«Салернитана» — «Милан». Оливье Жиру станет сильнее

4 января состоится матч 16-го тура итальянской Серии А «Салернитана» – «Милан». Начало – в 14:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Шансы клуба из Салерно оцениваются в 7.30. Поставить на ничью предлагают за 4.70.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Серии А «Салернитана» — «Милан» 4 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Салернитана» – «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Салернитана» — «Милан» (04.12.2023)

Итальянский чемпионат возобновляет борьбу после каникул. Все матчи 16-го тура Серии А состоятся 4 января, а открывают программу две встречи. Одна пройдёт в Салерно на стадионе «Ареки», где местная «Салернитана» примет «Милан». Стартовый свисток будет дан в 14:30 мск.

«Салернитана» не без доли удачи спаслась от вылета в прошлом сезоне и пока оправдывает ожидания болельщиков. Скромный клуб адаптировался к Серии А, усвоил ошибки и больше не намерен бороться за выживание. Пока получается убедительно – «морские коньки» закрепились в середине таблицы и оторвались от подвала на 10 очков.

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На перерыв подопечные Давиде Николы уходили с двумя поражениями во встречах с «Монцей» (0:3) и «Фиорентиной» (1:2). Более продолжительных серий без очков у клуба ещё не было. На домашнем стадионе они играют уверенно, потерпев поражения всего в двух из семи встреч. И лишь в одном матче хозяева не смогли забить.

Если бы не бесконечные кадровые проблемы, то можно было бы рассчитывать на полноценную борьбу. До сих пор восстанавливается фланговый защитник Паскуале Маццокки. Также дисквалифицирован ветеран Антонио Кандрева. «Салернитане» не так просто компенсировать потери.

Впрочем, не соперникам «Милана» сейчас сетовать на кадровые потери. У действующего чемпиона их точно не меньше, и все они существенные. «Россонери» по-прежнему обходятся без основного вратаря Мика Меньяна и легендарного Златана Ибрагимовича. Только выздоровели защитник Симон Кьер и нападающий Анте Ребич – оба играли в товарищеских матчах.

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Героев сборной Франции на чемпионате мира Тео Эрнандеса и Оливье Жиру не было, поэтому к их форме после турнира есть вопросы. До ЧМ французская связка играла в Серии А очень результативно. Стефано Пиоли рассчитывает на своих лидеров, в том числе и на лучшего бомбардира Рафаэла Леау.

Сейчас «Милану» категорически нельзя терять очки, особенно с аутсайдерами. В первом круге он и без того допустил много осечек – трижды сыграл вничью и дважды уступал. При этом миланцы не смогли забить даже новичку «Кремонезе» (0:0), а также проиграли дома во встрече с «Наполи» (1:2). Теперь отставание от второго места составляет восемь очков.

Команда Пиоли в этом сезоне не слишком впечатляет и в атаке, и тем более в обороне. Стоит отметить, что на выезде до сих пор она не пропустила всего в двух матчах – и оба раза потеряла очки. В целом в пяти из семи гостевых игр она пропускала. Кроме того, действующая серия без побед равна двум матчам.

Разумеется, в первом же матче после паузы на выезде без проблем обойтись «Милану» не получится. «Салернитана» постарается забить, и у неё отличные шансы достичь минимальной цели. В то же время «россонери» попросту задавят соперника классом и мотивацией, ведь в данный момент им никак нельзя ошибаться в борьбе за чемпионский титул. С учётом этого, хорошо выглядит ставка на то, что гости не проиграют и обе забьют, с коэффициентом 2.12.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Салернитана» — «Милан» 4 января 2023 года

Матч соперников, решающих разные задачи, но не без интриги. «Салернитана» в нынешнем сезоне зарекомендовала себя сбалансированной командой – наладилась реализация контратак, и стало меньше провалов в обороне. «Милан», естественно, сильнее и уступать не должен, однако есть вопросы к форме лидеров. На выезде в двух последних матчах чемпион оставался без побед, и на сей раз мы также не будем ставить на лёгкие три очка для него.

Ставка: «Милан» не проиграет и обе забьют за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 8.19.

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