы» в текущем розыгрыше чемпионата Италии не знают себе равных по качеству командного футбола и стабильности. Полагаем, они продолжат в том же темпе, что и до международного перерыва.

«Нерадзурри» в этом сезоне регулярно проигрывают в матчах с сильными соперниками — «Лацио» (1:3), «Милану» (2:3), «Удинезе» (1:3), «Роме» (1:2) и, наконец, «Ювентусу» (0:2). Клуб очень много пропускает. За 15 туров «змеи» пропустили 22 мяча — больше всех в топ-9. Вряд ли пауза пойдёт им на пользу.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Наполи» 4 января 2023 года

Матч наверняка получится результативным и интересным. Встречаются два сильных клуба итальянского футбола. При этом в победу «Наполи» верится больше. «Партенопейцы» гораздо успешнее в текущем сезоне. Плюс у «Интера» важная кадровая потеря, а также множество провалившихся на ЧМ-2022 ведущих футболистов.

Ставка: победа «Наполи» за коэффициент 3.20.

Экспресс с коэффициентом 8.19.

Вяльбе: Черчесова несправедливо назвали лучшим тренером в 2018 году.

Прогноз на матч «Салернитана» — «Милан» с коэффициентом 3.90.

Ловрен прокомментировал переход в «Лион».

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 4.10.